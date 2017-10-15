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«У нас задержки были. Кроме нас в дворовых территориях работали 3 подрядных организации. Они делали аварийный ремонт газопровода и капитальный ремонт канализации. В связи с этим у нас как бы и произошла задержка».

Сегодня горожане почувствовали приближение зимы. Да и прогноз подтверждает скорые заморозки. Успеют ли подрядчики до холодов выполнить работы по благоустройству дворов?Этот сквозной проезд соединяет несколько домов по улице Воровского. По контракту на облагораживание данной дворовой территории подрядчик должен потратить более трех миллионов рублей. Но как видно, им на сегодня только заасфальтированы тротуары и уложен щебень на проезжей части. Работы пока выполнены только на 40%, хотя срок окончания контракта был намечен на 16 сентября. Это и послужило поводом встретиться с подрядчиком, чтобы выяснить, в чем причина не выполнения обязательств.По словам предпринимателя, во дворе сделано освещение, привезен чернозём для газонов, сделаны пандусы на подходах к подъездам. Уложить асфальт на проезде он пообещал к понедельнику.По проекту «Формирование комфортной городской среды» в Кирове должен быть осуществлён ремонт 65 дворовых территорий. На данный момент полностью отремонтировано 20 дворов. Готовность ещё 15 близка к 100%. Но вместе с тем остаются три подрядчика, которые значительно отстают от графика.На оперативных совещаниях Роман Морозов неоднократно подчеркивал. Подрядчикам необходимо качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактами. Поскольку, от этого будет зависеть выделение федеральных средств на ремонт дворов на будущий год. Каждый случай задержки сроков либо некачественного исполнения работ сейчас взят администрацией города под строгий контроль.С учетом погоды у ремонтных бригад сейчас каждый день на счету. Некоторые объекты городские власти будут инспектировать в ежедневном режиме. Проект "Формирование комфортной городской среды" рассчитан на пять лет. Порядок представления заявок на участие в программе в следующем году будет утверждён в администрации города в середине октября и размещён на официальном сайте. Но уже известно, что муниципалитетом принято решение включить в реализацию программы дополнительный вид работ - устройство тротуаров на улично-дорожной сети.Есть в городе и другая известная программа - поддержки местных инициатив, благодаря которой в Кирове произошли десятки изменений к лучшему. Появились детские площадки, преобразились дворы. Восстановлены зелёные уголки нашего города. В реализации проекта всегда участвуют 3 стороны. Местные жители, администрация города и подрядчик. И когда все работают слаженно, то и результат не заставляет себя ждать. Но так бывает не всегда. Жители домов по улицам Воровского и Конева заявились на участие в программе, чтобы отремонтировать свои дворы. Но неровный асфальт, качество которого вызывает сомнение, "недоделки" и сильное нарушение сроков испортили впечатление. Тем более что жители вкладывали часть своих средств.Администрация, как заказчик и контролирующий орган проводит выездные совещания, чтобы на месте разобраться в ситуации. Туда же приглашаются представители тех. надзора и подрядчик. И последний, по большей части, не только не соглашается с претензиями по качеству работ. Но и видимо считает, что делает жильцам одолжениеКонечно, даже после такого ремонта дворы выглядят лучше, но ведь сумма, которую вложили жильцы, спонсоры, депутаты и городской бюджет соответствует рыночной стоимости проведения таких работ. И никто никому никаких одолжений не делает. Так что претензии жителей вполне обоснованы. И в этом представители администрации их поддерживают полностью.Вся суть программы поддержки местных инициатив - это вовлеченность жителей в проводимые работы. Конечно, это требует определённых усилий и в момент разработки проекта и во время ведения его по конкурсу. И взаимодействие с подрядчиком. Но зато есть возможность влиять на конечный результат.В итоге по этим двум дворам будет проведён лабораторный анализ асфальта. Проверено соответствие выполненных работ проекту. И только после устранения замечаний будет подписан акт. А за задержку сроков подрядчик уже несёт финансовые потери. Штраф начисляется за каждый день просрочки.