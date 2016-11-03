30 ноября Юго-Западный район города Кирова на сутки останется без воды.
Сегодня, 14:15 | Просмотров: 82 | Версия для печати
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30 ноября 2017 года АО «Кировские коммунальные системы» планируют провести ремонтные работы на водоводе в Юго-Западном районе города Кирова.
Работы начнутся 30 ноября 2017 года в 9 часов утра.
Ориентировочное завершение работ - 1 декабря 2017 года в 9 часов утра. На время проведения работ будет отключена вода по адресам:
- ул. Строителей 42, 42/1, 42/2, 46, 46/1, 46/2;
- ул. Воровского 110, 112, 114;
- ул. Волкова 1, 3, 3а, 3/1, 3/2, 5, 5а, 5/1, 5/2;
- ул. Маршала Конева 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7.
Организации и жителей микрорайона просят сделать запас воды. По заявкам управляющих компаний к домам и социальным объектам будет организован подвоз водопроводной воды.
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