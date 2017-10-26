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Новости / ЖКХ

Проблемы с новыми лифтами на улице Лепсе, 58

Вчера, 17:53 | Просмотров: 103 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Уже четыре месяца жителям дома номер 58 на улице Лепсе приходится жить без лифта. Здесь живет много пенсионеров, и подняться на верхние этажи - серьезная проблема для многих.

Сходить в магазин, выбросить мусор - это не ежедневные дела, а целое событие. Юрию Гаврилову стукнуло 72 года. Суставы болят, говорит пенсионер. Приключение со спуском и подъемом на 9-й этаж в тягость.

Проблемы с новыми лифтами на улице Лепсе, 58ЮРИЙ ГАВРИЛОВ:
«Мучаемся, ходим с перерывами, я, допустим, иду до пятого этажа, потом отдыхаю. Долго. Отдыхаю, потом дальше».
 
 
Пешком приходится ходить, потому что лифт не работает. Четыре месяца назад во всех подъездах поменяли подъемники. Оценить обновление не удалось.

- Верните нам старый работающий лифт. Новый не работающий нас не устраивает.
 
 
Лифты менялись по программе капремонта. Запустить механизм не удается. В сентябре поменялись требования к документам. К такому повороту ни подрядчик, ни заказчик работ оказались не готовы.

Проблемы с новыми лифтами на улице Лепсе, 58ЕЛЕНА ЧУРКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА ЛЕПСЕ, 58:
«Те документы, которые они сдали, оказались мизерной долей. На данный момент им предложено до собирать данные документы. Фонд капитального ремонта - он самоустранился. Мы, говорит, свои функции выполнили и все».
 
 
Жители обратились в прокуратуру, а так же к общественным активистам. Последним удалось усадить за один стол подрядчиков, заказчика и надзорные органы. На этой встрече вскрылось много новых фактов.

Проблемы с новыми лифтами на улице Лепсе, 58ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Произошла задержка, по началу работ. Есть факты, когда к работам вообще не приступали. По некоторым домам договоры были расторгнуты, там лифты вообще не будут меняться. Работы перенесены на следующий год».
 
 
Без подписи Ростехнадзора запускать обновленные лифты нельзя. Активисты рассказали, что в ситуацию вмешалось областное министерство ЖКХ. Чиновники пообещал, что лифты в домах кировчан должны заработать в первой половине декабря.


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