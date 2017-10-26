Проблемы с новыми лифтами на улице Лепсе, 58
Вчера, 17:53 | Просмотров: 103 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Сходить в магазин, выбросить мусор - это не ежедневные дела, а целое событие. Юрию Гаврилову стукнуло 72 года. Суставы болят, говорит пенсионер. Приключение со спуском и подъемом на 9-й этаж в тягость.
ЮРИЙ ГАВРИЛОВ:
«Мучаемся, ходим с перерывами, я, допустим, иду до пятого этажа, потом отдыхаю. Долго. Отдыхаю, потом дальше».
- Верните нам старый работающий лифт. Новый не работающий нас не устраивает.
ЕЛЕНА ЧУРКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА ЛЕПСЕ, 58:
«Те документы, которые они сдали, оказались мизерной долей. На данный момент им предложено до собирать данные документы. Фонд капитального ремонта - он самоустранился. Мы, говорит, свои функции выполнили и все».
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Произошла задержка, по началу работ. Есть факты, когда к работам вообще не приступали. По некоторым домам договоры были расторгнуты, там лифты вообще не будут меняться. Работы перенесены на следующий год».
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