Проблемы с горячей водой и отоплением на Красина, 5

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Двор жилого дома номер пять по улице Красина сегодня больше похож на военный окоп. Вот уже несколько месяцев работы по ремонту теплосетей лишают жильцов горячей воды, отопления, да и ходить по двору небезопасно.Этими вопросами жители дома номер пять по улице Красина задаются несколько месяцев подряд. Горячую воду в доме отключили еще в июле, и до сентября ее не было. Однако появилась она ненадолго. Как только починили трубы водоснабжения, начали ремонтировать теплотрассу. Вскрыли асфальтовое покрытие, и больше месяца исправить нарушения не могут. Жильцы обращались и в администрацию и даже в прокуратуру, последней надеждой стало телевидение.В теплоснабжающей компании пояснили, что скорость работ напрямую зависит от количества дефектов. Решить все проблемы заменой старых труб без дополнительного финансирования невозможно. Однако, работы по адресу Красина 5 могут завершиться уже завтра.А пока жильцам остается ждать окончания работ и надеяться, что эту оградительную ленту в сумерках не пропустят ни дети, ни автомобилисты.