Прямая линия по вопросам отопительного сезона
Сегодня, 10:10 | Просмотров: 124 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Уже первый звонок, поступивший на прямую линию, коснулся ситуации, связанной с переходом на новую систему платы за теплоснабжение. Ее рост кировчане увидели в сентябрьских квитанциях. Напомним, что в домах, где установлены общедомовые приборы учета, оплата начала взиматься по фактическим показаниям счетчиков и поровну делиться на всех собственников. Но, как выяснилось, эти приборы в части домов не работают.
ПАВЕЛ СЫСОЕВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:
«Мы сейчас оперативно поменяли подрядчика и проводим работы в ускоренном порядке. В октябре, ноябре по всем домам приборы учета поверим и введем в эксплуатацию».
В домах, которые не оборудованы приборами учёта, расчёт за тепло производится по нормативу. В целом платить за отопление кировчане будут с 1 сентября по 30 апреля. Но горожан интересовал вопрос. Вернуть ли им часть сумм, которые они выплатят в текущем году.
- У меня сейчас возьмут больше, а потом управляющая компания вернет эти средства.
АНДРЕЙ КОШУРНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ Г.КИРОВА:
«Да в первом квартале года следующего за отчетным. Такая корректировка будет выполнена в последний раз и больше такой путаницы не будет. В этот год у нас переходной период».
Переход на новую систему оплаты за тепло должен повысить качество предоставляемых услуг от управляющих компаний. Правда, к их работе у населения остается немало нареканий. Что и подтвердила "прямая линия", продлившаяся полтора часа. Отопительный сезон начался, но по звонкам его приход ощутили далеко не все жители областного центра.
- У меня вот на сегодня 17 градусов. Что мне и как сделать, чтобы доказать что я права. И чтобы мне снизили оплату за отопление.
АНДРЕЙ КОШУРНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ Г.КИРОВА:
«Приглашается представитель ТСЖ, подготовляется акт замера температуры внутри жилого помещения. И на его основании такой перерасчет выполняется. Причины его не выполнения мне не очень понятны. Данному исполнителю коммунальной услуги будет выписан серьезный штраф. Проще сделать вам перерасчет».
Волновал кировчан и вопрос длительных задержек с включением горячей воды. Если раньше в ходе гидравлических испытаний она отсутствовала не более двух недель, но нынче сроки растянулись на месяцы. Так, например, произошло в случае с домом на Свободе 139.
ИГОРЬ МОЙСЕЕНКО, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КТК:
«В рамках инвестпрограммы мы сделали перекладку трубопровода по улице Свободы. В связи с этим у вас было длительное отключение. Надеюсь данная перекладка приведет к улучшению ситуации и следующим летом таких длительных отключений не будет».
По всем поступившим звонкам, представители управляющих компаний взяли информацию под контроль. Наиболее проблемные вопросы граждане могут решить и через обращения в государственную жилищную инспекцию. И лучше это делать в письменном виде.
АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Жилищная инспекция обязана будет вам ответить и проверить работу управляющих компаний».
Практика проведения прямых линий в администрации города будет продолжена.
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