В городе введут новую систему контроля за уборкой улиц

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«Для этого мы и существуем, как служба заказчика, что бы контролировать подрядчика. Потому, что они всегда хотят схитрить где-то. Где-то поменьше подсыпать. Сэкономить может быть».

«Дирекция дорожного хозяйства, в которой директор, два заместителя, сменщики и т.д. Служба, которая занимается содержанием дорожной сети у них всего 35 человек работает. Более 600 км тротуарной сети ежедневно физически не могут».

Кировчане смогут сообщать о гололёде по телефону. Отныне на жалобы горожан станут реагировать более оперативно. Пока же коммунальным службам не всегда удается справиться с гололедицей.Песок и соль - этим реагентом дороги и тротуары посыпали несколько десятилетий назад. Этой смесью обрабатывают кировские улицы и сегодня. И от жителей областного центра регулярно поступают жалобы на работу подрядчиков. Контроль за их работой ужесточат.Перед дирекцией дорожного хозяйства поставлена задача добиться от подрядчиков 100-процентного исполнения своих обязательств. Ну а в целом в городе планируют поменять систему контроля за предприятиями, которые должны бороться с гололедом и сугробами.В числе новых подходов - мониторинг установки дорожных знаков и расположения парковок. Также сотрудники ГИБДД усилят борьбу с любителями бросать автомобили на ночь на обочинах улиц. Добавим, что на эти выходные синоптики обещают снегопады, так что дорожникам предстоит выдержать очередную проверку на оперативность и эффективность.