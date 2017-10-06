Замерзающий дом в Котельниче

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В Котельниче из-за затянувшегося капремонта замерзает дом номер 90 по улице Советской. Там решили заменить систему отопления, срезали старые трубы, но новые не поставили.Два месяца назад, в конце августа в этом доме началась полная замена отопительных труб. И это несмотря на протесты местных жителей, которые не так давно, всего 7 лет назад за свой счёт провели капитальный ремонт системы теплоснабжения. Заменили трубы на пластиковые, поменяли стояки. Но с мнением людей не посчитались. Рабочие демонтировали исправную, хорошо работающую систему отопления, которая полностью устраивала людей, и исчезли.На первом этаже дома находятся магазины, на втором живут люди. У кого есть электрообогреватели - включают их, но проводке в этом доме 50 с лишним лет. Люди боятся, что она перегреется и случится пожар.У бабушки Юли нет электрообогревателя. Она ходит по дому в старом пальто и платке. Очень холодно, но поделать ничего нельзя. Иногда, когда выходит солнце, она выходит погреться на улицу. И это в октябре. Хорошо, пока погода и правда, солнечная.Евгений Юдинцев греется от электрокамина, но без особого успеха, большую квартиру им не нагреешь, а стоит выключить и снова холодно.В семье Галины Барковой 3 маленьких детей. Спасаются от холодов тем, что спят все вместе в одной постели. Так пусть немного, но теплее.Проблемы с отоплением в Котельниче возникают постоянно, напомним, в прошлом году в СМИ широко освещалась история с замерзающим микрорайоном Мостопоезд. Тогда в отношении руководства муниципальной теплоснабжающей организации было возбуждено уголовное дело. Из-за бездействия местных властей и отсутствия внятных ответов со стороны подрядчика и фонда капремонта ситуацию пришлось снова взять в свои руки представителям ОНФ.Нам удалось дозвониться до представителя подрядчика, руководство фирмы, ответственной за проводимые работы, находится в Кирове.Активисты ОНФ выявили немало странностей при расследовании дела с капитальным ремонтом этого дома. Оказалось, например, что в Государственной жилищной инспекции вообще нет сведений о капремонте этого дома по адресу улица Советская 90 в Котельниче в 2017 году. Добавим, что информация о капремонте должна обязательно отражаться на сайте "Реформа ЖКХ".И судя по этим сведениям, договор на проведение работ по замене системы отопления вообще не заключен. Мы следим за развитием событий.