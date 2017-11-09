В Кирове остаются проблемные адреса, где замерзают горожане

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«При запуске отопления у нас нет давления на обратке в этом доме. В Доме всё проверено, ждем результата».

«Сейчас мы поднимали давление со станции, но оно всё равно падает. Планируем проверить на завоздушенность линию и проверить линию к концу недели».

Ноябрь ожидается аномально теплым, а устойчивый снежный покров появится не раньше второй декады декабря. Синоптики вносят очередные коррективы в свои долгосрочные прогнозы. А в Кирове тем временем остаются проблемные адреса, где горожане или замерзают, или жалуются на излишнюю жару.Отопительный сезон давно начался, а проблем меньше не становится. Диалог представителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и чиновников администрации напоминал беглую перекличку, где упоминались адреса и проблемы с отоплением. Отдельное внимание уделили дому по адресу улица Советская, 29.А вот в доме по адресу улица Воровского 54, наблюдается низкое давление холодной воды и батареи тоже не сильно греют.Разрывы на теплотрассах в Кирове - обычное дело, буквально накануне 7 ноября, позеленела вода в пруду у Диорамы. Подкрашенная вода попала в водоем из труб центрального отопления, где её специально маркируют красителем для выявления протечек. По словам коммунальщиков, зеленый краситель совершенно безвреден для уток и других живых существ, живущих в воде и у воды.