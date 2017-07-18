В ночь на 1 декабря в Кирове десятки домов останутся без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.

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По информации КТК, авария произошла на теплотрассе в районе пересечения Азина и Октябрьского проспекта.

Из-за ремонтных работ с 2 часов ночи 1 декабря до ночи 2 декабря будет отключено отопление и горячая вода по следующим адресам:

- Азина 80, 82, 80а, 80б;

- Горького, 44, 46, 48, 54а, 56, 61, 63, 67;

- Комсомольская, 13а, 13б, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27;

- Некрасова, 5, 7, 9, 11, 6, 6а, 4, 8, 10, 10а, 14, 16, 18;

- Октябрьский пр., 153, 155, 157, 116, 118, 122, 124.

Предприятия и организации:

Автовокзал; ЛОВД; Дом фото; Дом связи; ЗАО «Кировагропром»; ТЭРОС; ПЧ-3; ФОК УВД; д/с 133.

Получить дополнительную информацию можно по телефону «горячей линии» КТК: 716-716.

Еще одна коммунальная авария произошла сегодня в г. Слободском. Там самосвал снес часть теплотрассы на улице Красноармейской.