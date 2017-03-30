Елена Ковалёва посетила дворы, отремонтированные по программе «Формирование комфортной городской среды»
Сегодня, 12:19 | Просмотров: 117 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Двор по ул. Екатерины Кочкиной, 8 дробь 4 давно является положительным примером для соседей. Его жильцы поддерживают чистоту и порядок на придомовой территории, обустраивают цветники и клумбы. Благодаря чему эта площадка неоднократно становилась участником и победителем городских конкурсов «Отличный двор» и «Цветущий город».
ОЛЬГА ТАТАРИНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА:
«Они работали ночью, я сама контролировала процесс. Видела, ребята старались. Были замечания, они тут же устраняли. Мне понравились подрядчики».
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА
«Сравнивая то, что было и то, что стало, есть серьезный прогресс. Наша с вами задача не останавливаться на достигнутом результате, а популяризировать проект. Чтобы жители соседних домов присоединялись к проекту».
АННА ЛАЛЕТИНА, ДЕПУТАТ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Двор входит в рамки программы "Комфортной городской среды" и это один из дворов, которые мы открываем. Сделала очень большая работа и это маленький праздник, я считаю».
СЕРГЕЙ ТОРХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Здесь два проекта. Проект поддержки местных инициатив и ремонт дворовой территории в рамках "Комфортной городской среды". При чем, дворовая территория была отыграна на сэкономленных от общего конкурса деньги».
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Сегодня восемь дворовых территорий у нас торжественно пускаются. Я хотела бы сказать, что такие проекты это результат социального партнерства между жителями и муниципальной властью. Мы стоим в начале пути. Все что делается, это делается для нас, для жителей. И очень важно, чтобы это долго и долго нам служило».
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