В Сидоровке мусор не вывозят месяцами

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В посёлке Сидоровка сложилась критическая ситуация с вывозом мусора. Отходы не вывозят уже 10 месяцев, за это время рядом с домами выросли огромные свалки отходов.Эта куча мусора растет уже 10 месяцев. Рядом находится детская площадка. Гулять с детьми тут, мягко говоря, небезопасно, потому что по отходам бегают крысы. Летом от кучи поднимался еще и зловонный запах. Жильцы готовы платить за вывоз ТБО и раньше всегда платили за него, проблема возникла не по их вине.Контейнерная площадка, если она и была, уже не видна из-за кучи мусора. К жильцам приезжали представители территориального управления, рассказывали о том, как можно выйти из сложившейся ситуации.Главное - заключить новые договоры на вывоз ТБО, и, по словам жильцов дома по адресу улица Космонавтов, 1, они это сделали.Проблемой заинтересовались активисты ОНФ, у них свой взгляд на выход из этой непростой ситуации.На данный момент в Сидоровке не одна, а две проблемы: нужно вывезти старые кучи мусора, убедить жителей частного сектора платить за вывоз ТБО. О том, как представители администрации Первомайского района собираются решать их мы узнали у начальника территориального управления Вячеслава Симакова.За вывоз мусора все равно придется платить, иначе поселок рискует превратиться в одну большую свалку ТБО. И чем скорее жители частного сектора осознают, что решение проблемы в их руках, тем скорее жизнь вернется в нормальное русло.