ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

09 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.2480
EURO: 68.7040
Погода в городе Кирове:
днём:  -1...+1°C
вечером:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

«Горбатый тротуар» на улице Воровского

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 81 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Жители улицы Воровского обнаружили в своем дворе очень странный асфальт. На парковке он не достаточной плотности, а на тротуаре вздыблен.
 
 
Ремонт закончился, а вопросы остались. Сразу четыре дома по улице воровского попали в программу "Формирование комфортной городской среды". После того, как рабочие ушли со двора, осталось много недочетов.

«Горбатый тротуар» на улице ВоровскогоАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот тротуар местные жители называют горбатым. Выпуклость на асфальте сделана для того, что бы влаге было проще "скатываться". Однако зимой - это может сыграть злую шутку. Из-за такого наклона начнут скатываться люди».
 
 
Зима близко, а значит, гололедица покроет горбатый асфальт. Несчастных случаев не исключают и общественники. Активисты общероссийского народного фронта указали на дефекты властям. Кстати, недоработок не мало.

«Горбатый тротуар» на улице ВоровскогоДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, КООРДИНАТОР ЦЕНТРА ОНФ ПО МОНИТОРИНГУ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы заметили нестыковку у люков на проезжей части, примыкание асфальта к колодцам. А так же установку старых бордюрных камней».
 
 
У общественников вызвал вопросы асфальт на парковке одного из домов. По их мнению, здесь покрытие не утрамбовывалось. Хватит его ненадолго. Так же, активисты высказали недовольство спайкой нового и старого асфальта.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Шабалинском районе сгорело 4 тонны гриба чага.

8:11 09.11.2017


В Шабалинском районе сгорело 4 тонны гриба чага.

В Кировской области объявлен конкурс на должность министра образования.

8:02 09.11.2017


В Кировской области объявлен конкурс на должность министра образования.

Кировчанам расскажут о новом порядке расчета за отопление

17:19 08.11.2017


Кировчанам расскажут о новом порядке расчета за отопление

В Кирове вынесли приговор похитителям арендованных автомобилей.

17:11 08.11.2017


В Кирове вынесли приговор похитителям арендованных автомобилей.

ОМОН отработал тактику задержания вооруженных преступников (ФОТО)

11:53 08.11.2017


ОМОН отработал тактику задержания вооруженных преступников (ФОТО)

Житель Куменского района продавал квартиру и "подарил" мошенникам 150 тысяч рублей.

9:46 08.11.2017


Житель Куменского района продавал квартиру и "подарил" мошенникам 150 тысяч рублей.

В Кирове пройдет «горячая линия» по вопросам защиты прав детей

9:46 08.11.2017


В Кирове пройдет «горячая линия» по вопросам защиты прав детей

Все новости

Вести. Кировская область

«Горбатый тротуар» на улице Воровского

10:24 09.11.2017


«Горбатый тротуар» на улице Воровского

Водружение купола и креста на Храме рождества Пресвятой Богородицы в Чистых прудах

10:19 09.11.2017


Водружение купола и креста на Храме рождества Пресвятой Богородицы в Чистых прудах

В Кирове отметили День памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей

10:16 09.11.2017


В Кирове отметили День памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей

Жители Нолинска продолжают получать двойные квитанции за отопление

10:07 09.11.2017


Жители Нолинска продолжают получать двойные квитанции за отопление

В Кирове остаются проблемные адреса, где замерзают горожане

10:04 09.11.2017


В Кирове остаются проблемные адреса, где замерзают горожане

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Жильцы дома на улице Кочкиной недовольны недавним ремонтом двора

19.09.2017


Жильцы дома на улице Кочкиной недовольны недавним ремонтом двора

Жители региона участвуют в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды"

27.04.2017


Жители региона участвуют в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды"

В кировских дворах появились «горбатые» тротуары (ФОТО)

04.11.2017


В кировских дворах появились «горбатые» тротуары (ФОТО)

Погода подкинула неприятностей жителям дома на улице Милицейской

25.09.2017


Погода подкинула неприятностей жителям дома на улице Милицейской

В Кирове за загрязнение нового асфальта будут штрафовать.

06.06.2017


В Кирове за загрязнение нового асфальта будут штрафовать.

Жители дома 52 по улице Молодой Гвардии хотят попасть в программу "Формирование комфортной городской среды"

25.10.2017


Жители дома 52 по улице Молодой Гвардии хотят попасть в программу "Формирование комфортной городской среды"

Популярные новости

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

03.11.2017


На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

04.11.2017


По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

07.11.2017


В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

07.11.2017


В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх