Сдан участок автодороги Сошени - Радужный

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Одним из завершающих объектов приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" стал участок трассы Сошени-Радужный.В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" принят 62-й объект. Автодорога Сошени - Радужный от улицы Трактовой до второго железнодорожного переезда была в аварийном состоянии, ямочный ремонт ее бы не спас. Поэтому участок одним из первых включили в основной перечень проекта.Протяженность отремонтированного участка - 3 км 800 метров. Стоимость проекта - 46 миллионов 800 тысяч рублей. Подрядчик выполнил работы в срок, нареканий нет. В рамках приоритетного проекта остались не сданы две дороги - это улица Пятницкая и проблемный объект Киров Русское.