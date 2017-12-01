В Кировской области ограничили рост платежей за коммунальные услуги.

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В первом полугодии 2018 года плата граждан коммунальные услуги в регионе не изменится.

Губернатор Игорь Васильев подписал соответствующий Указ. Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2018 года рост платы граждан за коммунальные услуги составит 0%, с 1 июля по 31 декабря 2018 года - 5,5%.

По отдельным муниципальным образованиям Кировской области утверждены предельно допустимые отклонения от вышеуказанных индексов в размере 2,5%, но только на второе полугодие 2018 года. До 1 июля 2018 тарифы для граждан останутся на уровне 2017 года.

С 1 июля по 31 декабря 2018 года для всех муниципальных образований Кировской области, за исключением областного центра, предельный (максимальный) индекс изменения вносимой гражданами платы должен составить 4%, то есть меньше установленного Правительством РФ размера в 5,5%.

Для г. Кирова индекс изменения платы за коммунальные услуги со второго полугодия 2018 года составит 7,39%, что также не превысит установленного индекса (5,5%) с учётом допустимого отклонения (2,5%).

Тарифы на холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твёрдое топливо (при наличии печного отопления), плату за отведение сточных вод на 2018 год будут утверждены до конца 2017 года региональной службой по тарифам Кировской области.