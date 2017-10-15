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Новости / ЖКХ

Жители дома №16 по улице Некрасова полтора месяца живут без горячей воды

Вчера, 11:49 | Просмотров: 124 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Подобные проблемы и у жителей дома №16 по улице Некрасова, которые полтора месяца живут без горячей воды. На теплотрассе также выявлено много дефектов, которые никак не могут устранить. Когда работы все-таки будут завершены?

- Горячей воды нет, вот видите, не бежит. Холодную набираем и греемся.

Каждый день начинается с холодной воды и газовой горелки. Александру Верещагину необходимо согреть две кастрюли, чтобы помыться. Еще столько же для супруги.

- И так полтора месяца, не знаю, как жить.

Горячая вода пропала в конце августа. Прошел месяц, потеплели батареи, а вода так и нет. Жители дома 16-ть по улице Некрасова обратились сначала в теплоснабжающую компанию, а затем и в администрацию.

Жители дома №16 по улице Некрасова полтора месяца живут без горячей водыАЛЕКСАНДР ВЕРЕЩАГИН:
«29 числа они сказали, что все включат. И все. Дело с концом. Начинаешь звонить в КТК, в администрацию, все-все, завтра-завтра, вот тебе срок - 5го-6го числа. Обязательно. Через день звонишь, нам некогда! У нас прорыв там, прорыв тут, прорыв там».
 
Такая же проблема и в соседних домах. Жители посчитали, что сейчас в этом районе без горячей воды остаются более трехсот квартир. Во дворах идут "раскопки", кстати, не первый день, но рабочие не могут устранить все дефекты.

Жители дома №16 по улице Некрасова полтора месяца живут без горячей водыОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО "КТК":
«Там были попытки включения, в том числе в понедельник. Включали там куст из шести домов, подключенный к ЦТП. К сожалению, выявился дефект, из-за этого стал затапливаться дом на Горького, 63. Соответственно произвели отключение».

Устранить дефекты представители КТК обещают 18 октября. Если не будет выявлено новых протечек, то горячая вода у жителей окрестных домов появится в этот же день.


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