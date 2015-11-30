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Новости / ЖКХ

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

Сегодня, 17:43 | Просмотров: 252 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны. Программа реализуется уже второй год, но устраивает ли результат горожан?

Кировчане обсуждают новые остановочные павильоны: они не довольны отсутствием третьей стены, которая должна защищать от ветра, также смущают высокие бетонные плиты. Но, как оказалось, всему есть свое объяснение.

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоныСТАНИСЛАВ КОВАЛЕНКО, ДИРЕКТОР МКУ "ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМА":
«Под остановками идут инженерные сети. Во время согласования владельцы сетей отказывали в работе земельных работ, поэтому приходилось делать возвышение, затем пандус, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заезжать».
 
 
336 тысяч рублей выделено на замену остановочных павильонов. Программа активно реализуется уже второй год. За это время преобразились 42 остановки. Скоро современные павильоны появятся в районе Солнечного берега, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской и не только.

- Если есть павильон, то это хорошо.
- Бываю каждый день тут, когда на учебе еду.
- Поменялось покрытие.
- Красивей стало то, на чем стоишь.

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоныАНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На одной из остановок Кирова появилось мягкое покрытие. Почему ему дали такое название, сейчас проверим. Конечно, как на батуте, не проваливаюсь, но каблуки немного впиваются».

Покрытие считается анти скользящим, долговечным, в особом уходе не нуждается: очищается с помощью осадков. Его стоимость для одного остановочного павильона - тысяча рублей.

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоныДМИТРИЙ ЛАБУТИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Зеленое покрытие - спортивное, оно мягкое, удобное, на нем не поскользнуться, визуально оно приятно».

Как нас заверил подрядчик, они стремятся к тому, чтобы все остановки Кирова были с "мягким" покрытием. Правда, если павильон имеет уже плиточную основу, то там делать зеленую крошку не целесообразно.


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