Прямая линия по вопросам отопительного сезона

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В администрации города ответили на все вопросы по теплу в домах. Там прошла "горячая линия" по теме отопительного сезона. О чем спрашивали, и что отвечали знает Роман Четвериков.Уже первый звонок, поступивший на прямую линию, коснулся ситуации, связанной с переходом на новую систему платы за теплоснабжение. Ее рост кировчане увидели в сентябрьских квитанциях. Напомним, что в домах, где установлены общедомовые приборы учета, оплата начала взиматься по фактическим показаниям счетчиков и поровну делиться на всех собственников. Но, как выяснилось, эти приборы в части домов не работают.В домах, которые не оборудованы приборами учёта, расчёт за тепло производится по нормативу. В целом платить за отопление кировчане будут с 1 сентября по 30 апреля. Но горожан интересовал вопрос. Вернуть ли им часть сумм, которые они выплатят в текущем году.Переход на новую систему оплаты за тепло должен повысить качество предоставляемых услуг от управляющих компаний. Правда, к их работе у населения остается немало нареканий. Что и подтвердила "прямая линия", продлившаяся полтора часа. Отопительный сезон начался, но по звонкам его приход ощутили далеко не все жители областного центра.Волновал кировчан и вопрос длительных задержек с включением горячей воды. Если раньше в ходе гидравлических испытаний она отсутствовала не более двух недель, но нынче сроки растянулись на месяцы. Так, например, произошло в случае с домом на Свободе 139.По всем поступившим звонкам, представители управляющих компаний взяли информацию под контроль. Наиболее проблемные вопросы граждане могут решить и через обращения в государственную жилищную инспекцию. И лучше это делать в письменном виде.Практика проведения прямых линий в администрации города будет продолжена.