Ремонт дворов по программе ППМИ не устраивает горожан

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В Кирове продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. Как подрядчики исполняют пожелания граждан?Благодаря программе поддержки местных инициатив в Кирове произошли десятки изменений к лучшему. Появились детские площадки, преобразились дворы. Восстановлены зелёные уголки нашего города. В реализации проекта всегда участвуют 3 стороны. Местные жители, администрация города и подрядчик. И когда все работают слажено, то и результат не заставляет себя ждать. Но так бывает не всегда. Жители домов по улицам Воровского и Конева заявились на участие в программе, чтобы отремонтировать свои дворы. Но неровный асфальт, качество которого вызывает сомнение, "недоделки" и сильное нарушение сроков испортили впечатление. Тем более, что жители вкладывали часть своих средств.Администрация, как заказчик и контролирующий орган проводит выездные совещания, чтобы на месте разобраться в ситуации. Туда же приглашаются представители тех. надзора и подрядчик. И последний, по большей части, не только не соглашается с претензиями по качеству работ. Но и видимо считает, что делает жильцам одолжениеКонечно, даже после такого ремонта дворы выглядят лучше, но ведь сумма, которую вложили жильцы, спонсоры, депутаты и городской бюджет соответствует рыночной стоимости проведения таких работ. И никто никому никаких одолжений не делает. Так что претензии жителей вполне обоснованы. И в этом представители администрации их поддерживают полностью.Вся суть программы поддержки местных инициатив - это вовлеченность жителей в проводимые работы. Конечно, это требует определённых усилий и в момент разработки проекта и во время ведения его по конкурсу. И взаимодействие с подрядчиком. Но зато есть возможность влиять на конечный результат.В итоге по этим двум дворам будет проведён лабораторный анализ асфальта. Проверено соответствие выполненных работ проекту. И только после устранения замечаний будет подписан акт. А за задержку сроков подрядчик уже несёт финансовые потери. Штраф начисляется за каждый день просрочки.