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Двор по ул. Екатерины Кочкиной, 8 дробь 4 давно является положительным примером для соседей. Его жильцы поддерживают чистоту и порядок на придомовой территории, обустраивают цветники и клумбы. Благодаря чему эта площадка неоднократно становилась участником и победителем городских конкурсов «Отличный двор» и «Цветущий город».

«Они работали ночью, я сама контролировала процесс. Видела, ребята старались. Были замечания, они тут же устраняли. Мне понравились подрядчики».

«Сравнивая то, что было и то, что стало, есть серьезный прогресс. Наша с вами задача не останавливаться на достигнутом результате, а популяризировать проект. Чтобы жители соседних домов присоединялись к проекту».

«Здесь два проекта. Проект поддержки местных инициатив и ремонт дворовой территории в рамках "Комфортной городской среды". При чем, дворовая территория была отыграна на сэкономленных от общего конкурса деньги».

«Сегодня восемь дворовых территорий у нас торжественно пускаются. Я хотела бы сказать, что такие проекты это результат социального партнерства между жителями и муниципальной властью. Мы стоим в начале пути. Все что делается, это делается для нас, для жителей. И очень важно, чтобы это долго и долго нам служило».

Елена Ковалёва посетила дворы, отремонтированные по программе «Формирование комфортной городской среды» и проекту по поддержке местных инициатив. Порадовало ли главу города увиденное?В текущем году жители дома самостоятельно разработали проект ремонта дворовой территории и подали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Работа подрядчика не упускалось из вида.В этом дворе и соседнем по улице Кочкиной 8, дробь 1 ,были заасфальтированы дорожки, установлены урны и скамейки. Работы подрядчик завершил в срок, их качеством жильцы домов остались довольны. Сумма контракта составила более четырех с половиной миллионов рублей.Обустройство дворовых территорий на ул. Екатерины Кочкиной зеркально отразилось и на адресах по соседству. Так, прилегающая территория домов на Воровского и Производственной также видоизменились. Активисты дома № 92 дробь 2 приняли участие в Проекте по поддержке местных инициатив – и оборудовали во дворе детскую площадку. А сама дворовая территория была благоустроена в рамках федерального проекта «Создание комфортной городской среды» - по заявке, поданной активом дома по ул. Производственной, 14. В итоге теперь и двор приведен в порядок, и новая детская площадка есть. К слову, в этих двух домах проживает порядка 100 ребятишек, поэтому новая площадка пришлась очень кстати. Для сохранности оборудования и в целях безопасности во дворе проведена система видеонаблюдения.Активным жителям, участвовавшим в реализации проекта, а также подрядчикам, которые выполнили работы, вручались благодарности от Кировской городской Думы и теруправления.Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» рассчитана до 2022 года. На сайте администрации можно найти всю информацию, касаемую оформления соответствующей заявки.