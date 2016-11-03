ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

29 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.3311
EURO: 69.2040
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -8...-6°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

30 ноября Юго-Западный район города Кирова на сутки останется без воды.

Сегодня, 14:15 | Просмотров: 82 | Версия для печати
Поделиться новостью:
30 ноября 2017 года АО «Кировские коммунальные системы» планируют провести ремонтные работы на водоводе в Юго-Западном районе города Кирова. 
 
Работы начнутся 30 ноября 2017 года в 9 часов утра.
 
Ориентировочное завершение работ - 1 декабря 2017 года в 9 часов утра. На время проведения работ будет отключена вода по адресам:
 
 - ул. Строителей 42, 42/1, 42/2, 46, 46/1, 46/2;

- ул. Воровского 110, 112, 114;

- ул. Волкова 1, 3, 3а, 3/1, 3/2, 5, 5а, 5/1, 5/2;

- ул. Маршала Конева 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7.
 
Организации и жителей микрорайона просят сделать запас воды. По заявкам управляющих компаний к домам и социальным объектам будет организован подвоз водопроводной воды.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

30 ноября Юго-Западный район города Кирова на сутки останется без воды.

14:15 29.11.2017


30 ноября Юго-Западный район города Кирова на сутки останется без воды.

56-летнего кировчанина избили и ограбили в собственной квартире.

13:21 29.11.2017


56-летнего кировчанина избили и ограбили в собственной квартире.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кировской области поменял адрес.

13:10 29.11.2017


Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кировской области поменял адрес.

В Яранске из-за отсутствия освещения на федеральной автодороге "Вятка" погиб пешеход.

13:02 29.11.2017


В Яранске из-за отсутствия освещения на федеральной автодороге "Вятка" погиб пешеход.

В Нововятском районе погоня за лихачем на "четверке" закончилась стрельбой по колесам.

12:34 29.11.2017


В Нововятском районе погоня за лихачем на "четверке" закончилась стрельбой по колесам.

В Омутнинске задержаны двое жителей Удмуртии, подозреваемых в сбыте наркотиков.

12:21 29.11.2017


В Омутнинске задержаны двое жителей Удмуртии, подозреваемых в сбыте наркотиков.

В Кирове вынесли приговор убийцам таксиста.

12:10 29.11.2017


В Кирове вынесли приговор убийцам таксиста.

Все новости

Вести. Кировская область

Встреча с ветеранами кировского "Динамо"

15:40 29.11.2017


Встреча с ветеранами кировского "Динамо"

Вручение государственных наград и почётных знаков

15:35 29.11.2017


Вручение государственных наград и почётных знаков

Электронная система ветеринарной сертификации

15:32 29.11.2017


Электронная система ветеринарной сертификации

В правительстве региона обсудили проблему двойных квитанций за тепло

12:18 29.11.2017


В правительстве региона обсудили проблему двойных квитанций за тепло

Кировский ансамбль детской школы искусств "Элегия" выступил на фестивале в Сочи

10:33 29.11.2017


Кировский ансамбль детской школы искусств "Элегия" выступил на фестивале в Сочи

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Часть Кирова останется без воды

03.11.2016


Часть Кирова останется без воды

8 августа центр Кирова останется без воды.

04.08.2017


8 августа центр Кирова останется без воды.

5 октября в нескольких микрорайонах Кирова отключат холодную воду.

04.10.2017


5 октября в нескольких микрорайонах Кирова отключат холодную воду.

В субботу центр Кирова останется без холодной воды

13.10.2016


В субботу центр Кирова останется без холодной воды

Центр Кирова остался без холодной воды

08.09.2016


Центр Кирова остался без холодной воды

С 16 декабря Юго-западный район города Кирова останется без воды.

15.12.2015


С 16 декабря Юго-западный район города Кирова останется без воды.

Популярные новости

В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

24.11.2017


В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

17.11.2017


Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

24.11.2017


В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

20.11.2017


На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

16.11.2017


В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх