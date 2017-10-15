В администрации города Кирова подвели итоги приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
Вчера, 10:47 | Просмотров: 123 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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К 20 октября в Кирове должны были завершиться все работы по ремонту улиц в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». И почти все подрядчики справились с этим заданием. Только ремонт участка дороги "Киров-Русское" пока продолжается.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, НАЧАЛЬНИК МКУ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА":
«АРПТ сейчас на стадии завершения. Асфальто-бетонные работы все закончены. Осталась отсыпка обочин и лабораторные испытания, чтобы понять принимаем работы или нет».
Кстати, подведение итогов проекта "Безопасные и качественные дороги" в этом году не означает, что он не продолжится в будущем, 2018 году.
РОМАН МОРОЗОВ, И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«В настоящее время идет составление перечня дорог, которые будут отремонтированы в будущем году. Этот перечень мы согласуем с федеральным дорожным агентством, с министерством транспорта. И немаловажно, как мы проект завершим в этом году».
Если все средства, выделенные на федеральную программу "безопасные и качественные дороги" в 2017 год будут освоены, то и в 2018 город Киров может рассчитывать на такое же финансирование, отметили в администрации города. Кстати, на сайте администрации Кирова стартовал опрос горожан о приоритетных для ремонта городских трассах на следующий год. На данный момент в этот перечень включено 132 участка дорог.
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