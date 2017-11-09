«Горбатый тротуар» на улице Воровского
Сегодня, 10:24 | Просмотров: 81 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Жители улицы Воровского обнаружили в своем дворе очень странный асфальт. На парковке он не достаточной плотности, а на тротуаре вздыблен.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот тротуар местные жители называют горбатым. Выпуклость на асфальте сделана для того, что бы влаге было проще "скатываться". Однако зимой - это может сыграть злую шутку. Из-за такого наклона начнут скатываться люди».
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, КООРДИНАТОР ЦЕНТРА ОНФ ПО МОНИТОРИНГУ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы заметили нестыковку у люков на проезжей части, примыкание асфальта к колодцам. А так же установку старых бордюрных камней».
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