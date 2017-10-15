Семинар по теплоснабжению
Вчера, 11:48 | Просмотров: 121 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Новый порядок оплаты отопления, решение споров по оплате коммунальных услуг за отопление и способы снизить свои расходы — все эти темы легли в основу специального семинара. Работа теплоснабжающих компаний в начале сезона всегда нестабильна, поэтому представители общественной палаты рассказали о методах стабилизации подачи тепла в жилые помещения.
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В СФЕРЕ ЖКХ:
«Самое популярное и самое экономически оправданное мероприятие это установка автоматизированной системы погодной компенсации. То есть, которая позволяет в зависимости от температуры на улице, подавать то или иное количество тепла в дом, поддерживая нормативную температуру».
Советовали жителям задуматься и об утеплении фасада и о смене деревянных окон на пластиковые. А вот о стабилизации работы теплосетей пока говорить рано. Представители КТК рассказали о проводимых работах и объяснили, что причиной задержки подачи отопления является сильный износ теплосетей, требующих замены.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Здесь можно увидеть, что количество зафиксированных дефектов на теплосетях в 2012ом году составляло 1955, а прогноз этого года, ну может быть, не 5700, как здесь обозначено, но где-то около этой цифры. То есть сейчас уже эта цифра приближается к пяти тысячам».
Тем не менее, у представителей теплоснабжающей компании были для жителей и хорошие новости. По информации КТК, четвертая ТЭЦ, отметившаяся в прошлом году серьезными сбоями в работе, на 100% готова к новому сезону и аварий на ней не предвидится. В целом, слушателей семинара больше волновали частные проблемы. Например, как быть со счетами за отопление комнаты в коммуналке, которая не отапливается.
ЛАРИСА БАГИЕВА, УЧАСТНИЦА СЕМИНАРА:
«Комната отдельно от коммунальной квартиры, в холодном коридоре, на выход к лифту. Общий коридор. Одна коммунальная квартира с одной стороны, другая с другой стороны, посередине этот выход к лифту. Это площадка у лифта. С нас берут очень большую сумму за отопление».
ЕВГЕНИЙ САННИКОВ, УЧАСТНИК СЕМИНАРА:
«У нас должна по графику, по их, поступать вот при ноле градусов, должна поступать температура ...так...ноль градусов — 77 градусов. Фактически у меня приходит 44 градуса. 46. Всё. Куда остальные градусы деваются».
После того, как участникам была дана общая информация, специалисты, разбирали конкретные проблемы, в том числе с привлечением юристов.
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