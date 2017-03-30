Игорь Васильев посетил Кочуровский парк 

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Напомним, проблема была поднята 2 ноября в Правительстве области на совещании межведомственной комиссии по вопросу формирования современной городской среды. Тогда обсуждались предварительные итоги реализации проекта. Губернатор высказал руководителям Кирова замечания, касавшиеся затягивания работ по реконструкции Кочуровского парка.

Работы по благоустройству парка начались в сентябре и должны были завершиться в октябре. Однако на данный момент подрядчик не исполнил в полном объёме свои обязательства по контракту.

4 ноября в Кирове губернатор Игорь Васильев провёл выездное совещание о ходе работ по благоустройству Кочуровского парка в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».Сегодня глава региона осмотрел парк и провёл обсуждение со всеми заинтересованными сторонами. В выездном совещании приняли участие и. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Игорь Редькин, глава г. Кирова Елена Ковалёва, представители администрации Кирова и предприятий-подрядчиков.Проект по благоустройству Кочуровского парка площадью 91,3 тыс. кв. метра был разработан с учётом мнения активистов Центра местной активности. По итогам конкурса, проведённого администрацией Кирова, он реализуется АО «КССК».В рамках заключённого муниципального контракта предполагается устроить в парке асфальтовую площадку для временной стоянки автотранспорта, асфальтовые велосипедные дорожки, пешеходные территории из брусчатки с обустройством площадок для отдыха и проведения общественных мероприятий, а также площадку для выгула собак.Кроме того, в проекте - озеленение и наружное освещение парка, установка парковых диванов, металлических урн, металлических вазонов. Стоимость работ по контракту составила 31,5 млн рублей.На сегодняшний день здесь выполнены наружное освещение и посадка зелёных насаждений, сделаны площадка для выгула собак и велосипедные стоянки. Завершаются подготовительные работы для укладки брусчатки и продолжается устройство пешеходных дорожек.Губернатор поинтересовался обеспечением охраны высаженных деревьев. Как заверили представители муниципалитета, в парке будет организовано видеонаблюдение.Кроме того, подрядной организацией - ООО «СтройТек» на основании муниципального контракта в сентябре начаты работы по устройству фонтана на территории парка.Они должны были также завершиться в октябре, однако на данный момент подрядчик не исполнил в полном объёме свои обязательства по контракту. Стоимость проекта - 15,5 млн рублей. На сегодня выполнены работы по устройству и облицовке чаши фонтана, начался монтаж его оборудования.Как сообщили представители подрядчиков, продолжительное время в сентябре строительная площадка была затоплена, поэтому выполнить работы в установленный срок не представилось возможным. Работы, возможные для проведения в 2017 году, будут сделаны до 10 ноября. Оставшаяся часть их будет перенесена на 2018 год.Игорь Васильев обратил внимание на недостаточный уровень качества работ и подчеркнул, что затягивание сроков недопустимо:- Проблема - в организации работы. Всё можно было сделать быстро, качественно и в срок, - отметил глава региона. - Все стороны, задействованные в реализации контрактов, должны довести проект до конца, чтобы, когда весной сойдёт снег, парк соответствовал всем необходимым критериям и тому, чего ждут от него горожане.Отметим, что контроль и надзор за работами по благоустройству Кочуровского парка и устройству фонтана ведёт МКУ «Управление капитального строительства».Губернатор также посетил дворовую территорию одного из домов по ул. Екатерины Кочкиной. Напомним, ремонт дворовых территорий у домов №№ 8/1 и 8/4 на этой улице стал возможен также благодаря активности местных жителей, которые провели общие собрания и сформировали заявки в программу «Формирование комфортной городской среды».В течение лета здесь был выполнен ремонт проездов и тротуаров, организованы парковка, детская площадка и т.д.Игорь Васильев пообщался с активистами, которые выразили благодарность областной власти за внимание к проблеме. По их словам, это придало дополнительный импульс реализации проекта.- Именно совместная работа власти и граждан даёт такой хороший результат, - подчеркнул по итогам встречи с жителями Губернатор.Глава региона также сообщил, что продолжит проверки проблемных объектов Кирова. Кроме того, в ближайшее время состоится совещание, посвящённое «дорожной карте» проекта «Формирование современной городской среды в Кировской области» на 2018 год.СПРАВКА. «Формирование современной городской среды» - приоритетный проект по массовому благоустройству придомовых территорий, парков и других городских рекреационных зон. Реализуется с 2017 по 2022 годы.В 2017 году в Кировской области запланированы работы по благоустройству 211 объектов, из которых - 184 придомовых (дворовых) территории и 27 общественных пространств. К концу 2022 года в регионе планируется благоустроить более 1,5 тысячи дворов, 200 парков и общественных пространств.