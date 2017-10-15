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Новости / ЖКХ

Проблемы с горячей водой и отоплением на Красина, 5

Сегодня, 17:43 | Просмотров: 54 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Двор жилого дома номер пять по улице Красина сегодня больше похож на военный окоп. Вот уже несколько месяцев работы по ремонту теплосетей лишают жильцов горячей воды, отопления, да и ходить по двору небезопасно.

Проблемы с горячей водой и отоплением на Красина, 5ТАТЬЯНА ПРОЗОРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА № 5 ПО УЛИЦЕ КРАСИНА:
«Здесь тропинки уже натоптаны, дети лазят туда. Дети туда могут упасть и обжечься, и обвариться, и могут и разбиться. А сколько смертей. И никто за это не отвечает. Почему? Будет ли у нас когда-нибудь справедливость? И будут ли люди отвечать за свою работу?».
 
Этими вопросами жители дома номер пять по улице Красина задаются несколько месяцев подряд. Горячую воду в доме отключили еще в июле, и до сентября ее не было. Однако появилась она ненадолго. Как только починили трубы водоснабжения, начали ремонтировать теплотрассу. Вскрыли асфальтовое покрытие, и больше месяца исправить нарушения не могут. Жильцы обращались и в администрацию и даже в прокуратуру, последней надеждой стало телевидение.

Проблемы с горячей водой и отоплением на Красина, 5ВАЛЕНТИНА БОРНЯКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА № 5 ПО УЛИЦЕ КРАСИНА:
«Все разрыли, мы ждали. Вызывали телевидение. Телевидение побывало - вода появилась. Сейчас мы ждем, когда нам заварят все эти трубы. Повторно. Потому что свищи идут. И снова зароют все траншеи».

В теплоснабжающей компании пояснили, что скорость работ напрямую зависит от количества дефектов. Решить все проблемы заменой старых труб без дополнительного финансирования невозможно. Однако, работы по адресу Красина 5 могут завершиться уже завтра.

Проблемы с горячей водой и отоплением на Красина, 5ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Сейчас дефект в работе и завтра должны подать ресурс. Если не выявятся очередные дефекты. Потому что прирост дефектов в целом по теплосетям примерно 20% за этот год. Ежегодно растут. И тот объем перекладок, который мы нынче сделали, мы перекладываем преимущественно магистральные сети. Да. А для того, чтобы перекладывать внутриквартальные сети, муниципальные, необходим больший объем средств от города».

А пока жильцам остается ждать окончания работ и надеяться, что эту оградительную ленту в сумерках не пропустят ни дети, ни автомобилисты.


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