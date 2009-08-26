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Новости / ЖКХ

Кировчан просят сообщать о «зелёной воде» из крана

Вчера, 16:12 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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В последние дни некоторые кировчане сообщают в социальных сетях о том, что из крана пошла «зелёная» вода. Причина подобного явления - испытания теплосетей на герметичность с применением окрашивающего вещества, которые проводит КТК.

На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Кирова представитель «Кировской теплоснабжающей компании» пояснил:

- С 30 октября начались испытания теплосетей на плотность и герметичность с использованием органического красителя. Благодаря испытаниям уже удалось выявить неплотность трубок водоподогревателей в 6 ЦТП и тепловых узлах 4 жилых домов. Извещения о необходимости провести работы на внутридомовом оборудовании направлены в управляющие компании. Просим жителей Кирова в случае обнаружения в кране воды с зелёным окрасом сообщить об этом в свою управляющую компанию или в КТК через сайт "Горячая вода в Кирове" (hot-water-kirov.ru).

В КТК подчеркивают, что органический краситель «Уранин А» безвреден для здоровья, и для его применения имеется разрешительный документ - свидетельство о государственной регистрации, в котором указано, что реагент соответствует санитарным нормам и правилам и разрешен для определения утечки воды в теплосетях.

Отметим, что испытания теплосети с использованием красителя продлятся до 14 ноября.

Также на утренней «оперативке» руководители ресурсоснабжающих организаций проинформировали, что в настоящее время отопление есть во всех жилых домах областного центра. Отключение отопления в связи с ремонтными работами на трубопроводах и ЦТП производится на срок не более суток.

- На сегодня запланированы ремонтные работы по устранению 15 дефектов, влияющих на отопление, - уточнили в КТК.
На данный момент горячее водоснабжение ограничено в 71 жилом доме. До конца дня КТК планирует провести ремонты на теплотрассах по 10 дефектам и подать горячую воду в 21 жилой дом.

Кроме того, идут работы по замене водоподогревателей на ЦТП-145 (ул. Уральская). В связи с этим до конца текущей недели будет ограничено горячее водоснабжение 35-ти жилых домов в квартале улиц Уральской-Металлургов-Шорина-Дзержинского-Октябрьского проспекта.

- С завершением этих работ температурные показатели горячей воды, поступающей потребителям микрорайона, существенно улучшатся, - подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.
 
 
Фото пользователя паблика "Типичный Киров"/vk.com


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