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Новости / ЖКХ

В Кирове на отремонтированной улице Милицейской появились новые дефекты

Вчера, 18:01 | Просмотров: 125 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Откуда ямы на новом асфальте? Жители улицы Милицейской обнаружили на отремонтированном в этом году покрытии новые дефекты. Откуда они взялись?
 
 
Пару недель назад эта яма была аккуратным вырезом. Часть асфальта взяли на экспертизу. Покрытие прошло проверку. Но брешь в асфальте не заделали. Об этом сообщили местные жители общественным активистам.

В Кирове на отремонтированной улице Милицейской появились новые дефектыКИРИЛЛ РИНДЕВИЧ, АКТИВИСТ ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«По нашим данным - это минимум десять нарушений. Съезды, сливы, так же бордюры на остановках».

Активисты составили список нарушений. Более десятка недочетов и откровенных ошибок, как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика - городской администрации.

В Кирове на отремонтированной улице Милицейской появились новые дефектыАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Старая яма в этом году ее частично "отремонтировали", на улице Милицейской положили новый асфальт. Однако, съезд не был сделан. Теперь здесь образовалась лужа. Вода подмывает основание дороги. Если асфальт не сделать до начала холодов, то вода разрушит новый асфальт».
 
 
Как выяснили активисты, задача сделать съезды перед дорожниками не стояла. Заказчик - администрация Кирова, не включила этот пункт в техзадание. Наделал ошибок и подрядчик. После ремонта канализационные колодцы были подняты с нарушениями.

КИРИЛЛ РИНДЕВИЧ, АКТИВИСТ ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«Дорога находится на гарантии. Мы составили перечень дефектов, уже направили в администрацию. Обязана обязать подрядчика до первого снега исправить все дефекты, которые имеются на этом участке дороги».
 
 
Нарушения активисты нашли не только на дороге. Так после ремонта под неправильным углом оказался бордюрный камень на остановке общественного транспорта.


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