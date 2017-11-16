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Новости / ЖКХ

В Кирове на борьбу со снегом коммунальщики вышли в 4 часа утра

Вчера, 13:09 | Просмотров: 137 | Версия для печати
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Как сообщает Дирекция дорожного хозяйства, во время прошедшего накануне снегопада технику на улицы города вывели все 8 подрядчиков, обслуживающих улично-дорожную сеть, снег убирали 112 рабочих с использованием 98 машин: тракторов МТЗ и мини-тракторов Avant, погрузчиков Bobcat, грузовиков Multicar, коммунальных уборочных машиных, грейдеров Terex, экскаваторов Tarsus, мини-погрузчиков Mustang.

- В первую очередь велась очистка от снега участков дорог и тротуаров с максимальным автомобильным и пешеходным трафиком, - рассказал начальник городского управления благоустройства и транспорта Олег Семаков. - Особое внимание было уделено спускам и пешеходным переходам.

Окончив воскресный рабочий день глубокой ночью, следующую смену подрядчики начали уже в 4 часа утра - именно в это время техника вновь вышла на трассы.

За сутки на улицы и тротуары города в целом было высыпано 327 тонн противогололедных материалов: песко-соляной смеси, песка, Бионорда.


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