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Новости / ЖКХ

Жители поселка Безбожник испытывают сложности с отоплением

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 156 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Жители поселка Безбожник испытывают сложности с отоплением. Температура в домах и важных соцобъектах, запитанных от местной котельной, - не соответствует нормам.

- Сейчас я проведу мастер-класс о том, как согреть руки во время урока быстро и эффективно. Трем ладони друг о друга... Чувствуете, идет тепло?
- Да...

Тепло идет от трения рук, а не от батарей. По расписанию у 6 класса Безбожниковской средней школы сейчас должен быть урок физкультуры, но в спортзале температура всего около 10 градусов. Свое занятие педагог решила перенести в актовый зал, там немного теплее, вместо физкультуры ребята готовятся к конкурсу самодеятельности.

Жители поселка Безбожник испытывают сложности с отоплениемИРИНА ЛАПТЕВА, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ БЕЗБОЖНИКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Мы сейчас, утеплившись, пытаемся танцевать, играть в сценках и петь песни даже, несмотря на то, что в холодно помещении петь противопоказано».

И такая ситуация сложилась с самого начала отопительного сезона.

Жители поселка Безбожник испытывают сложности с отоплениемКСЕНИЯ ОБЛЕЦОВА, УЧЕНИЦА БЕЗБОЖНИКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Нам учителя говорят теплее одеваться, мы иногда ходим в курточках, и без сменной обуви».

Сотням людей просто негде согреться, низкая температура сохраняется во всех помещениях, где идет централизованное отопление от котельной. Это и жилые дома, и детский сад, и библиотека и Дом культуры.

Жители поселка Безбожник испытывают сложности с отоплениемИРИНА СЕМИКОЛЕННЫХ, УЧЕНИЦА БЕЗБОЖНИКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Дома очень холодно, в школе тем более холодно. У меня родилась тем более маленькая сестра очень плохо это. Сопли начинаются, кашель».

Полностью останавливать учебный процесс нельзя. Уроки и так сокращены до 35 минут. Большую часть материала дают на дом, для самостоятельного изучения, страдает внеклассная работа. В школе почти 200 учеников, есть и выпускники, 9 и 11 классы, у них впереди экзамены. Находясь домашнем обучении сложно хорошо подготовиться к ЕГЭ.

Жители поселка Безбожник испытывают сложности с отоплениемЛАРИСА ГУСЕВА, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ БЕЗБОЖНИКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Температура низка, батареи чуть тепленькие, а сейчас всего лишь -6. А если будет -40? Что мы будем делать? Я считаю, что у нас критическая ситуация».

В школе есть, конечно, и электрорадиаторы и даже тепловая пушка, но ими обогреть просторные классы или, например, актовый зал сложно.

Жители поселка Безбожник испытывают сложности с отоплениемАЛЕКСАНДР СИНИЦЫН, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОСЁЛКА БЕЗБОЖНИК:
«Сегодня есть дрова у котельной, поэтому температура около 14-17 градусов. Все эти месяцы была гораздо меньше. Новый хозяин, который купил эту котельную, не подготовился к зиме».
 
 
Из-за смены собственника котельной, которая произошла в конце лета - начале осени, жители Безбожника даже еще не начали получать квитанции на оплату услуг отопления. Люди боятся, что когда новый хозяин, наконец, оформит все документы и начнет начислять оплату, им придут квитанции сразу с долгами за сентябрь, октябрь и ноябрь - то есть жителям предложат заплатить за все те месяцы, что они мерзли в своих квартирах. Предложенный перерасчет за тепло в те дни, когда температура не соответствовала нормативам - слабое утешение. Процедура оформления такого перерасчета сложна, да, в конце концов, людям нужна не скидка в квитанции, а тепло. Но тепла-то как раз и нет.
 
 
Ситуация находится на контроле в администрации Мурашинского района, проводятся совещания оперативного штаба по прохождению отопительного сезона. Глава района неоднократно приезжал в котельную Безбожника и лично проверял температурный режим, практически ежедневно встречается с хозяином котельной или разговаривает с ним по телефону.

Жители поселка Безбожник испытывают сложности с отоплениемНИКОЛАЙ ДУДЫРЕВ, ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА:
«Вчера должно было состояться заседание РСТ по рассмотрению тарифа этой организации. В течение нескольких дней будут заключены договоры с этой организацией. Лесники смогли зайти в лес, ситуация меняется, стало поступать другое топливо».
 
 
Мы подошли к котельной, чтобы убедиться, что там есть необходимый запас топлива. Кочегары запретили нашей съемочной группе входить внутрь помещения.

Жители поселка Безбожник испытывают сложности с отоплениемИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Запасов топлива в котельной осталось всего на несколько дней. Рабочие топят котлы, как говорится, "с колёс", причём, в основном, горбылем. Как дальше будут развиваться события с отоплением в поселке Безбожник, покажет время, тем более, зима уже очень близко. Мы следим за развитием событий».


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