Жители Нолинска продолжают получать двойные квитанции за отопление
Сегодня, 10:07 | Просмотров: 82 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Ситуация знакома жителям многих районов в Кировской области. Жильцы многоквартирных домов несколько лет назад отказались от центрального отопления и перешли на индивидуальное. За это время претензий им никто не предъявлял, но в прошлом октябре стали приходить квитанции из центра расчетов.
ЮРИЙ ПАШКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ:
«Мы 10 лет назад отключились от центрального отопления, в виду того, что центральное отопление, значит, услуги давало нам очень плохие. И, как только появилась возможность, люди перешли, значит, на индивидуальное отопление. Мы получили это разрешение от властей, законным путем».
Законным это разрешение ранее признавал и суд. Надежда Кокорина была одной из первых жителей, кто несколько лет назад получил квитанцию за общедомовое отопление. Однако, даже это требование теплоснабжающей компании в доме Фемиды не признали.
«В 2008 году нам ООО ЦРП нам начали выставлять за общедомовые нужды, а так как у нас в тарифы уже заложено было и по постановлению 307му отопление было бесплатно в подъездах, мы подали в суд. Решение суда у нас — мы выиграли. Нам с 2008 года по 2016ый год не приходило никаких квитанций».
В октябре 16го года ЦРП снова напомнило жителям о себе, притом не только квитанциями, но и повестками в суд. 21 сентября этого года судебное разбирательство в первой инстанции завершились для Раисы Поповой. Женщина до сих пор не может поверить в то, что судья вынес решение не в ее пользу. Да и сумма уплаты, мягко говоря, шокировала пенсионерку.
- Взыскать с Поповой Раисы Петровны в пользу ООО Центра расчетов с потребителями г. Нолинска задолженность по оплате за тепловую энергию в сумме 67 тысяч 412 рублей 20 копеек.
Такая сумма, по мнению истца накопилась за полтора года. Неоплаченные счета у Раисы Петровны, на руках. Но они с самого начала вызывали у женщины много вопросов.
РАИСА ПОПОВА:
«То есть первая квитанция получилась за октябрь в ноябре, при нулевой задолженности, правильно, а в январе мы получили счета значит с января 16ого года».
Перерасчет показал, что жители не доплачивали теплоснабжающей компании почти по 4 тысячи рублей в месяц. Как происходил расчет, почему был выбран именно этот период, и за что должны платить жители, если тепла не получают больше десяти лет, - вопросы остались без ответа. По словам руководителя района, сейчас проблема решается на региональном уровне.
НИКОЛАЙ ГРУДЦЫН, ГЛАВА НОЛИНСКОГО РАЙОНА:
«Последнее совещание, которое было под руководством зампреда правительства Шульгина Ильи Вячеславовича, прошло 26 октября. То есть оно практически свежее. Есть определенные договоренности, которые мы стремимся здесь выполнять. Да, просто несовершенство законодательства. Люди… То есть теплоснабжающие вынуждены выставлять эти квитанции, в рамках существующего законодательства, но надеюсь, что только выставлением квитанций это и обойдется и люди платить не будут».
Тем временем, конкретных сроков по решению проблемы никто назвать не может. У людей копятся счета, сумма задолженностей по которым у некоторых достигает почти ста тысяч рублей. А на руках у жителей есть и исполнительные листы, которые, конечно, можно обжаловать, но ограниченное количество раз, и появление в их домах судебных приставов неизбежно.
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