В Кирове ведётся диагностика дорог

Поделиться новостью:

В утверждённый постановлением администрации города перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вошли 1485 дорог.Дирекции дорожного хозяйства поручено до 1 ноября сформировать поэтапный график проведения работ по паспортизации и изготовлению кадастровых паспортов автомобильных дорог.Напомним, что первый шаг к паспортизации дорог в Кирове уже сделан - из муниципального бюджета выделено 7,7 млн рублей на проведение диагностики дорожного покрытия улиц. В настоящее время эти работы проводятся на всех улицах и дорогах города.Полученная информация будет учтена при проведении паспортизации, а также при дальнейшем участии города в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги».Отметим, что паспортизация городских трасс даст возможность получить полные данные о каждой дороге: её протяженности, параметрах, топографических условиях, технических характеристиках полотна, его состоянии и состоянии всей дорожной инфраструктуры (остановочных павильонов, стоянок, дорожных знаков и освещения). Это позволит не только более профессионально вести содержание и ремонт дорог, но и планировать все работы на ближнюю и дальнюю перспективу.