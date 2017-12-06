ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

06 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.9281
EURO: 69.7060
Погода в городе Кирове:
ночью:  -3...-1°C
утром:  -3...-1°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Обвалившийся грунт у дома по улице Труда 74

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 177 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В нескольких метрах от жилого дома грунт и ограждения обвалились в котлован на стройплощадке. Жители бояться, что вслед за землей и забором туда же обрушиться и целый подъезд их многоквартирного дома.

- Засыпать страшно, боимся, что заснём и не проснёмся.

С такими мыслями живут с воскресенья жители первого подъезда дома, С тех пор как в котлован обрушился грунт в нескольких метрах от стены их дома.

Обвалившийся грунт у дома по улице Труда 74ТАМАРА ТОПОЛЬСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА ДО ТРУДА 74:
«Звук был такой, что это экскаватор упал в ям. Звук был очень сильный, и немного так земля потряслась, а потом оказывается, шум был от падающего заграждения».

С понедельника рабочие начали устанавливать удерживающий, деревянный щит. А их руководитель, который был на месте, с нами говорить отказался. Так что насколько действенна такая мера защиты от новых обвалов, по мнению строителей, нам не удалось узнать. Тот же самый вопрос интересует и представителей управляющей компании.
 
 
Обвалившийся грунт у дома по улице Труда 74МИХАИЛ КОМАРОВСКИЙ, ДИРЕКТОР УК "РАССВЕТ":
«Совместно со специализированной организацией проводится техническое освидетельствование несущих конструкций. Выясняем, как данное происшествие повлияло на несущую способность, на устойчивость и по заключению спец. организации будет сделан вывод о безопасности нахождения людей в данной части дома».

Тем не менее, чтобы не показала проверка, по словам директора управляющей компании, нарушение уже есть. Хотя бы в том, что обвал задел придомовую территорию 74-го дома. Сейчас готовятся обращения в прокуратуру, технадзор и жилищную инспекцию. Что же касается самой стройки. Экскаватор работает, постоянно приезжают грузовые машины. Так что можно сделать вывод, что этот инцидент застройщика не заставил приостановить работы.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А вот и забота застройщика о жителях. Написано: приносим извинения за возможные неудобства, только вот эти неудобства могут оказаться обрушением дома».

В территориальном управлении Первомайского района нам пояснили, что от них специалист выезжал и по внешнему благоустройству нарушений не выявил. А остальное не в их компетенции. Главное, в этой ситуации, чтобы не было бездействия. От которого могут пострадать люди. И уже потом не пришлось искать виноватого.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Депутат Кирсинской городской Думы подозревается в растрате средств муниципального предприятия

16:42 06.12.2017


Депутат Кирсинской городской Думы подозревается в растрате средств муниципального предприятия

В Кирово-Чепецке пьяная ссора закончилась поножовщиной

16:16 06.12.2017


В Кирово-Чепецке пьяная ссора закончилась поножовщиной

Кировчане - призёры Всероссийской спартакиады по мини-футболу

9:51 06.12.2017


Кировчане - призёры Всероссийской спартакиады по мини-футболу

Пригородный поезд Киров - Яр временно выводится из расписания

9:07 05.12.2017


Пригородный поезд Киров - Яр временно выводится из расписания

Ёлочные базары в Кирове начнут работать 20 декабря

17:58 04.12.2017


Ёлочные базары в Кирове начнут работать 20 декабря

В Кирове найдена 5-ая свалка с останками животных

17:52 04.12.2017


В Кирове найдена 5-ая свалка с останками животных

Михаил Бабич провел встречу с руководителями СМИ регионов ПФО.

16:03 04.12.2017


Михаил Бабич провел встречу с руководителями СМИ регионов ПФО.

Все новости

Вести. Кировская область

В конкурсе рисунков "Права для всех" приняли участие дети со всей области

18:00 06.12.2017


В конкурсе рисунков "Права для всех" приняли участие дети со всей области

В Слободском прошел межрегиональный турнир по боксу

17:45 06.12.2017


В Слободском прошел межрегиональный турнир по боксу

В школьном музее поселка Синегорье можно увидеть уникальные экспонаты

17:43 06.12.2017


В школьном музее поселка Синегорье можно увидеть уникальные экспонаты

Кировская "Диорама" отмечает 40-летний юбилей

17:42 06.12.2017


Кировская "Диорама" отмечает 40-летний юбилей

В посёлке Вахруши Слободского района прошел "ЭкоФест - 2017"

17:40 06.12.2017


В посёлке Вахруши Слободского района прошел "ЭкоФест - 2017"

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении застройщика многоквартирного дома на улице Гороховская, 81.

22.09.2017


В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении застройщика многоквартирного дома на улице Гороховская, 81.

Обвалилась крыша на Орловской, 16

09.03.2017


Обвалилась крыша на Орловской, 16

Самообслуживание многоквартирного дома

27.01.2015


Самообслуживание многоквартирного дома

Стройка во дворе дома по улице Степана Халтурина

18.10.2011


Стройка во дворе дома по улице Степана Халтурина

В подъезде дома по Воровского 113 ночью украли электросчетчики

21.09.2016


В подъезде дома по Воровского 113 ночью украли электросчетчики

Двойные квитанции за квартплату

27.11.2014


Двойные квитанции за квартплату

Популярные новости

В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

24.11.2017


В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

01.12.2017


В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

24.11.2017


В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

30.11.2017


В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх