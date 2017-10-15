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В администрации города Кирова подвели итоги приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Справились ли подрядчики с поставленными задачами, и как будет поддерживаться качество дорожного покрытия в будущем?К 20 октября в Кирове должны были завершиться все работы по ремонту улиц в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». И почти все подрядчики справились с этим заданием. Только ремонт участка дороги "Киров-Русское" пока продолжается.Кстати, подведение итогов проекта "Безопасные и качественные дороги" в этом году не означает, что он не продолжится в будущем, 2018 году.Если все средства, выделенные на федеральную программу "безопасные и качественные дороги" в 2017 год будут освоены, то и в 2018 город Киров может рассчитывать на такое же финансирование, отметили в администрации города. Кстати, на сайте администрации Кирова стартовал опрос горожан о приоритетных для ремонта городских трассах на следующий год. На данный момент в этот перечень включено 132 участка дорог.