В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны
Сегодня, 17:43 | Просмотров: 252 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировчане обсуждают новые остановочные павильоны: они не довольны отсутствием третьей стены, которая должна защищать от ветра, также смущают высокие бетонные плиты. Но, как оказалось, всему есть свое объяснение.
СТАНИСЛАВ КОВАЛЕНКО, ДИРЕКТОР МКУ "ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМА":
«Под остановками идут инженерные сети. Во время согласования владельцы сетей отказывали в работе земельных работ, поэтому приходилось делать возвышение, затем пандус, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заезжать».
- Если есть павильон, то это хорошо.
- Бываю каждый день тут, когда на учебе еду.
- Поменялось покрытие.
- Красивей стало то, на чем стоишь.
АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На одной из остановок Кирова появилось мягкое покрытие. Почему ему дали такое название, сейчас проверим. Конечно, как на батуте, не проваливаюсь, но каблуки немного впиваются».
Покрытие считается анти скользящим, долговечным, в особом уходе не нуждается: очищается с помощью осадков. Его стоимость для одного остановочного павильона - тысяча рублей.
ДМИТРИЙ ЛАБУТИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Зеленое покрытие - спортивное, оно мягкое, удобное, на нем не поскользнуться, визуально оно приятно».
Как нас заверил подрядчик, они стремятся к тому, чтобы все остановки Кирова были с "мягким" покрытием. Правда, если павильон имеет уже плиточную основу, то там делать зеленую крошку не целесообразно.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
15.10.2017
Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.
14.10.2017
Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).
13.10.2017