В администрации Кирова проводят работу с отстающими подрядчиками
Вчера, 10:19 | Просмотров: 154 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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На сегодняшний день из 61 объекта более половины сданы. На них закончены все ремонтные работы. На 13 дворовых территориях они близки к окончанию. На торгах сейчас четыре адреса. Это Комсомольская 97, Производственная 14, Чапаева 8А и Лесная 8.
АНДРЕЙ КОШУРНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«По каждому объекту по три подрядчика. Начинать работу с ними надо до заключения договора, чтобы при благоприятных погодных условиях войти в процесс. Если подрядчик само организуется, то работы там на неделю».
У городских властей восемь точек на карте Кирова вызывают наибольшие опасения, что подрядные организации не справятся с выполнением на них своих контрактных обязательств. Асфальтирование ряда объектов из проблемного списка будет закончено на этой неделе. Но что будет с остальными дворами остается неизвестно. В частности, по улице Воровского и Октябрьскому проспекту. Ответственный за их ремонт игнорирует совещания. О положении дел приходится докладывать представителям надзорных
- Щебень он хочет перед асфальтом положить, но, похоже, с асфальтом у него проблемы. Никаких там движек нет.
РОМАН МОРОЗОВ, И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«У нас погодные условия пограничные. Обратите внимание на качество, чтобы потом не возвращаться к переделкам. Если работы выполняются некачественно, никаких поблажек не давать».
Немало нареканий накопилось и к предприятию «Форуссервис». Оно выполняет дополнительные работы во дворах в Первомайском районе. В проекте - установка детских и спортивных площадок. В реальности затягивание сроков и угроза срыва контракта.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Вот будет фокус, когда мы будем вынуждены вернуть в федеральный бюджет деньги. И нам, наверное, будет стыдно перед нашими жителями. И как мы будем перед федералами выглядеть, что не освоили деньги текущего года. Поэтому, находите, где он дислоцируется. Надо наше участие, давайте здесь с ним разговаривать».
Накопив максимум штрафных санкций, такие подрядчики могут попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Это может стать крайней мерой воздействия на организации, имеющие договорные отношений с муниципалитетом. Но вместе с тем, Елена Ковалева отметила. Ответственность за качественное выполнение работ лежит и на подрядчике, и на заказчике.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Так что, давайте максимально сделаем все, чтобы и федеральную программу выполнить и чтобы жители были довольны во дворах и чтобы мы меньше выезжали по звонкам кировчан, что некачественно ведутся работы».
Напомним, что подрядчикам поставлена задача завершить основные работы по ремонту дворов до 20 октября.
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