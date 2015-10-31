В Кирове ищут пропавшую без вести управляющую компанию.

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Из-за исчезнувшей управляющей компании многоквартирный дом в п. Ганино на улице Центральной, 15/1, два месяца живет без горячей воды.

Также в доме частично отсутствует отопление. Ситуацию на контроль взяли активисты ОНФ.

В октябре жильцы дома получили ответ от городской администрации на свое обращение. Выяснилось, что в их доме ведется ремонт водо-водяного подогревателя горячего водоснабжения, и управляющей компании рекомендовано ускорить работу.

Но, как оказалось, управляющей компании по указанному в квитанциях адресу нет. И, судя по состоянию отопительного оборудования, ремонт не проводился.

Также представители администрации г. Кирова сообщили жильцам, что отопление было подключено еще в конце сентября. Но, по словам жителей, несколько стояков по-прежнему холодные.

Активистам ОНФ также не смогли найти офис управляющей компании. По указанному в квитанциях адресу все закрыто, телефоны не отвечают, интернет-сайт не работает. Возможно, УК сменила название и адрес, но жильцам об этом никто не сообщил.

Активисты ОНФ направили обращение в ГЖИ, а жильцам дома рекомендовали расторгнуть договор с УК и выбрать новую. Если жители не смогут самоорганизоваться, то после расторжения договора администрация города должна будет назначить новую УК через торги.