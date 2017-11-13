В Кирове на отремонтированной улице Милицейской появились новые дефекты

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«Старая яма в этом году ее частично "отремонтировали", на улице Милицейской положили новый асфальт. Однако, съезд не был сделан. Теперь здесь образовалась лужа. Вода подмывает основание дороги. Если асфальт не сделать до начала холодов, то вода разрушит новый асфальт».

«Дорога находится на гарантии. Мы составили перечень дефектов, уже направили в администрацию. Обязана обязать подрядчика до первого снега исправить все дефекты, которые имеются на этом участке дороги».

Откуда ямы на новом асфальте? Жители улицы Милицейской обнаружили на отремонтированном в этом году покрытии новые дефекты. Откуда они взялись?Пару недель назад эта яма была аккуратным вырезом. Часть асфальта взяли на экспертизу. Покрытие прошло проверку. Но брешь в асфальте не заделали. Об этом сообщили местные жители общественным активистам.Активисты составили список нарушений. Более десятка недочетов и откровенных ошибок, как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика - городской администрации.Как выяснили активисты, задача сделать съезды перед дорожниками не стояла. Заказчик - администрация Кирова, не включила этот пункт в техзадание. Наделал ошибок и подрядчик. После ремонта канализационные колодцы были подняты с нарушениями.Нарушения активисты нашли не только на дороге. Так после ремонта под неправильным углом оказался бордюрный камень на остановке общественного транспорта.