В Кирове ведётся диагностика дорог
Сегодня, 12:36 | Просмотров: 96 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Дирекции дорожного хозяйства поручено до 1 ноября сформировать поэтапный график проведения работ по паспортизации и изготовлению кадастровых паспортов автомобильных дорог.
Напомним, что первый шаг к паспортизации дорог в Кирове уже сделан - из муниципального бюджета выделено 7,7 млн рублей на проведение диагностики дорожного покрытия улиц. В настоящее время эти работы проводятся на всех улицах и дорогах города.
Полученная информация будет учтена при проведении паспортизации, а также при дальнейшем участии города в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги».
Отметим, что паспортизация городских трасс даст возможность получить полные данные о каждой дороге: её протяженности, параметрах, топографических условиях, технических характеристиках полотна, его состоянии и состоянии всей дорожной инфраструктуры (остановочных павильонов, стоянок, дорожных знаков и освещения). Это позволит не только более профессионально вести содержание и ремонт дорог, но и планировать все работы на ближнюю и дальнюю перспективу.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
15.10.2017
Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.
14.10.2017