В Сидоровке могут сменить обслуживающую организацию  

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Это может стать одним из путей решения проблемы вывоза твердых бытовых отходов.По инициативе территориального управления по Первомайскому району 25 октября совместно с представителями ООО «КДУ-3» проведено очередное собрание с жителями п. Сидоровки. На нём вновь искали пути решения проблемы по сбору и утилизации твердых бытовых отходов.Напомним, в текущем году в посёлке не осуществлялся вывоз мусора, и на сегодня общий его объём только на дворовых территориях составляет 400 кубометров.Как пояснили в теруправлении, организация, которая обслуживает жилой фонд посёлка, не оказывает услугу по сбору мусора. На собрании жителям предложили сменить обслуживающую организацию на другую, которая оформит договорные отношения с ООО «КДУ-3». В таком случае услуги по вывозу и утилизации бытового мусора будут включены в квитанции на содержание домового имущества. Большинство собравшихся предложение поддержали.Отметим, что жителям Сидоровки - как многоквартирных домов, так и частного сектора - неоднократно разъясняли необходимость заключения договоров на вывоз бытовых отходов. Предлагалось установить индивидуальные контейнеры.- К сожалению, не все жители сознательно относятся к данной проблеме - многие до сих пор предпочитают выносить весь накопившийся мусор на стихийную свалку, расположенную в районе ул. Холуновская. С общественных территорий посёлка в течение года за бюджетный счёт уже вывезено около 500 кубометров мусора, однако разовый вывоз не решает саму проблему, - подчеркнули специалисты Первомайского ТУ.На собрании представителями ООО «КДУ-3» были озвучены суммы затрат на разовый вывоз уже накопившегося на дворовых территориях мусора. Около 40% собственников жилья выразили готовность заключить подобный договор, однако окончательное решение по данному вопросу будет принято после проведения общедомовых собраний.Напомним, глава города Елена Ковалёва поручила администрации города, профильным службам подготовить предложения по мерам, направленным на ужесточение ответственности за нарушения правил внешнего благоустройства муниципального образования.- До тех пор, пока мы в этой сфере не наведём порядок, не введём жёсткую ответственность за нарушение правил благоустройства, - нам придется снова и снова тратить деньги на очистку территорий от мусора, - подчеркнула она.