В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

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25 октября в администрации Кирова пройдет «прямая линия» по теме прохождения отопительного сезона. На вопросы горожан о горячей воде, отоплении и оплате за него ответят представители отраслевых органов власти, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.Телефоны «прямой линии» 760-366 и 760-300 будут работать с 11 часов до 12-30. Кроме того, у кировчан будет возможность выйти на связь по системе Skype. Логин контакта - teplokirov2017@mail.ru.