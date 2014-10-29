В центре Кирова произошел прорыв на теплотрассе.

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Ремонтные бригады «КТК» обещают устранить дефект на улице Краснорамейской, 44, в течение суток.

В этот период возможно ограничение теплоснабжения и подачи горячей воды в жилых домах и организациях по следующим адресам:



- улица Азина, 5, 10;

- улица Блюхера, 38, 38а, 32;

- улица Володарского, 130, 132, 132/1, 134, 146, 161, 163, 150, 140, 136а, 159, 167, 169, 162;

- улица Воровского, 20, 23, 31, 22, 21-а;

- улица Красноармейская, 18, 33/1, 33, 31, 30, 30Б, 38;

- улица Ленина, 113, 102в, 123, 121, 119, 117, 125, 127а, 129, 129а, 137, 137-а;

- улица Милицейская 21, 24, 23, 23а, 24а;

- улица Пролетарская, 22, 19, 21, 21а;

- улица Свободы, 133, 134, 139, 138, 142, 155, 166, 170, 163/1, 163;

- улица Володарского, 148, 164;

- улица Воровского, 37, 39;

- улица Карла Маркса, 112;

- улица Красноармейская, 15, 19а, 17, 19, 26;

- улица Ленина, 104, 111, 111а, 127, 129;

- улица Милицейская, 22, 28а;

- улица Орловская, 44, 48а;

- улица Пролетарская, 17;

- улица Свободы,122, 124, 133, 130, 131, 135, 137.

В течение суток подача теплоносителя к данным объектам будет восстановлена.