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«У нас задержки были. Кроме нас в дворовых территориях работали 3 подрядных организации. Они делали аварийный ремонт газопровода и капитальный ремонт канализации. В связи с этим у нас как бы и произошла задержка».

«Все работы проторговывает Технадзор, и они строго следят как за качеством работ, так и за сроками. Естественно по невыполненным срокам будут применены штрафные санкции».

«Расстаться было бы можно. Но если проводит по новой процедуру, то мы с вами уйдем под снег и асфальтирование в таких условиях будет невозможно. Поэтому, будем побуждать тех, кто контракты заключил, работу доделывать».

В Кирове подрядчики срывают сроки ремонта дворовых территорий. На один из проблемных адресов выехал руководитель администрации города, чтобы лично узнать, в чем причина отставания.Этот сквозной проезд соединяет несколько домов по улице Воровского. По контракту на облагораживание данной дворовой территории подрядчик должен потратить более трех миллионов рублей. Но как видно, им на сегодня только заасфальтированы тротуары и уложен щебень на проезжей части. Работы пока выполнены только на 40%, хотя срок окончания контракта был намечен на 16 сентября. Это и послужило поводом встретиться с подрядчиком, чтобы выяснить, в чем причина не выполнения обязательств.По словам предпринимателя, во дворе сделано освещение, привезен чернозём для газонов, сделаны пандусы на подходах к подъездам. Уложить асфальт на проезде он пообещал к понедельнику.По проекту «Формирование комфортной городской среды» в Кирове должен быть осуществлён ремонт 65 дворовых территорий. На данный момент полностью отремонтировано 20 дворов. Готовность ещё 15 близка к 100%. Но вместе с тем остаются три подрядчика, которые значительно отстают от графика.На оперативных совещаниях Роман Морозов неоднократно подчеркивал. Подрядчикам необходимо качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактами. Поскольку, от этого будет зависеть выделение федеральных средств на ремонт дворов на будущий год. Каждый случай задержки сроков либо некачественного исполнения работ сейчас взят администрацией города под строгий контроль.С учетом погоды у ремонтных бригад сейчас каждый день на счету. Некоторые объекты городские власти будут инспектировать в ежедневном режиме. Проект "Формирование комфортной городской среды" рассчитан на пять лет. Порядок представления заявок на участие в программе в следующем году будет утверждён в администрации города в середине октября и размещён на официальном сайте. Но уже известно, что муниципалитетом принято решение включить в реализацию программы дополнительный вид работ - устройство тротуаров на улично-дорожной сети.