Ремонт автодороги Киров-Русское практически завершен
Сегодня, 12:07 | Просмотров: 106 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Это последний участок автотрассы из тех, что должны были отремонтировать в 2017 году по программе "Безопасные и качественные дороги". Работы на магистрали Киров-Русское начались в мае. Но из-за дождей и нехватки стройматериалов подрядчик выбился из графика, и большая часть работ была перенесена на осень.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА Г. КИРОВА:
«У нас по протяженности это был самый протяженный участок. Сейчас мы в присутствии СМИ и общественников проведем замеры и примем решение».
Ранее к подрядчику были претензии по качеству проводимых работ, в частности, вопросы по толщине уложенного асфальта. На некоторых участках он оказался слишком тонким.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ МКУ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КИРОВА":
«Недочёты, которые у нас были ранее выявлены, все устранены. Слой асфальта уложен согласно нормативам».
На сегодняшний день из 21 километра автотрассы Киров-Русское всем нормативам соответствуют только 16. 5 километров не прошли лабораторные испытания.
ВЛАДИМИР СОН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР:
«Есть определенные недостатки, которые в процессе, совместно с заказчиком будут выработаны меры и технология по ликвидации этих недостатков, а работы выполнены все».
Для того, чтобы подрядчику не попасть под штрафные санкции за срыв сроков исполнения контрактных обязательств, работы на автотрассе Киров-Русское должны были быть завершены в самое ближайшее время.
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