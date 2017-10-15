В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона
Сегодня, 10:20 | Просмотров: 232 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Телефоны «прямой линии» 760-366 и 760-300 будут работать с 11 часов до 12-30. Кроме того, у кировчан будет возможность выйти на связь по системе Skype. Логин контакта - teplokirov2017@mail.ru.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
15.10.2017
Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.
14.10.2017