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Новости / ЖКХ

Пропавшую без вести управляющую компанию, бросившую дом в Ганино, могут лишить лицензии.

Сегодня, 11:33 | Просмотров: 94 | Версия для печати
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В Кирове жилищная инспекция начала проверку управляющей компании, в чьем ведении находится дом № 15/1 на улице Центральной поселка Ганино.
 
Его жильцы пожаловались, что в доме несколько месяцев отсутствует горячая вода и частично нет отопления.
 
По данным управления ЖКХ администрации города Кирова, отопление в доме было подключено по графику, подача тепловой энергии от сетей АО «Кировская теплоснабжающая компания» производится в полном объеме. Вероятная причина проблемы - не проведенные управляющей компанией регулировочно-наладочные работы на внутридомовой системе дома.
 
Компания ООО «СтройСнабТехнология», управляющая многоквартирным домом № 15/1 по улице Центральной, по юридическому адресу фактически отсутствует, телефон, указанный на официальном сайте «Реформа ЖКХ», не отвечает.
 
Администрация города Кирова обратилась в ГЖИ Кировской области, которая на данный момент проводит проверку работы управляющей организации. По результатам проверки может быть принято решение о лишении компании лицензии.
 
Также собственники жилья могут расторгнуть в одностороннем порядке договор с ООО «СтройСнабТехнология» и заключить соглашение с новой организацией. Такое решение должно быть принято на общем собрании жильцов, инициатором проведения которого может стать любой собственник.


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