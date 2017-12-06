Обвалившийся грунт у дома по улице Труда 74

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С понедельника рабочие начали устанавливать удерживающий, деревянный щит. А их руководитель, который был на месте, с нами говорить отказался. Так что насколько действенна такая мера защиты от новых обвалов, по мнению строителей, нам не удалось узнать. Тот же самый вопрос интересует и представителей управляющей компании.

В нескольких метрах от жилого дома грунт и ограждения обвалились в котлован на стройплощадке. Жители бояться, что вслед за землей и забором туда же обрушиться и целый подъезд их многоквартирного дома.С такими мыслями живут с воскресенья жители первого подъезда дома, С тех пор как в котлован обрушился грунт в нескольких метрах от стены их дома.Тем не менее, чтобы не показала проверка, по словам директора управляющей компании, нарушение уже есть. Хотя бы в том, что обвал задел придомовую территорию 74-го дома. Сейчас готовятся обращения в прокуратуру, технадзор и жилищную инспекцию. Что же касается самой стройки. Экскаватор работает, постоянно приезжают грузовые машины. Так что можно сделать вывод, что этот инцидент застройщика не заставил приостановить работы.В территориальном управлении Первомайского района нам пояснили, что от них специалист выезжал и по внешнему благоустройству нарушений не выявил. А остальное не в их компетенции. Главное, в этой ситуации, чтобы не было бездействия. От которого могут пострадать люди. И уже потом не пришлось искать виноватого.