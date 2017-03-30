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Новости / ЖКХ

Елена Ковалёва посетила дворы, отремонтированные по программе «Формирование комфортной городской среды»

Сегодня, 12:19 | Просмотров: 117 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Елена Ковалёва посетила дворы, отремонтированные по программе «Формирование комфортной городской среды» и проекту по поддержке местных инициатив. Порадовало ли главу города увиденное?
 
 
Двор по ул. Екатерины Кочкиной, 8 дробь 4 давно является положительным примером для соседей. Его жильцы поддерживают чистоту и порядок на придомовой территории, обустраивают цветники и клумбы. Благодаря чему эта площадка неоднократно становилась участником и победителем городских конкурсов «Отличный двор» и «Цветущий город».
 
 
В текущем году жители дома самостоятельно разработали проект ремонта дворовой территории и подали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Работа подрядчика не упускалось из вида.

Елена Ковалёва посетила дворы, отремонтированные по программе «Формирование комфортной городской среды»ОЛЬГА ТАТАРИНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА:
«Они работали ночью, я сама контролировала процесс. Видела, ребята старались. Были замечания, они тут же устраняли. Мне понравились подрядчики».
 
 
В этом дворе и соседнем по улице Кочкиной 8, дробь 1 ,были заасфальтированы дорожки, установлены урны и скамейки. Работы подрядчик завершил в срок, их качеством жильцы домов остались довольны. Сумма контракта составила более четырех с половиной миллионов рублей.

Елена Ковалёва посетила дворы, отремонтированные по программе «Формирование комфортной городской среды»ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА
«Сравнивая то, что было и то, что стало, есть серьезный прогресс. Наша с вами задача не останавливаться на достигнутом результате, а популяризировать проект. Чтобы жители соседних домов присоединялись к проекту».
 
 
Обустройство дворовых территорий на ул. Екатерины Кочкиной зеркально отразилось и на адресах по соседству. Так, прилегающая территория домов на Воровского и Производственной также видоизменились. Активисты дома № 92 дробь 2 приняли участие в Проекте по поддержке местных инициатив – и оборудовали во дворе детскую площадку. А сама дворовая территория была благоустроена в рамках федерального проекта «Создание комфортной городской среды» - по заявке, поданной активом дома по ул. Производственной, 14. В итоге теперь и двор приведен в порядок, и новая детская площадка есть. К слову, в этих двух домах проживает порядка 100 ребятишек, поэтому новая площадка пришлась очень кстати. Для сохранности оборудования и в целях безопасности во дворе проведена система видеонаблюдения.

Елена Ковалёва посетила дворы, отремонтированные по программе «Формирование комфортной городской среды»АННА ЛАЛЕТИНА, ДЕПУТАТ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Двор входит в рамки программы "Комфортной городской среды" и это один из дворов, которые мы открываем. Сделала очень большая работа и это маленький праздник, я считаю».

Елена Ковалёва посетила дворы, отремонтированные по программе «Формирование комфортной городской среды»СЕРГЕЙ ТОРХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Здесь два проекта. Проект поддержки местных инициатив и ремонт дворовой территории в рамках "Комфортной городской среды". При чем, дворовая территория была отыграна на сэкономленных от общего конкурса деньги».
 
 
Активным жителям, участвовавшим в реализации проекта, а также подрядчикам, которые выполнили работы, вручались благодарности от Кировской городской Думы и теруправления.

ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Сегодня восемь дворовых территорий у нас торжественно пускаются. Я хотела бы сказать, что такие проекты это результат социального партнерства между жителями и муниципальной властью. Мы стоим в начале пути. Все что делается, это делается для нас, для жителей. И очень важно, чтобы это долго и долго нам служило».
 
 
Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» рассчитана до 2022 года. На сайте администрации можно найти всю информацию, касаемую оформления соответствующей заявки.


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