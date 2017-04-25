В городе введут новую систему контроля за уборкой улиц
Вчера, 10:09 | Просмотров: 131 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Песок и соль - этим реагентом дороги и тротуары посыпали несколько десятилетий назад. Этой смесью обрабатывают кировские улицы и сегодня. И от жителей областного центра регулярно поступают жалобы на работу подрядчиков. Контроль за их работой ужесточат.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, НАЧАЛЬНИК ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Для этого мы и существуем, как служба заказчика, что бы контролировать подрядчика. Потому, что они всегда хотят схитрить где-то. Где-то поменьше подсыпать. Сэкономить может быть».
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Дирекция дорожного хозяйства, в которой директор, два заместителя, сменщики и т.д. Служба, которая занимается содержанием дорожной сети у них всего 35 человек работает. Более 600 км тротуарной сети ежедневно физически не могут».
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