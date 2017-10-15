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В Кирове подвели итоги проекта "Формирование комфортной городской среды". В этом году по программе отремонтировано более 60-ти дворов. Но это лишь капля в море. Слишком много остается дворов, которым необходим ремонт.Уже долгое время Нина Жилина подходит к своему двору с опаской. Пенсионерка, как и многие ее соседи пожилого возраста, боится упасть. Дорога разбита.Нина Михайловна рассказала, что в этом месте не было ремонта с середины 80-х годов прошлого века. После того, как в доме открылся продуктовый магазин, дорога стала еще хуже. Фуры разбили ее еще сильнее.Тротуаров нет, жителям дома номер 52 по улице Молодой Гвардии приходится делить свой путь с машинами. Осенью уходить с дороги в грязь, а зимой чуть ли не прыгать в сугроб. По вечерам здесь ходить тоже не просто.Управляющая компания не может отремонтировать дворовую дорогу за свой счет. Жители дома 52 по улице Молодой Гвардии хотят попасть в программу "Формирование комфортной городской среды", чтобы исправить ситуацию. Вот только не знают, с чего начать.Отметим, в реализацию программы должны будут вложиться сами жители. Взнос должен быть от 15-ти процентов от общей суммы.