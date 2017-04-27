В кировских дворах появились «горбатые» тротуары (ФОТО) 

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Есть претензии к качеству работ и у жителей областного центра. Так, на Воровского, 48в и Красноармейской, 53 рабочие сделали «горбатый» тротуар, с «горкой» посередине. Передвигаться по нему зимой будет проблематично. А на Октябрьском проспекте, 14 были обрезаны двери в подъезды и вытоптаны газоны, при это работы по асфальтированию там еще только должны начаться.

По всем поступающим жалобам эксперты ОНФ проводят проверки и направляют обращения в контролирующие органы.

Фото КО ОНФ



Их обнаружили кировские активисты Общероссийского народного фронта во время проверки качества работ по благоустройству дворов, выполняемых в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».За последние 2 недели число жалоб на качество работ по благоустройству дворов, поступающих в региональное отделение Народного фронта в Кировской области, возросло. Причина в том, что по состоянию на начало ноября все работы уже должны были завершится, но в ряде муниципалитетов они даже не начинались.Отчасти причины такой ситуации объективные – погодные условия в этом году не позволили приступить к работам своевременно. Кроме того, в ряде муниципалитетов, например, в Кирово-Чепецке, есть проблемы с поиском подрядчиков. Так, торги на благоустройство общественной территории на перекрестке улицы Ленина и проспекта Кирова объявлены в четвертый раз. А это означает, что работы будут проводится в снег.Немногим отличается ситуация в Котельниче, где подрядчиков на благоустройство дворов все же нашли, но работы вызывают у местных жителей недовольство – асфальт кладут в грязь и во время дождя.Об этих и других проблемах реализации федеральной программы эксперты Народного фронта рассказали на совещании в правительстве региона, которое состоялось под председательством губернатора.«Мы озвучили и то, что для более качественной реализации проекта необходим единый информационный портал, например, на сайте регионального правительства. Кроме того, мы считаем необходимым сформировать единый подход к подготовке документации для участия в программе. Ведь сейчас требования к подготовке документов во всех муниципалитетах разные. Губернатор эти предложения поддержал», - отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Кировской области Дмитрий Сергеев.