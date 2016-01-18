Жители поселка Безбожник испытывают сложности с отоплением
Сегодня, 10:24 | Просмотров: 156 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
- Сейчас я проведу мастер-класс о том, как согреть руки во время урока быстро и эффективно. Трем ладони друг о друга... Чувствуете, идет тепло?
- Да...
Тепло идет от трения рук, а не от батарей. По расписанию у 6 класса Безбожниковской средней школы сейчас должен быть урок физкультуры, но в спортзале температура всего около 10 градусов. Свое занятие педагог решила перенести в актовый зал, там немного теплее, вместо физкультуры ребята готовятся к конкурсу самодеятельности.
ИРИНА ЛАПТЕВА, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ БЕЗБОЖНИКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Мы сейчас, утеплившись, пытаемся танцевать, играть в сценках и петь песни даже, несмотря на то, что в холодно помещении петь противопоказано».
И такая ситуация сложилась с самого начала отопительного сезона.
КСЕНИЯ ОБЛЕЦОВА, УЧЕНИЦА БЕЗБОЖНИКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Нам учителя говорят теплее одеваться, мы иногда ходим в курточках, и без сменной обуви».
Сотням людей просто негде согреться, низкая температура сохраняется во всех помещениях, где идет централизованное отопление от котельной. Это и жилые дома, и детский сад, и библиотека и Дом культуры.
ИРИНА СЕМИКОЛЕННЫХ, УЧЕНИЦА БЕЗБОЖНИКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Дома очень холодно, в школе тем более холодно. У меня родилась тем более маленькая сестра очень плохо это. Сопли начинаются, кашель».
Полностью останавливать учебный процесс нельзя. Уроки и так сокращены до 35 минут. Большую часть материала дают на дом, для самостоятельного изучения, страдает внеклассная работа. В школе почти 200 учеников, есть и выпускники, 9 и 11 классы, у них впереди экзамены. Находясь домашнем обучении сложно хорошо подготовиться к ЕГЭ.
ЛАРИСА ГУСЕВА, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ БЕЗБОЖНИКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Температура низка, батареи чуть тепленькие, а сейчас всего лишь -6. А если будет -40? Что мы будем делать? Я считаю, что у нас критическая ситуация».
В школе есть, конечно, и электрорадиаторы и даже тепловая пушка, но ими обогреть просторные классы или, например, актовый зал сложно.
АЛЕКСАНДР СИНИЦЫН, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОСЁЛКА БЕЗБОЖНИК:
«Сегодня есть дрова у котельной, поэтому температура около 14-17 градусов. Все эти месяцы была гораздо меньше. Новый хозяин, который купил эту котельную, не подготовился к зиме».
Из-за смены собственника котельной, которая произошла в конце лета - начале осени, жители Безбожника даже еще не начали получать квитанции на оплату услуг отопления. Люди боятся, что когда новый хозяин, наконец, оформит все документы и начнет начислять оплату, им придут квитанции сразу с долгами за сентябрь, октябрь и ноябрь - то есть жителям предложат заплатить за все те месяцы, что они мерзли в своих квартирах. Предложенный перерасчет за тепло в те дни, когда температура не соответствовала нормативам - слабое утешение. Процедура оформления такого перерасчета сложна, да, в конце концов, людям нужна не скидка в квитанции, а тепло. Но тепла-то как раз и нет.
НИКОЛАЙ ДУДЫРЕВ, ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА:
«Вчера должно было состояться заседание РСТ по рассмотрению тарифа этой организации. В течение нескольких дней будут заключены договоры с этой организацией. Лесники смогли зайти в лес, ситуация меняется, стало поступать другое топливо».
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Запасов топлива в котельной осталось всего на несколько дней. Рабочие топят котлы, как говорится, "с колёс", причём, в основном, горбылем. Как дальше будут развиваться события с отоплением в поселке Безбожник, покажет время, тем более, зима уже очень близко. Мы следим за развитием событий».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!