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Новости / ЖКХ

В городе введут новую систему контроля за уборкой улиц

Вчера, 10:09 | Просмотров: 131 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировчане смогут сообщать о гололёде по телефону. Отныне на жалобы горожан станут реагировать более оперативно. Пока же коммунальным службам не всегда удается справиться с гололедицей.

Песок и соль - этим реагентом дороги и тротуары посыпали несколько десятилетий назад. Этой смесью обрабатывают кировские улицы и сегодня. И от жителей областного центра регулярно поступают жалобы на работу подрядчиков. Контроль за их работой ужесточат.

В городе введут новую систему контроля за уборкой улицАНДРЕЙ МЕНЬКИН, НАЧАЛЬНИК ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Для этого мы и существуем, как служба заказчика, что бы контролировать подрядчика. Потому, что они всегда хотят схитрить где-то. Где-то поменьше подсыпать. Сэкономить может быть».
 
 
Перед дирекцией дорожного хозяйства поставлена задача добиться от подрядчиков 100-процентного исполнения своих обязательств. Ну а в целом в городе планируют поменять систему контроля за предприятиями, которые должны бороться с гололедом и сугробами.

В городе введут новую систему контроля за уборкой улицОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Дирекция дорожного хозяйства, в которой директор, два заместителя, сменщики и т.д. Служба, которая занимается содержанием дорожной сети у них всего 35 человек работает. Более 600 км тротуарной сети ежедневно физически не могут».
 
 
В числе новых подходов - мониторинг установки дорожных знаков и расположения парковок. Также сотрудники ГИБДД усилят борьбу с любителями бросать автомобили на ночь на обочинах улиц. Добавим, что на эти выходные синоптики обещают снегопады, так что дорожникам предстоит выдержать очередную проверку на оперативность и эффективность.


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