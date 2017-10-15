ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

24 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.4706
EURO: 67.5567
Погода в городе Кирове:
ночью:  -4...-2°C
утром:  -3...-1°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

В администрации города Кирова подвели итоги приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

Вчера, 10:47 | Просмотров: 123 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
В администрации города Кирова подвели итоги приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Справились ли подрядчики с поставленными задачами, и как будет поддерживаться качество дорожного покрытия в будущем?

К 20 октября в Кирове должны были завершиться все работы по ремонту улиц в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». И почти все подрядчики справились с этим заданием. Только ремонт участка дороги "Киров-Русское" пока продолжается.

В администрации города Кирова подвели итоги приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"АНДРЕЙ МЕНЬКИН, НАЧАЛЬНИК МКУ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА":
«АРПТ сейчас на стадии завершения. Асфальто-бетонные работы все закончены. Осталась отсыпка обочин и лабораторные испытания, чтобы понять принимаем работы или нет».
 
Кстати, подведение итогов проекта "Безопасные и качественные дороги" в этом году не означает, что он не продолжится в будущем, 2018 году.

В администрации города Кирова подвели итоги приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"РОМАН МОРОЗОВ, И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«В настоящее время идет составление перечня дорог, которые будут отремонтированы в будущем году. Этот перечень мы согласуем с федеральным дорожным агентством, с министерством транспорта. И немаловажно, как мы проект завершим в этом году».
 
Если все средства, выделенные на федеральную программу "безопасные и качественные дороги" в 2017 год будут освоены, то и в 2018 город Киров может рассчитывать на такое же финансирование, отметили в администрации города. Кстати, на сайте администрации Кирова стартовал опрос горожан о приоритетных для ремонта городских трассах на следующий год. На данный момент в этот перечень включено 132 участка дорог.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

За разбой кировчанин отправится в колонию строгого режима

13:30 19.10.2017


За разбой кировчанин отправится в колонию строгого режима

В Кирове ведётся диагностика дорог

12:36 19.10.2017


В Кирове ведётся диагностика дорог

Председатель сельхозкооператива не гнушался хищениями и мошенничеством

11:57 19.10.2017


Председатель сельхозкооператива не гнушался хищениями и мошенничеством

В Кильмезском районе бревном убило рабочего

11:44 19.10.2017


В Кильмезском районе бревном убило рабочего

В Кировской области ожидается усиление ветра

11:14 19.10.2017


В Кировской области ожидается усиление ветра

В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

10:20 19.10.2017


В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

9:49 15.10.2017


Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

Все новости

Вести. Кировская область

Открытие Циолковских чтений в Кирове

17:42 23.10.2017


Открытие Циолковских чтений в Кирове

На кировском вокзале побывал агитпоезд партии ЛДПР

17:40 23.10.2017


На кировском вокзале побывал агитпоезд партии ЛДПР

Лекция о революции в библиотеке имени Грина

12:06 23.10.2017


Лекция о революции в библиотеке имени Грина

В администрации города Кирова подвели итоги приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

10:47 23.10.2017


В администрации города Кирова подвели итоги приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

"Вернисаж талантов" развернулся в библиотеке "Маяк"

10:24 23.10.2017


"Вернисаж талантов" развернулся в библиотеке "Маяк"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове продолжается ремонт пяти улиц.

26.08.2017


В Кирове продолжается ремонт пяти улиц.

В администрации Кирова прошли публичные слушания планов ремонта дорог на предстоящий год

27.09.2017


В администрации Кирова прошли публичные слушания планов ремонта дорог на предстоящий год

"Живая" карта отразит состояние дорог в Кирове

04.07.2017


"Живая" карта отразит состояние дорог в Кирове

В 2018 году в Кирове отремонтируют более 100 улиц

31.05.2017


В 2018 году в Кирове отремонтируют более 100 улиц

В Кирове "лояльности в дорожных вопросах не будет"

07.06.2017


В Кирове "лояльности в дорожных вопросах не будет"

В Кирове продолжается масштабный ремонт дорог

05.09.2017


В Кирове продолжается масштабный ремонт дорог

Популярные новости

Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

15.10.2017


Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

15.10.2017


В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).

14.10.2017


Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).

В Пижанском районе "Мерседес" столкнулся с УАЗом: 1 человек погиб, пятеро травмированы.

13.10.2017


В Пижанском районе "Мерседес" столкнулся с УАЗом: 1 человек погиб, пятеро травмированы.

В Яранске проводят доследственную проверку 3-месячного ребенка.

12.10.2017


В Яранске проводят доследственную проверку 3-месячного ребенка.

Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек.

13.10.2017


Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх