В Кирове разрабатывают новую схему уборки улиц с включением всех территорий города.

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Такое поручение дал глава администрации Кирова Илья Шульгин.

Напомним, что до сих пор в «титульном» списке не учитывался целый ряд второстепенных улиц. Также глава администрации города потребовал от дорожных организаций в ближайшей перспективе отказаться от использования песко-соляной смеси и перейти на использование современных технологий.

К следующему сезону в городе должны найти более рациональное и цивилизованное решение для борьбы с гололедом. Отметим, что крупнейший подрядчик – «Спецавтохозяйство» – при очистке тротуаров и площадей от наледи сейчас применяет технику с перфорированным ножом. Такая технология позволяет улучшить «сцепление» противогололёдных материалов с поверхностью полотна.

Каждый день на улицы выходили до 70 единиц техники. Ну а в ожидании грядущих снегопадов, работа дежурных бригад будет организована в круглосуточном режиме.

Добавим, что власти города приняли решение сократить количество снежных свалок в окрестностях Кирова. Всего будет организовано 4 полигона. Снег будут складировать на улице Прудной, Луганской, Сосновой и улице Щорса.