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Новости / ЖКХ

Замерзающий дом в Котельниче

Сегодня, 10:04 | Просмотров: 86 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Котельниче из-за затянувшегося капремонта замерзает дом номер 90 по улице Советской. Там решили заменить систему отопления, срезали старые трубы, но новые не поставили.

Два месяца назад, в конце августа в этом доме началась полная замена отопительных труб. И это несмотря на протесты местных жителей, которые не так давно, всего 7 лет назад за свой счёт провели капитальный ремонт системы теплоснабжения. Заменили трубы на пластиковые, поменяли стояки. Но с мнением людей не посчитались. Рабочие демонтировали исправную, хорошо работающую систему отопления, которая полностью устраивала людей, и исчезли.

- Вот это объявление у входа в подъезд выглядит просто как издевательство. Здесь написано, что 25 сентября начинается отопительный сезон, просим открыть спускные краны. Напоминаем, что сегодня уже 9 октября.

На первом этаже дома находятся магазины, на втором живут люди. У кого есть электрообогреватели - включают их, но проводке в этом доме 50 с лишним лет. Люди боятся, что она перегреется и случится пожар.

Замерзающий дом в Котельниче НИКОЛАЙ КОВРИЖНЫХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОМКОМА ДОМА №90 ПО УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ:
«Сейчас у нас сложилась крайне тревожная обстановка. Есть пожилая женщина 87 лет, есть семьи с детьми. Людям холодно и не комфортно».
 
У бабушки Юли нет электрообогревателя. Она ходит по дому в старом пальто и платке. Очень холодно, но поделать ничего нельзя. Иногда, когда выходит солнце, она выходит погреться на улицу. И это в октябре. Хорошо, пока погода и правда, солнечная.

Замерзающий дом в Котельниче ЮЛИЯ ГУЛИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №90 ПО УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ:
«А что, так и живем, иногда я что-нибудь нагрею».
 
Евгений Юдинцев греется от электрокамина, но без особого успеха, большую квартиру им не нагреешь, а стоит выключить и снова холодно.

Замерзающий дом в Котельниче ЕВГЕНИЙ ЮДИНЦЕВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №90 ПО УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ:
«Вот температура 10 градусов в моей квартире, ложусь спать под тремя одеялами».
 
В семье Галины Барковой 3 маленьких детей. Спасаются от холодов тем, что спят все вместе в одной постели. Так пусть немного, но теплее.

Замерзающий дом в Котельниче ГАЛИНА БАРКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №90 ПО УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ:
«Я недовольна. Делали, делали, и перестали. Укрываемся под теплыми одеялами. Между нами ребенок спит греется».
 
Проблемы с отоплением в Котельниче возникают постоянно, напомним, в прошлом году в СМИ широко освещалась история с замерзающим микрорайоном Мостопоезд. Тогда в отношении руководства муниципальной теплоснабжающей организации было возбуждено уголовное дело. Из-за бездействия местных властей и отсутствия внятных ответов со стороны подрядчика и фонда капремонта ситуацию пришлось снова взять в свои руки представителям ОНФ.

Замерзающий дом в Котельниче АЛЕКСЕЙ ДУДИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА В Г. КОТЕЛЬНИЧЕ:
«ОНФ взяло ситуацию под контроль. Мы направили заявления в прокуратуру, в фонд Капремонта. Будем добиваться улучшения ситуации, у нас большой опыт такой работы».
 
Нам удалось дозвониться до представителя подрядчика, руководство фирмы, ответственной за проводимые работы, находится в Кирове.

Замерзающий дом в Котельниче АЛЕКСАНДР ЖЕРЕБЦОВ, НАЧАЛЬНИК САНТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ФИРМЫ-ПОДРЯДЧИКА:
«Закончится ремонт послезавтра.
- Это невозможно. Там очень много работы еще. Реальные сроки какие?
- На этой неделе. Это точно».

Активисты ОНФ выявили немало странностей при расследовании дела с капитальным ремонтом этого дома. Оказалось, например, что в Государственной жилищной инспекции вообще нет сведений о капремонте этого дома по адресу улица Советская 90 в Котельниче в 2017 году. Добавим, что информация о капремонте должна обязательно отражаться на сайте "Реформа ЖКХ".

И судя по этим сведениям, договор на проведение работ по замене системы отопления вообще не заключен. Мы следим за развитием событий.


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