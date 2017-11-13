В Кирове на отремонтированной улице Милицейской появились новые дефекты
Вчера, 18:01 | Просмотров: 125 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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КИРИЛЛ РИНДЕВИЧ, АКТИВИСТ ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«По нашим данным - это минимум десять нарушений. Съезды, сливы, так же бордюры на остановках».
Активисты составили список нарушений. Более десятка недочетов и откровенных ошибок, как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика - городской администрации.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Старая яма в этом году ее частично "отремонтировали", на улице Милицейской положили новый асфальт. Однако, съезд не был сделан. Теперь здесь образовалась лужа. Вода подмывает основание дороги. Если асфальт не сделать до начала холодов, то вода разрушит новый асфальт».
КИРИЛЛ РИНДЕВИЧ, АКТИВИСТ ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«Дорога находится на гарантии. Мы составили перечень дефектов, уже направили в администрацию. Обязана обязать подрядчика до первого снега исправить все дефекты, которые имеются на этом участке дороги».
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