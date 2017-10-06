В Кирове подрядчики срывают сроки ремонта дворовых территорий
Сегодня, 11:40 | Просмотров: 77 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Этот сквозной проезд соединяет несколько домов по улице Воровского. По контракту на облагораживание данной дворовой территории подрядчик должен потратить более трех миллионов рублей. Но как видно, им на сегодня только заасфальтированы тротуары и уложен щебень на проезжей части. Работы пока выполнены только на 40%, хотя срок окончания контракта был намечен на 16 сентября. Это и послужило поводом встретиться с подрядчиком, чтобы выяснить, в чем причина не выполнения обязательств.
АМБАРЦУМ АМБАРЦУМЯН, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«У нас задержки были. Кроме нас в дворовых территориях работали 3 подрядных организации. Они делали аварийный ремонт газопровода и капитальный ремонт канализации. В связи с этим у нас как бы и произошла задержка».
РОМАН МОРОЗОВ, И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Ну, тогда я попрошу сотрудников администрации, кто являлся организатором проведения торгов, чтобы понедельник они самостоятельно приехали, посмотрели, насколько у нас слова сходятся с делом».
По проекту «Формирование комфортной городской среды» в Кирове должен быть осуществлён ремонт 65 дворовых территорий. На данный момент полностью отремонтировано 20 дворов. Готовность ещё 15 близка к 100%. Но вместе с тем остаются три подрядчика, которые значительно отстают от графика.
ОЛЬГА ОГОРОДНИКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЖИЛИЩНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ Г. КИРОВА:
«Все работы проторговывает Технадзор, и они строго следят как за качеством работ, так и за сроками. Естественно по невыполненным срокам будут применены штрафные санкции».
РОМАН МОРОЗОВ, И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Расстаться было бы можно. Но если проводит по новой процедуру, то мы с вами уйдем под снег и асфальтирование в таких условиях будет невозможно. Поэтому, будем побуждать тех, кто контракты заключил, работу доделывать».
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