В Кирове на борьбу со снегом коммунальщики вышли в 4 часа утра

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Как сообщает Дирекция дорожного хозяйства, во время прошедшего накануне снегопада технику на улицы города вывели все 8 подрядчиков, обслуживающих улично-дорожную сеть, снег убирали 112 рабочих с использованием 98 машин: тракторов МТЗ и мини-тракторов Avant, погрузчиков Bobcat, грузовиков Multicar, коммунальных уборочных машиных, грейдеров Terex, экскаваторов Tarsus, мини-погрузчиков Mustang.- В первую очередь велась очистка от снега участков дорог и тротуаров с максимальным автомобильным и пешеходным трафиком, - рассказал начальник городского управления благоустройства и транспорта Олег Семаков. - Особое внимание было уделено спускам и пешеходным переходам.Окончив воскресный рабочий день глубокой ночью, следующую смену подрядчики начали уже в 4 часа утра - именно в это время техника вновь вышла на трассы.За сутки на улицы и тротуары города в целом было высыпано 327 тонн противогололедных материалов: песко-соляной смеси, песка, Бионорда.