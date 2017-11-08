Кировчанам расскажут о новом порядке расчета за отопление

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К участию в бесплатном семинаре приглашаются все желающие.14 ноября в 16.00 в центре национальных культур Библиотеки №3 Маяк (ул. Горького, 27) пройдёт семинар для населения «Новый порядок расчета за отопление».Организаторы встречи – центр местной активности Ленинского района «Воровского, 79» и центр общественного контроля в сфере ЖКХ Кировской области.О новом порядке расчёта за отопление в жилых домах расскажут представители государственной жилищной инспекции Кировской области.