Жители Нолинска продолжают получать двойные квитанции за отопление

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Законным это разрешение ранее признавал и суд. Надежда Кокорина была одной из первых жителей, кто несколько лет назад получил квитанцию за общедомовое отопление. Однако, даже это требование теплоснабжающей компании в доме Фемиды не признали.

В Нолинске в центре внимания остается вопрос с двойными квитанциями за отопление. Власти региона планируют обратиться в Госдуму с предложениями об изменении законодательства. А жители Нолинска остаются в тревожном ожидании.Ситуация знакома жителям многих районов в Кировской области. Жильцы многоквартирных домов несколько лет назад отказались от центрального отопления и перешли на индивидуальное. За это время претензий им никто не предъявлял, но в прошлом октябре стали приходить квитанции из центра расчетов.В октябре 16го года ЦРП снова напомнило жителям о себе, притом не только квитанциями, но и повестками в суд. 21 сентября этого года судебное разбирательство в первой инстанции завершились для Раисы Поповой. Женщина до сих пор не может поверить в то, что судья вынес решение не в ее пользу. Да и сумма уплаты, мягко говоря, шокировала пенсионерку.Такая сумма, по мнению истца накопилась за полтора года. Неоплаченные счета у Раисы Петровны, на руках. Но они с самого начала вызывали у женщины много вопросов.Перерасчет показал, что жители не доплачивали теплоснабжающей компании почти по 4 тысячи рублей в месяц. Как происходил расчет, почему был выбран именно этот период, и за что должны платить жители, если тепла не получают больше десяти лет, - вопросы остались без ответа. По словам руководителя района, сейчас проблема решается на региональном уровне.Тем временем, конкретных сроков по решению проблемы никто назвать не может. У людей копятся счета, сумма задолженностей по которым у некоторых достигает почти ста тысяч рублей. А на руках у жителей есть и исполнительные листы, которые, конечно, можно обжаловать, но ограниченное количество раз, и появление в их домах судебных приставов неизбежно.