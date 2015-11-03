Рейд по проблемным кировским дворам

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То дождь, то мокрый снег и температура около нуля. В это время года передвигаться по улицам приходится весьма аккуратно. Сегодня мы решили пройтись по самым проблемным точкам города, на которые кировчане жалуются в соцсетях.Испачкать ноги по колено или промочить их. Такая дилемма у жителей города Кирова, когда они попадают на это место. Огромная лужа там, где пешеходная дорожка. Кировчане выбирают первый вариант. Обходят ее по грязи.Как рассказали местные жители, примерно два года назад здесь проходили большие раскопки. Рабочие меняли трубы. Работы закончились. Трубы закопали. После этого земля просела и с этого момента на этом участке стала образовываться большая лужа.Очень сложная ситуация во дворах, здесь во дворе дома 24б по улице Попова рабочие ежегодно раскапывают. Чистоты от этого не прибавляется. Грязи столько, что просто не пройти. Как говорят местные жители, рабочие еще ни разу за собой не убрали.