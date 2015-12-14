В деревне Воронье Верхошижемского района завершается ремонт гидроузла

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В деревне Воронье Верхошижемского района завершаются работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на реке Ивкина. Что требуется для приведения гидроузла в исправное состояние, и как в целом в регионе ведется подобная работа?На сегодняшний день в Кировской области по официальной статистике существует 674 гидроузла прудов и водохранилищ фактическим объемом свыше 232 миллионов кубических метров воды. Практически все они были построены в прошлом веке, эксплуатируются более 30 лет и постепенно разрушаются. При этом значение искусственных водохранилищ сложно переоценить. Это хозяйственное, промышленное и противопожарное водоснабжение, ловля рыбы и места для отдыха, это плотины - переезды и другие гидротехнические сооружения, без которых невозможно представить себе нормальную жизнь сотен тысяч человек.Это один из старейших искусственных водоемов Кировской области, он появился в начале ХХ века при мельнице в селе Среднеивкино. Его площадь свыше 100 гектаров. Пруд используется в основном для отдыха, рыбалки и для среза пика половодья, чтобы не было подтопления домов в период паводка. Гидротехническое сооружение было капитально отремонтировано в 2011 году подрядной организацией из Кировской области за счет средств федерального и областного бюджетов.А в деревне Воронье ремонт гидросооружений пока еще идет. Рабочие подняли гребень плотины, провели ремонт железобетонного крепления верхового откоса плотины у шахты водосброса, заменили монолитные участки водосброса и выполнили ряд других работ. Благодаря совместной работе с Камским бассейновым водным управлением, средства на ремонт были получены из федерального бюджета. За счет финансирования из федерального центра в этом году также начато строительство берегоукрепления на реке Тойменка в Вятских Полянах. Деньги выделены на условиях софинансирования из областного бюджета.Добавим, что ввод в эксплуатацию обновленного гидроузла в деревне Воронье произойдет весной 2018 года после пропуска весеннего половодья.