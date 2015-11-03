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Новости / ЖКХ

Рейд по проблемным кировским дворам

Сегодня, 10:51 | Просмотров: 123 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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То дождь, то мокрый снег и температура около нуля. В это время года передвигаться по улицам приходится весьма аккуратно. Сегодня мы решили пройтись по самым проблемным точкам города, на которые кировчане жалуются в соцсетях.

Рейд по проблемным кировским дворамАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Осень - это время грязи и слякоти. Этим никого не удивишь. Те, кто передвигаются по городу пешком, регулярно сталкиваются с трудностями».

Испачкать ноги по колено или промочить их. Такая дилемма у жителей города Кирова, когда они попадают на это место. Огромная лужа там, где пешеходная дорожка. Кировчане выбирают первый вариант. Обходят ее по грязи.

Как рассказали местные жители, примерно два года назад здесь проходили большие раскопки. Рабочие меняли трубы. Работы закончились. Трубы закопали. После этого земля просела и с этого момента на этом участке стала образовываться большая лужа.

Очень сложная ситуация во дворах, здесь во дворе дома 24б по улице Попова рабочие ежегодно раскапывают. Чистоты от этого не прибавляется. Грязи столько, что просто не пройти. Как говорят местные жители, рабочие еще ни разу за собой не убрали.

Рейд по проблемным кировским дворамИВАН КУКЛИН:
«Здесь не пройти. Кроме болотных сапог, не знаешь, как и пройти. Я здесь живу уже 30 лет в этом дворе. Двор он всегда такой. Сами жильцы собирают деньги, что бы завалить, что бы из подъезда можно было выйти».

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Наступил ноябрь, и скоро ударят холода. Грязное время года закончится, и город столкнется с новыми проблемами».


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