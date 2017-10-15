Жители дома №16 по улице Некрасова полтора месяца живут без горячей воды

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Подобные проблемы и у жителей дома №16 по улице Некрасова, которые полтора месяца живут без горячей воды. На теплотрассе также выявлено много дефектов, которые никак не могут устранить. Когда работы все-таки будут завершены?Каждый день начинается с холодной воды и газовой горелки. Александру Верещагину необходимо согреть две кастрюли, чтобы помыться. Еще столько же для супруги.Горячая вода пропала в конце августа. Прошел месяц, потеплели батареи, а вода так и нет. Жители дома 16-ть по улице Некрасова обратились сначала в теплоснабжающую компанию, а затем и в администрацию.Такая же проблема и в соседних домах. Жители посчитали, что сейчас в этом районе без горячей воды остаются более трехсот квартир. Во дворах идут "раскопки", кстати, не первый день, но рабочие не могут устранить все дефекты.Устранить дефекты представители КТК обещают 18 октября. Если не будет выявлено новых протечек, то горячая вода у жителей окрестных домов появится в этот же день.