Поделиться новостью:

Жители дома 133 по улице Воровского на несколько месяцев остались без лифтов. Ирония в том, что устройства исправны и находятся в рабочем состоянии — но включать их после ремонта фонд капитального ремонта не торопится.Молодая женщина с коляской - Екатерина Кассина, жительница дома номер 133 по ул. Воровского. Первые месяцы счастливого материнства ей омрачила замена лифтов.Каждая прогулка с малышкой начинается и заканчивается мучительным преодолением шести лестничных пролетов в одиночку пешком. Так продолжается уже несколько месяцев. В этом году дом попал под программу Фонда капитального ремонта по замене лифтовых кабин. Работы начались 7 июля и по плану должны были завершиться 29 сентября.Пешком в девятиэтажном доме ходят и малыши и пенсионеры. Внизу коляски оставлять нельзя - нет специальной колясочной, да и без присмотра дорогие устройства в подъезде могут долго не простоять. Особенно не повезло тем, кто летом затеял ремонт и сейчас устанавливает в квартиру мебель.Жильцы утверждают, что комиссия по приему работы лифты уже тоже осмотрела, но почему не загорается заветная кнопка вызова никто объяснить не может. На помощь жильцам пришли активисты ОНФ.Мы обратились в Фонд Капитального ремонта и выяснили, что со своей стороны организация работу выполнила, а вот решение о вводе лифта в эксплуатацию должны принять собственник лифтов - управляющая компания и Роскомнадзор.Более того, сотрудники фонда сами обращались в Роскомнадзор по вопросу о приёме лифтов на Воровского 133 и выяснили, что специалист находится в командировке в Вятских Полянах.