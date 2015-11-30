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«Под остановками идут инженерные сети. Во время согласования владельцы сетей отказывали в работе земельных работ, поэтому приходилось делать возвышение, затем пандус, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заезжать».

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны. Программа реализуется уже второй год, но устраивает ли результат горожан?Кировчане обсуждают новые остановочные павильоны: они не довольны отсутствием третьей стены, которая должна защищать от ветра, также смущают высокие бетонные плиты. Но, как оказалось, всему есть свое объяснение.336 тысяч рублей выделено на замену остановочных павильонов. Программа активно реализуется уже второй год. За это время преобразились 42 остановки. Скоро современные павильоны появятся в районе Солнечного берега, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской и не только.Покрытие считается анти скользящим, долговечным, в особом уходе не нуждается: очищается с помощью осадков. Его стоимость для одного остановочного павильона - тысяча рублей.Как нас заверил подрядчик, они стремятся к тому, чтобы все остановки Кирова были с "мягким" покрытием. Правда, если павильон имеет уже плиточную основу, то там делать зеленую крошку не целесообразно.