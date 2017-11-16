В Кирове на борьбу со снегом коммунальщики вышли в 4 часа утра
Вчера, 13:09 | Просмотров: 137 | Версия для печати
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- В первую очередь велась очистка от снега участков дорог и тротуаров с максимальным автомобильным и пешеходным трафиком, - рассказал начальник городского управления благоустройства и транспорта Олег Семаков. - Особое внимание было уделено спускам и пешеходным переходам.
Окончив воскресный рабочий день глубокой ночью, следующую смену подрядчики начали уже в 4 часа утра - именно в это время техника вновь вышла на трассы.
За сутки на улицы и тротуары города в целом было высыпано 327 тонн противогололедных материалов: песко-соляной смеси, песка, Бионорда.
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