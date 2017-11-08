Кировчанам расскажут о новом порядке расчета за отопление
Сегодня, 17:19 | Просмотров: 56 | Версия для печати
Поделиться новостью:
14 ноября в 16.00 в центре национальных культур Библиотеки №3 Маяк (ул. Горького, 27) пройдёт семинар для населения «Новый порядок расчета за отопление».
Организаторы встречи – центр местной активности Ленинского района «Воровского, 79» и центр общественного контроля в сфере ЖКХ Кировской области.
О новом порядке расчёта за отопление в жилых домах расскажут представители государственной жилищной инспекции Кировской области.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
23.05.2015