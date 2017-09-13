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Ремонт автодороги Киров-Русское практически завершен. Подрядчик отчитался о проделанной работе. Но недостатки остались.Это последний участок автотрассы из тех, что должны были отремонтировать в 2017 году по программе "Безопасные и качественные дороги". Работы на магистрали Киров-Русское начались в мае. Но из-за дождей и нехватки стройматериалов подрядчик выбился из графика, и большая часть работ была перенесена на осень.Ранее к подрядчику были претензии по качеству проводимых работ, в частности, вопросы по толщине уложенного асфальта. На некоторых участках он оказался слишком тонким.На сегодняшний день из 21 километра автотрассы Киров-Русское всем нормативам соответствуют только 16. 5 километров не прошли лабораторные испытания.Для того, чтобы подрядчику не попасть под штрафные санкции за срыв сроков исполнения контрактных обязательств, работы на автотрассе Киров-Русское должны были быть завершены в самое ближайшее время.