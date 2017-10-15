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Новости / ЖКХ

Сдан участок автодороги Сошени - Радужный

Вчера, 12:02 | Просмотров: 128 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Одним из завершающих объектов приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" стал участок трассы Сошени-Радужный.

Сдан участок автодороги Сошени - РадужныйМАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МКУ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА":
«Проблем здесь не было. Лабораторные испытания пройдены, результаты положительны по ГОСТам».

В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" принят 62-й объект. Автодорога Сошени - Радужный от улицы Трактовой до второго железнодорожного переезда была в аварийном состоянии, ямочный ремонт ее бы не спас. Поэтому участок одним из первых включили в основной перечень проекта.

МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МКУ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА":
«Здесь выполнены работы по фрезерованию проезжей части, обочины выполнены в асфальтобетонном грануляте, сделаны подъездные пути к посадочным площадкам – остановках».

Протяженность отремонтированного участка - 3 км 800 метров. Стоимость проекта - 46 миллионов 800 тысяч рублей. Подрядчик выполнил работы в срок, нареканий нет. В рамках приоритетного проекта остались не сданы две дороги - это улица Пятницкая и проблемный объект Киров Русское.

МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МКУ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА":
«На сегодняшний день отданы керны в лабораторию, после результатов и состоится приемка объекта».


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