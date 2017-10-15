ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

26 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.6140
EURO: 67.7713
Погода в городе Кирове:
утром:  -2...0°C
днём:  -1...+1°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Семинар по теплоснабжению

Вчера, 11:48 | Просмотров: 121 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Отопительный сезон начался, жители получают первые квитанции, а вот тепла многие так и не дождались. Как быть, кировчанам рассказали представители общественной палаты на специальном семинаре.

Новый порядок оплаты отопления, решение споров по оплате коммунальных услуг за отопление и способы снизить свои расходы — все эти темы легли в основу специального семинара. Работа теплоснабжающих компаний в начале сезона всегда нестабильна, поэтому представители общественной палаты рассказали о методах стабилизации подачи тепла в жилые помещения.

Семинар по теплоснабжениюАНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В СФЕРЕ ЖКХ:
«Самое популярное и самое экономически оправданное мероприятие это установка автоматизированной системы погодной компенсации. То есть, которая позволяет в зависимости от температуры на улице, подавать то или иное количество тепла в дом, поддерживая нормативную температуру».

Советовали жителям задуматься и об утеплении фасада и о смене деревянных окон на пластиковые. А вот о стабилизации работы теплосетей пока говорить рано. Представители КТК рассказали о проводимых работах и объяснили, что причиной задержки подачи отопления является сильный износ теплосетей, требующих замены.

Семинар по теплоснабжениюОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Здесь можно увидеть, что количество зафиксированных дефектов на теплосетях в 2012ом году составляло 1955, а прогноз этого года, ну может быть, не 5700, как здесь обозначено, но где-то около этой цифры. То есть сейчас уже эта цифра приближается к пяти тысячам».

Тем не менее, у представителей теплоснабжающей компании были для жителей и хорошие новости. По информации КТК, четвертая ТЭЦ, отметившаяся в прошлом году серьезными сбоями в работе, на 100% готова к новому сезону и аварий на ней не предвидится. В целом, слушателей семинара больше волновали частные проблемы. Например, как быть со счетами за отопление комнаты в коммуналке, которая не отапливается.

Семинар по теплоснабжениюЛАРИСА БАГИЕВА, УЧАСТНИЦА СЕМИНАРА:
«Комната отдельно от коммунальной квартиры, в холодном коридоре, на выход к лифту. Общий коридор. Одна коммунальная квартира с одной стороны, другая с другой стороны, посередине этот выход к лифту. Это площадка у лифта. С нас берут очень большую сумму за отопление».

Семинар по теплоснабжениюЕВГЕНИЙ САННИКОВ, УЧАСТНИК СЕМИНАРА:
«У нас должна по графику, по их, поступать вот при ноле градусов, должна поступать температура ...так...ноль градусов — 77 градусов. Фактически у меня приходит 44 градуса. 46. Всё. Куда остальные градусы деваются».

После того, как участникам была дана общая информация, специалисты, разбирали конкретные проблемы, в том числе с привлечением юристов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

За разбой кировчанин отправится в колонию строгого режима

13:30 19.10.2017


За разбой кировчанин отправится в колонию строгого режима

В Кирове ведётся диагностика дорог

12:36 19.10.2017


В Кирове ведётся диагностика дорог

Председатель сельхозкооператива не гнушался хищениями и мошенничеством

11:57 19.10.2017


Председатель сельхозкооператива не гнушался хищениями и мошенничеством

В Кильмезском районе бревном убило рабочего

11:44 19.10.2017


В Кильмезском районе бревном убило рабочего

В Кировской области ожидается усиление ветра

11:14 19.10.2017


В Кировской области ожидается усиление ветра

В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

10:20 19.10.2017


В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

9:49 15.10.2017


Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

Все новости

Вести. Кировская область

Жители дома 52 по улице Молодой Гвардии хотят попасть в программу "Формирование комфортной городской среды"

15:06 25.10.2017


Жители дома 52 по улице Молодой Гвардии хотят попасть в программу "Формирование комфортной городской среды"

Семинар по теплоснабжению

11:48 25.10.2017


Семинар по теплоснабжению

Бал в стиле 19 века в библиотеке имени Пушкина

10:52 25.10.2017


Бал в стиле 19 века в библиотеке имени Пушкина

Кировских студентов обучили навыком оказания первой помощи

10:44 25.10.2017


Кировских студентов обучили навыком оказания первой помощи

На улице Спасской установлена копия легендарного автомобиля

10:28 25.10.2017


На улице Спасской установлена копия легендарного автомобиля

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове открыта горячая линия по вопросам включения тепла: 76-02-20

15.09.2016


В Кирове открыта горячая линия по вопросам включения тепла: 76-02-20

Как сделать перерасчет за отопление

31.01.2017


Как сделать перерасчет за отопление

Во многих районах Котельнича уже отключили отопление

17.05.2017


Во многих районах Котельнича уже отключили отопление

Без тепла

11.10.2010


Без тепла

Подписано постановление о включении отопления в Кирове

13.09.2016


Подписано постановление о включении отопления в Кирове

Отопительный сезон в Кирове продлен

30.05.2017


Отопительный сезон в Кирове продлен

Популярные новости

Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

15.10.2017


Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

15.10.2017


В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).

14.10.2017


Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).

В Пижанском районе "Мерседес" столкнулся с УАЗом: 1 человек погиб, пятеро травмированы.

13.10.2017


В Пижанском районе "Мерседес" столкнулся с УАЗом: 1 человек погиб, пятеро травмированы.

В Яранске проводят доследственную проверку 3-месячного ребенка.

12.10.2017


В Яранске проводят доследственную проверку 3-месячного ребенка.

Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек.

13.10.2017


Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх