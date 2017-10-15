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Новости / ЖКХ

Ремонт дворов по программе ППМИ не устраивает горожан

Вчера, 10:10 | Просмотров: 181 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Кирове продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. Как подрядчики исполняют пожелания граждан?

Благодаря программе поддержки местных инициатив в Кирове произошли десятки изменений к лучшему. Появились детские площадки, преобразились дворы. Восстановлены зелёные уголки нашего города. В реализации проекта всегда участвуют 3 стороны. Местные жители, администрация города и подрядчик. И когда все работают слажено, то и результат не заставляет себя ждать. Но так бывает не всегда. Жители домов по улицам Воровского и Конева заявились на участие в программе, чтобы отремонтировать свои дворы. Но неровный асфальт, качество которого вызывает сомнение, "недоделки" и сильное нарушение сроков испортили впечатление. Тем более, что жители вкладывали часть своих средств.

Ремонт дворов по программе ППМИ не устраивает горожанТАТЬЯНА ГОРДЕЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА:
«Безобразно сделано. Жильцы недовольны, очень обижаются, что отдали такие деньги, 90 тысяч мы собрали личных. У нас в основном в доме живут половина пенсионеров. Я ходила, просила, как Христа ради».

Администрация, как заказчик и контролирующий орган проводит выездные совещания, чтобы на месте разобраться в ситуации. Туда же приглашаются представители тех. надзора и подрядчик. И последний, по большей части, не только не соглашается с претензиями по качеству работ. Но и видимо считает, что делает жильцам одолжение

Ремонт дворов по программе ППМИ не устраивает горожанАРКАДИЙ ВАРДОНЯН, ДИРЕКТОР ООО "3А":
«Работы, на мой взгляд, выполнены нормально в соответствии со всеми снипами, лаборатория покажет. У нас жильцы просто такие и они всегда недовольны, на этом аукционе ещё пусть спасибо скажут, что заявился я. Если бы не я вообще этот двор не был бы сделан».

Конечно, даже после такого ремонта дворы выглядят лучше, но ведь сумма, которую вложили жильцы, спонсоры, депутаты и городской бюджет соответствует рыночной стоимости проведения таких работ. И никто никому никаких одолжений не делает. Так что претензии жителей вполне обоснованы. И в этом представители администрации их поддерживают полностью.

Ремонт дворов по программе ППМИ не устраивает горожанАНДРЕЙ КОШУРНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«Лабораторный анализ покажет качество уложенного асфальта, ряд претензий обоснованы. Тут одни вопросы к подрядной организации, которая должна обоснованные замечания устранить».

Вся суть программы поддержки местных инициатив - это вовлеченность жителей в проводимые работы. Конечно, это требует определённых усилий и в момент разработки проекта и во время ведения его по конкурсу. И взаимодействие с подрядчиком. Но зато есть возможность влиять на конечный результат.

Ремонт дворов по программе ППМИ не устраивает горожанНАИЛЯ МОСУНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ "ВОРОВСКОГО 108":
«Нервов, конечно, помотало, тем более, сейчас не можем двор сдать. Они приезжали ко мне не раз. Просили, чтобы я подписала. Сказали, что только после того, как я приму администрация примет этот проект. Но меня это не устраивает, и поэтому я пока не подписываю».

В итоге по этим двум дворам будет проведён лабораторный анализ асфальта. Проверено соответствие выполненных работ проекту. И только после устранения замечаний будет подписан акт. А за задержку сроков подрядчик уже несёт финансовые потери. Штраф начисляется за каждый день просрочки. 


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