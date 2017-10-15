В администрации Кирова проводят работу с отстающими подрядчиками

Поделиться новостью:

Ремонт дворов должен быть выполнен в сроки и качественно. Об этом подрядчикам еще раз напомнили на совещании в администрации города. В адрес некоторых из них прозвучали серьезные претензии. А один из подрядчиков может даже оказаться в реестре недобросовестных поставщиков.На сегодняшний день из 61 объекта более половины сданы. На них закончены все ремонтные работы. На 13 дворовых территориях они близки к окончанию. На торгах сейчас четыре адреса. Это Комсомольская 97, Производственная 14, Чапаева 8А и Лесная 8.У городских властей восемь точек на карте Кирова вызывают наибольшие опасения, что подрядные организации не справятся с выполнением на них своих контрактных обязательств. Асфальтирование ряда объектов из проблемного списка будет закончено на этой неделе. Но что будет с остальными дворами остается неизвестно. В частности, по улице Воровского и Октябрьскому проспекту. Ответственный за их ремонт игнорирует совещания. О положении дел приходится докладывать представителям надзорныхНемало нареканий накопилось и к предприятию «Форуссервис». Оно выполняет дополнительные работы во дворах в Первомайском районе. В проекте - установка детских и спортивных площадок. В реальности затягивание сроков и угроза срыва контракта.Накопив максимум штрафных санкций, такие подрядчики могут попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Это может стать крайней мерой воздействия на организации, имеющие договорные отношений с муниципалитетом. Но вместе с тем, Елена Ковалева отметила. Ответственность за качественное выполнение работ лежит и на подрядчике, и на заказчике.Напомним, что подрядчикам поставлена задача завершить основные работы по ремонту дворов до 20 октября.