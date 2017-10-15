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Новости / ЖКХ

В Сидоровке мусор не вывозят месяцами

Вчера, 10:17 | Просмотров: 201 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В посёлке Сидоровка сложилась критическая ситуация с вывозом мусора. Отходы не вывозят уже 10 месяцев, за это время рядом с домами выросли огромные свалки отходов.

Эта куча мусора растет уже 10 месяцев. Рядом находится детская площадка. Гулять с детьми тут, мягко говоря, небезопасно, потому что по отходам бегают крысы. Летом от кучи поднимался еще и зловонный запах. Жильцы готовы платить за вывоз ТБО и раньше всегда платили за него, проблема возникла не по их вине.

В Сидоровке мусор не вывозят месяцамиСЕРГЕЙ ЖУЙКОВ, ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА СИДОРОВКА:
«Организация, которая должна была вывозить мусор, развалилась, из-за этого не вывозится мусор».
 
Контейнерная площадка, если она и была, уже не видна из-за кучи мусора. К жильцам приезжали представители территориального управления, рассказывали о том, как можно выйти из сложившейся ситуации.
Главное - заключить новые договоры на вывоз ТБО, и, по словам жильцов дома по адресу улица Космонавтов, 1, они это сделали.

В Сидоровке мусор не вывозят месяцамиЛЮБОВЬ АРДЫШЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА СИДОРОВКА:
«В наших домах все подписали договора. Хотели поставить контейнеры, но толку никакого. А частный сектор может мимо идти и выбросить в любую помойку».
 
Проблемой заинтересовались активисты ОНФ, у них свой взгляд на выход из этой непростой ситуации.

В Сидоровке мусор не вывозят месяцамиАЛЕКСАНДР ЧИЛИКИН, АКТИВИСТ ПРОЕКТА ОНФ «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»:
«Администрация ТУ по Первомайскому району должна активизироваться и провести разъяснительную работу среди населения, чтобы все заключили договоры. Необходимо ввести какие-то штрафные санкции, чтобы не было такой проблемы».
 
На данный момент в Сидоровке не одна, а две проблемы: нужно вывезти старые кучи мусора, убедить жителей частного сектора платить за вывоз ТБО. О том, как представители администрации Первомайского района собираются решать их мы узнали у начальника территориального управления Вячеслава Симакова.

За вывоз мусора все равно придется платить, иначе поселок рискует превратиться в одну большую свалку ТБО. И чем скорее жители частного сектора осознают, что решение проблемы в их руках, тем скорее жизнь вернется в нормальное русло.


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