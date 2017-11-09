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Новости / ЖКХ

В Кирове остаются проблемные адреса, где замерзают горожане

Сегодня, 10:04 | Просмотров: 79 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Ноябрь ожидается аномально теплым, а устойчивый снежный покров появится не раньше второй декады декабря. Синоптики вносят очередные коррективы в свои долгосрочные прогнозы. А в Кирове тем временем остаются проблемные адреса, где горожане или замерзают, или жалуются на излишнюю жару.
 
 
Отопительный сезон давно начался, а проблем меньше не становится. Диалог представителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и чиновников администрации напоминал беглую перекличку, где упоминались адреса и проблемы с отоплением. Отдельное внимание уделили дому по адресу улица Советская, 29.

В Кирове остаются проблемные адреса, где замерзают горожанеЕЛЕНА КЛИМОВА, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«При запуске отопления у нас нет давления на обратке в этом доме. В Доме всё проверено, ждем результата».
 
 
А вот в доме по адресу улица Воровского 54, наблюдается низкое давление холодной воды и батареи тоже не сильно греют.

В Кирове остаются проблемные адреса, где замерзают горожанеЕВГЕНИЙ ЗЫКИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Сейчас мы поднимали давление со станции, но оно всё равно падает. Планируем проверить на завоздушенность линию и проверить линию к концу недели».
 
 
Разрывы на теплотрассах в Кирове - обычное дело, буквально накануне 7 ноября, позеленела вода в пруду у Диорамы. Подкрашенная вода попала в водоем из труб центрального отопления, где её специально маркируют красителем для выявления протечек. По словам коммунальщиков, зеленый краситель совершенно безвреден для уток и других живых существ, живущих в воде и у воды.


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