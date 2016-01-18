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«Сегодня есть дрова у котельной, поэтому температура около 14-17 градусов. Все эти месяцы была гораздо меньше. Новый хозяин, который купил эту котельную, не подготовился к зиме».

Из-за смены собственника котельной, которая произошла в конце лета - начале осени, жители Безбожника даже еще не начали получать квитанции на оплату услуг отопления. Люди боятся, что когда новый хозяин, наконец, оформит все документы и начнет начислять оплату, им придут квитанции сразу с долгами за сентябрь, октябрь и ноябрь - то есть жителям предложат заплатить за все те месяцы, что они мерзли в своих квартирах. Предложенный перерасчет за тепло в те дни, когда температура не соответствовала нормативам - слабое утешение. Процедура оформления такого перерасчета сложна, да, в конце концов, людям нужна не скидка в квитанции, а тепло. Но тепла-то как раз и нет.

«Вчера должно было состояться заседание РСТ по рассмотрению тарифа этой организации. В течение нескольких дней будут заключены договоры с этой организацией. Лесники смогли зайти в лес, ситуация меняется, стало поступать другое топливо».

Жители поселка Безбожник испытывают сложности с отоплением. Температура в домах и важных соцобъектах, запитанных от местной котельной, - не соответствует нормам.Тепло идет от трения рук, а не от батарей. По расписанию у 6 класса Безбожниковской средней школы сейчас должен быть урок физкультуры, но в спортзале температура всего около 10 градусов. Свое занятие педагог решила перенести в актовый зал, там немного теплее, вместо физкультуры ребята готовятся к конкурсу самодеятельности.И такая ситуация сложилась с самого начала отопительного сезона.Сотням людей просто негде согреться, низкая температура сохраняется во всех помещениях, где идет централизованное отопление от котельной. Это и жилые дома, и детский сад, и библиотека и Дом культуры.Полностью останавливать учебный процесс нельзя. Уроки и так сокращены до 35 минут. Большую часть материала дают на дом, для самостоятельного изучения, страдает внеклассная работа. В школе почти 200 учеников, есть и выпускники, 9 и 11 классы, у них впереди экзамены. Находясь домашнем обучении сложно хорошо подготовиться к ЕГЭ.В школе есть, конечно, и электрорадиаторы и даже тепловая пушка, но ими обогреть просторные классы или, например, актовый зал сложно.Ситуация находится на контроле в администрации Мурашинского района, проводятся совещания оперативного штаба по прохождению отопительного сезона. Глава района неоднократно приезжал в котельную Безбожника и лично проверял температурный режим, практически ежедневно встречается с хозяином котельной или разговаривает с ним по телефону.Мы подошли к котельной, чтобы убедиться, что там есть необходимый запас топлива. Кочегары запретили нашей съемочной группе входить внутрь помещения.