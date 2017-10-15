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Новости / ЖКХ

Жители дома 52 по улице Молодой Гвардии хотят попасть в программу "Формирование комфортной городской среды"

Вчера, 15:06 | Просмотров: 123 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове подвели итоги проекта "Формирование комфортной городской среды". В этом году по программе отремонтировано более 60-ти дворов. Но это лишь капля в море. Слишком много остается дворов, которым необходим ремонт.

Уже долгое время Нина Жилина подходит к своему двору с опаской. Пенсионерка, как и многие ее соседи пожилого возраста, боится упасть. Дорога разбита.

- Ходят в магазин, с детьми. Женщины и на колясках и так.
- Трудно приходится?
- И трудно приходится.

Нина Михайловна рассказала, что в этом месте не было ремонта с середины 80-х годов прошлого века. После того, как в доме открылся продуктовый магазин, дорога стала еще хуже. Фуры разбили ее еще сильнее.

Жители дома 52 по улице Молодой Гвардии хотят попасть в программу "Формирование комфортной городской среды" НИНА ЖИЛИНА:
- Много машин ездит.
- Много. Рядом детский сад. Утром приезжают с детьми, вечером приезжают за ними. Каждые 15-ть минут. Все дороги разбиты.

Тротуаров нет, жителям дома номер 52 по улице Молодой Гвардии приходится делить свой путь с машинами. Осенью уходить с дороги в грязь, а зимой чуть ли не прыгать в сугроб. По вечерам здесь ходить тоже не просто.

Жители дома 52 по улице Молодой Гвардии хотят попасть в программу "Формирование комфортной городской среды" АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Самое неприятное время суток - это вечер и ночь. Здесь ничего не видно. Потому что нет освещения. Местные жители говорят, что фонарный столб здесь стоит - ничего не видно. Даже они не помнят, когда последний раз он светил».

Управляющая компания не может отремонтировать дворовую дорогу за свой счет. Жители дома 52 по улице Молодой Гвардии хотят попасть в программу "Формирование комфортной городской среды", чтобы исправить ситуацию. Вот только не знают, с чего начать.

Жители дома 52 по улице Молодой Гвардии хотят попасть в программу "Формирование комфортной городской среды" АНДРЕЙ КОШУРНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Если житель, у него есть желание, и не знает с чего начать. Он может обратиться в свое территориальное управление. Специалисты территориального управления помогут, направят и подскажут все шаги и все действия, которые необходимо предпринять».

Отметим, в реализацию программы должны будут вложиться сами жители. Взнос должен быть от 15-ти процентов от общей суммы.


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