В деревне Воронье Верхошижемского района завершается ремонт гидроузла
Сегодня, 10:22 | Просмотров: 107 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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На сегодняшний день в Кировской области по официальной статистике существует 674 гидроузла прудов и водохранилищ фактическим объемом свыше 232 миллионов кубических метров воды. Практически все они были построены в прошлом веке, эксплуатируются более 30 лет и постепенно разрушаются. При этом значение искусственных водохранилищ сложно переоценить. Это хозяйственное, промышленное и противопожарное водоснабжение, ловля рыбы и места для отдыха, это плотины - переезды и другие гидротехнические сооружения, без которых невозможно представить себе нормальную жизнь сотен тысяч человек.
ОЛЬГА ЖЕНИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«55% гидротехнических сооружений находится в предельно допустимом состоянии, требуют текущего ремонта, реконструкции. Часть берегоукрепительных сооружений требует восстановления. За период с 2005 года, когда министерство приступило к выполнению работ по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, у нас приведено в нормальное работоспособное состояние 20 объектов».
Это один из старейших искусственных водоемов Кировской области, он появился в начале ХХ века при мельнице в селе Среднеивкино. Его площадь свыше 100 гектаров. Пруд используется в основном для отдыха, рыбалки и для среза пика половодья, чтобы не было подтопления домов в период паводка. Гидротехническое сооружение было капитально отремонтировано в 2011 году подрядной организацией из Кировской области за счет средств федерального и областного бюджетов.
ПАВЕЛ ГОРЧЕНКО, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И НЕДР МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ремонт сделан на 50 лет. Это до следующего капитального ремонта. Все будет зависеть от того, как себя бетон поведет, насколько качественно это сделано. Но приемочная комиссия, когда принимала, отметила, что работы были выполнены с оценкой "отлично". В ближайшие 30 лет мы сюда точно не придем. А текущий ремонт нужен, периодически. За сооружением надо ухаживать».
А в деревне Воронье ремонт гидросооружений пока еще идет. Рабочие подняли гребень плотины, провели ремонт железобетонного крепления верхового откоса плотины у шахты водосброса, заменили монолитные участки водосброса и выполнили ряд других работ. Благодаря совместной работе с Камским бассейновым водным управлением, средства на ремонт были получены из федерального бюджета. За счет финансирования из федерального центра в этом году также начато строительство берегоукрепления на реке Тойменка в Вятских Полянах. Деньги выделены на условиях софинансирования из областного бюджета.
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КАМСКОГО БАССЕЙНОГО ВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ МИНПРИРОДЫ РОССИИ:
«Одна из целей моего приезда - это знакомство с ситуацией, с тем как идет ход работ по капитальному ремонту сооружений и, естественно, как тратятся федеральные деньги. Этот вопрос руководитель федерального агентства держит на контроле. В 2020 году заканчивается федеральная целевая программа. А сейчас мы подводим некоторые промежуточные итоги».
Добавим, что ввод в эксплуатацию обновленного гидроузла в деревне Воронье произойдет весной 2018 года после пропуска весеннего половодья.
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