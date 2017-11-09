В правительстве региона обсудили проблему двойных квитанций за тепло

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Проблема "двойных квитанций" за тепло обсуждалась на совещании в областном правительстве. Губернатор Игорь Васильев считает, что люди должны быть восстановлены в правах на льготу по оплате за отопление.Одной причин появления двойных квитанций стали пробелы в законодательстве, в котором до сих пор не прописан порядок расчета платы за индивидуальное и централизованное отопление. Поэтому у тех, кто перешел на индивидуальное теплоснабжение, начали расти долги за услуги ЖКХ. Многие из таких жильцов пенсионеры и из-за задолженности они были лишены льгот, что только усложнило ситуацию.Всего по региону на индивидуальное отопление переведено более пяти сотен жилых помещения. После нескольких судебных разбирательств в районных и областном судах законность взимания в таких домах платы за общее отопление подтвердил Верховный Суд. После вмешательства в ситуацию властей региона была достигнута договоренность с коммунальщиками о том, что они начнут отзывать иски о взыскании долгов с пенсионеров.По мнению Игоря Васильева, одно из решений проблемы - перевод всего дома на индивидуальное отопление, либо, напротив, возврат отдельных квартир в централизованную систему. 4 декабря главы районов и ресурсоснабжающие предприятия должны отчитаться о принятых мерах.