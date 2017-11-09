В правительстве региона обсудили проблему двойных квитанций за тепло
Сегодня, 12:18 | Просмотров: 108 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проживающие в этих домах пенсионеры, они завязаны в получении льгот, завязаны на наличии отсутствия задолженности. Был проговорен вопрос, что безотлагательно необходимо урегулировать вопрос задолженности граждан, перешедших на индивидуальное отопление».
Всего по региону на индивидуальное отопление переведено более пяти сотен жилых помещения. После нескольких судебных разбирательств в районных и областном судах законность взимания в таких домах платы за общее отопление подтвердил Верховный Суд. После вмешательства в ситуацию властей региона была достигнута договоренность с коммунальщиками о том, что они начнут отзывать иски о взыскании долгов с пенсионеров.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы должны записать такие пункты, что люди должны быть исключены из этих споров между нами. Это наши внутренние дела. Иски отозваны, пенсионеры - ко льготам. Дальше определение ущерба, если таковой действительно есть для теплоснабжающей кампании. И переговоры с муниципалитетом, с областным правительством о том, как нам дальше поступать».
По мнению Игоря Васильева, одно из решений проблемы - перевод всего дома на индивидуальное отопление, либо, напротив, возврат отдельных квартир в централизованную систему. 4 декабря главы районов и ресурсоснабжающие предприятия должны отчитаться о принятых мерах.
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