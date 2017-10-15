Семинар по теплоснабжению

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Отопительный сезон начался, жители получают первые квитанции, а вот тепла многие так и не дождались. Как быть, кировчанам рассказали представители общественной палаты на специальном семинаре.Новый порядок оплаты отопления, решение споров по оплате коммунальных услуг за отопление и способы снизить свои расходы — все эти темы легли в основу специального семинара. Работа теплоснабжающих компаний в начале сезона всегда нестабильна, поэтому представители общественной палаты рассказали о методах стабилизации подачи тепла в жилые помещения.Советовали жителям задуматься и об утеплении фасада и о смене деревянных окон на пластиковые. А вот о стабилизации работы теплосетей пока говорить рано. Представители КТК рассказали о проводимых работах и объяснили, что причиной задержки подачи отопления является сильный износ теплосетей, требующих замены.Тем не менее, у представителей теплоснабжающей компании были для жителей и хорошие новости. По информации КТК, четвертая ТЭЦ, отметившаяся в прошлом году серьезными сбоями в работе, на 100% готова к новому сезону и аварий на ней не предвидится. В целом, слушателей семинара больше волновали частные проблемы. Например, как быть со счетами за отопление комнаты в коммуналке, которая не отапливается.После того, как участникам была дана общая информация, специалисты, разбирали конкретные проблемы, в том числе с привлечением юристов.