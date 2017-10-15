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Новости / ЖКХ

Успеют ли подрядчики до холодов выполнить работы по благоустройству дворов?

Вчера, 10:26 | Просмотров: 121 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Сегодня горожане почувствовали приближение зимы. Да и прогноз подтверждает скорые заморозки. Успеют ли подрядчики до холодов выполнить работы по благоустройству дворов?

Этот сквозной проезд соединяет несколько домов по улице Воровского. По контракту на облагораживание данной дворовой территории подрядчик должен потратить более трех миллионов рублей. Но как видно, им на сегодня только заасфальтированы тротуары и уложен щебень на проезжей части. Работы пока выполнены только на 40%, хотя срок окончания контракта был намечен на 16 сентября. Это и послужило поводом встретиться с подрядчиком, чтобы выяснить, в чем причина не выполнения обязательств.

Успеют ли подрядчики до холодов выполнить работы по благоустройству дворов?АМБАРЦУМ АМБАРЦУМЯН, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«У нас задержки были. Кроме нас в дворовых территориях работали 3 подрядных организации. Они делали аварийный ремонт газопровода и капитальный ремонт канализации. В связи с этим у нас как бы и произошла задержка».
 
 
По словам предпринимателя, во дворе сделано освещение, привезен чернозём для газонов, сделаны пандусы на подходах к подъездам. Уложить асфальт на проезде он пообещал к понедельнику.

Успеют ли подрядчики до холодов выполнить работы по благоустройству дворов?РОМАН МОРОЗОВ, И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Ну, тогда я попрошу сотрудников администрации, кто являлся организатором проведения торгов, чтобы понедельник они самостоятельно приехали, посмотрели насколько у нас слова сходятся с делом».

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в Кирове должен быть осуществлён ремонт 65 дворовых территорий. На данный момент полностью отремонтировано 20 дворов. Готовность ещё 15 близка к 100%. Но вместе с тем остаются три подрядчика, которые значительно отстают от графика.

Успеют ли подрядчики до холодов выполнить работы по благоустройству дворов?ОЛЬГА ОГОРОДНИКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЖИЛИЩНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ Г. КИРОВА:
«Все работы проторговывает Технадзор, и они строго следят как за качеством работ, так и за сроками. Естественно по невыполненным срокам будут применены штрафные санкции».

На оперативных совещаниях Роман Морозов неоднократно подчеркивал. Подрядчикам необходимо качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактами. Поскольку, от этого будет зависеть выделение федеральных средств на ремонт дворов на будущий год. Каждый случай задержки сроков либо некачественного исполнения работ сейчас взят администрацией города под строгий контроль.

РОМАН МОРОЗОВ, И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Расстаться было бы можно. Но если проводит по новой процедуре, то мы с вами уйдем под снег и асфальтирование в таких условиях будет невозможно. Поэтому, будем побуждать тех, кто контракты заключил, работу доделывать».

С учетом погоды у ремонтных бригад сейчас каждый день на счету. Некоторые объекты городские власти будут инспектировать в ежедневном режиме. Проект "Формирование комфортной городской среды" рассчитан на пять лет. Порядок представления заявок на участие в программе в следующем году будет утверждён в администрации города в середине октября и размещён на официальном сайте. Но уже известно, что муниципалитетом принято решение включить в реализацию программы дополнительный вид работ - устройство тротуаров на улично-дорожной сети.

Есть в городе и другая известная программа - поддержки местных инициатив, благодаря которой в Кирове произошли десятки изменений к лучшему. Появились детские площадки, преобразились дворы. Восстановлены зелёные уголки нашего города. В реализации проекта всегда участвуют 3 стороны. Местные жители, администрация города и подрядчик. И когда все работают слаженно, то и результат не заставляет себя ждать. Но так бывает не всегда. Жители домов по улицам Воровского и Конева заявились на участие в программе, чтобы отремонтировать свои дворы. Но неровный асфальт, качество которого вызывает сомнение, "недоделки" и сильное нарушение сроков испортили впечатление. Тем более что жители вкладывали часть своих средств.

Успеют ли подрядчики до холодов выполнить работы по благоустройству дворов?ТАТЬЯНА ГОРДЕЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА:
«Безобразно сделано. Жильцы недовольны, очень обижаются, что отдали такие деньги, 90 тысяч мы собрали личных. У нас в основном в доме живут половина пенсионеров. Я ходила, просила, как Христа ради».

Администрация, как заказчик и контролирующий орган проводит выездные совещания, чтобы на месте разобраться в ситуации. Туда же приглашаются представители тех. надзора и подрядчик. И последний, по большей части, не только не соглашается с претензиями по качеству работ. Но и видимо считает, что делает жильцам одолжение

Успеют ли подрядчики до холодов выполнить работы по благоустройству дворов?АРКАДИЙ ВАРДОНЯН, ДИРЕКТОР ООО "3А":
«Работы, на мой взгляд, выполнены нормально в соответствии со всеми снипами, лаборатория покажет. У нас жильцы просто такие и они всегда недовольны, на этом аукционе ещё пусть спасибо скажут, что заявился я. Если бы не я вообще этот двор не был бы сделан».

Конечно, даже после такого ремонта дворы выглядят лучше, но ведь сумма, которую вложили жильцы, спонсоры, депутаты и городской бюджет соответствует рыночной стоимости проведения таких работ. И никто никому никаких одолжений не делает. Так что претензии жителей вполне обоснованы. И в этом представители администрации их поддерживают полностью.

Успеют ли подрядчики до холодов выполнить работы по благоустройству дворов?АНДРЕЙ КОШУРНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«Лабораторный анализ покажет качество уложенного асфальта, ряд претензий обоснованы. Тут одни вопросы к подрядной организации, которая должна обоснованные замечания устранить».

Вся суть программы поддержки местных инициатив - это вовлеченность жителей в проводимые работы. Конечно, это требует определённых усилий и в момент разработки проекта и во время ведения его по конкурсу. И взаимодействие с подрядчиком. Но зато есть возможность влиять на конечный результат.

Успеют ли подрядчики до холодов выполнить работы по благоустройству дворов?НАИЛЯ МОСУНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ "ВОРОВСКОГО 108":
«Нервов, конечно, помотало, тем более сейчас не можем двор сдать. Они приезжали ко мне не раз. Просили, чтобы я подписала. Сказали, что только после того, как я приму администрация примет этот проект. Но меня это не устраивает, и поэтому я пока не подписываю».

В итоге по этим двум дворам будет проведён лабораторный анализ асфальта. Проверено соответствие выполненных работ проекту. И только после устранения замечаний будет подписан акт. А за задержку сроков подрядчик уже несёт финансовые потери. Штраф начисляется за каждый день просрочки.


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