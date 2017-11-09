«Горбатый тротуар» на улице Воровского

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Жители улицы Воровского обнаружили в своем дворе очень странный асфальт. На парковке он не достаточной плотности, а на тротуаре вздыблен.

«Этот тротуар местные жители называют горбатым. Выпуклость на асфальте сделана для того, что бы влаге было проще "скатываться". Однако зимой - это может сыграть злую шутку. Из-за такого наклона начнут скатываться люди».

«Мы заметили нестыковку у люков на проезжей части, примыкание асфальта к колодцам. А так же установку старых бордюрных камней».

Ремонт закончился, а вопросы остались. Сразу четыре дома по улице воровского попали в программу "Формирование комфортной городской среды". После того, как рабочие ушли со двора, осталось много недочетов.Зима близко, а значит, гололедица покроет горбатый асфальт. Несчастных случаев не исключают и общественники. Активисты общероссийского народного фронта указали на дефекты властям. Кстати, недоработок не мало.У общественников вызвал вопросы асфальт на парковке одного из домов. По их мнению, здесь покрытие не утрамбовывалось. Хватит его ненадолго. Так же, активисты высказали недовольство спайкой нового и старого асфальта.