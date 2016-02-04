Жители дома 133 по улице Воровского на несколько месяцев остались без лифтов
Сегодня, 10:54 | Просмотров: 108 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Молодая женщина с коляской - Екатерина Кассина, жительница дома номер 133 по ул. Воровского. Первые месяцы счастливого материнства ей омрачила замена лифтов.
Каждая прогулка с малышкой начинается и заканчивается мучительным преодолением шести лестничных пролетов в одиночку пешком. Так продолжается уже несколько месяцев. В этом году дом попал под программу Фонда капитального ремонта по замене лифтовых кабин. Работы начались 7 июля и по плану должны были завершиться 29 сентября.
ЕКАТЕРИНА КАССИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА:
«Сделали работу быстро и в конце августа мы лифтом уже пользовались. То есть на 2 дня нам включали как в тестовом режиме. А с первого сентября отключили опять. И по сей день, вот сегодня уже 25 октября, так и не включили. С первого сентября, когда все жильцы уже закончили дачный сезон, а дети пошли в школу, лифты просто отключили, несмотря на успешный тестовый запуск».
Пешком в девятиэтажном доме ходят и малыши и пенсионеры. Внизу коляски оставлять нельзя - нет специальной колясочной, да и без присмотра дорогие устройства в подъезде могут долго не простоять. Особенно не повезло тем, кто летом затеял ремонт и сейчас устанавливает в квартиру мебель.
- Надо было вчера, когда я мебель носил.
- И каждый день так с июля месяца. А лифт уже стоит 2 месяца сделанный.
Жильцы утверждают, что комиссия по приему работы лифты уже тоже осмотрела, но почему не загорается заветная кнопка вызова никто объяснить не может. На помощь жильцам пришли активисты ОНФ.
АЛЕКСАНДР ЧИЛИКИН, АКТИВИСТ ОНФ:
«Мы узнали о ней совершенно недавно, но сразу услышали жильцов и включились. И еще до встречи с жильцами мы уже направили необходимые запросы в прокуратуру и в Фонд Капитального ремонта. В фонд капремонта о сроках окончания работ на данном объекте, и в прокуратуру о проверке данного объекта».
Мы обратились в Фонд Капитального ремонта и выяснили, что со своей стороны организация работу выполнила, а вот решение о вводе лифта в эксплуатацию должны принять собственник лифтов - управляющая компания и Роскомнадзор.
ЕЛЕНА ШИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НКО ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, от 24 июня 2017 года, номер 743, которое вступило в силу с 30 августа этого года эксплуатация лифтов допускается только при наличии решения о вводе лифта в эксплуатацию. Данное решение принимается органами Ростехнадзора в соответствии с порядком, описанным в данном постановлении. После проверки необходимых документов и контрольного осмотра объекта».
Более того, сотрудники фонда сами обращались в Роскомнадзор по вопросу о приёме лифтов на Воровского 133 и выяснили, что специалист находится в командировке в Вятских Полянах.
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