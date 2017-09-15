ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

14 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.1446
EURO: 69.4653
Погода в городе Кирове:
ночью:  0...+2°C
утром:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

В следующем году в Октябрьском районе Кирова отремонтируют 13 дворов

Вчера, 10:39 | Просмотров: 129 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В следующем году по программе "Формирование комфортной городской среды" в Октябрьском районе Кирова отремонтируют 13 дворов. Один из них - на улице Добролюбова, 10.

Сейчас трудно представить, что еще совсем недавно на этом месте ничего не было. Детскую площадку обустроили этим летом, подобной нет ни в одном из близлежащих дворов.

В следующем году в Октябрьском районе Кирова отремонтируют 13 дворовАННА ТАРАСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Я думаю, что у таких домов, где такая сплоченность, где жители единодушны, единогласны в своих решениях, где они готовы принять участие и финансово, и трудовым вкладом, такие дворы у нас преображаются».

Двор на Добролюбова, 10 - один из ярких примеров активной позиции жителей в Октябрьском районе. А начиналось все в январе 2016-го, когда в доме решили организовать ТОС. Устроили цветники у каждого подъезда, отремонтировали фасад дома, установили видеонаблюдение. Детская игровая площадка "Березки" - результат участия в Проекте по поддержке местных инициатив.

В следующем году в Октябрьском районе Кирова отремонтируют 13 дворовАННА ШИРОКИХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ:
«Благодаря тому, что активный председатель в доме появился, она это взяла в свои руки, и поэтапно они благоустраивают территорию, следующий этап - написание заявки на участие в программе "Формирование комфортной городской среды" на 2018 год, всего от Октябрьского района на этот конкурс была подана 41 заявка, 13 из которых были признаны победителями, в том числе, и этот двор».

Отметим, что этот ТОС уже подавал заявку на ремонт двора в 2017-м, но не прошел по баллам. Однако, жители не отчаялись, проявили настойчивость и снова собрали все документы.

В следующем году в Октябрьском районе Кирова отремонтируют 13 дворовНАТАЛЬЯ МИХЕЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС "ДОБРОЛЮБОВА, 10":
«Обязательно нужно пробовать, пусть первый раз не получится, по крайней мере, вы наработаете опыт, и уже во второй раз, как мы, имеешь более четкое представление, что нужно, и делаешь заявку так, чтобы она прошла по конкурсу».

Причем, на Добролюбова,10 решили выполнить не только минимальный перечень работ, но и дополнительный.

НАТАЛЬЯ МИХЕЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС "ДОБРОЛЮБОВА, 10":
«У нас будет асфальтироваться проезжая часть, благоустраиваться парковка щебеночным покрытием».

Кроме того, будут благоустроены тротуары, организовано освещение детской площадки.
И на достигнутом здесь останавливаться не собираются. В дальнейших планах, после реализации ремонта дворовой территории, обустроить ограждения цветников, высадить цветущие кустарники за детской площадкой и елку во дворе, чтобы наряжать ее перед новогодними праздниками.

АННА ТАРАСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Жители смотрят на дворы, как они преображаются, и у них появляется желание сделать так же, почему мы не можем жить в таких же комфортных условиях, пример друг от друга они берут, конечно же, земля слухом полнится, и друг другу председатели рассказывают, что есть такие проекты, можно принять участие, и с каждым годом участников становится все больше и больше».

Добавим, что создать "комфортную городскую среду" в своем дворе могут жители любого дома. Реализация программы рассчитана до 2022 года. Всю информацию можно найти на сайте администрации города и в Центрах местной активности.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Житель Кировской области через фирмы-однодневки обналичил более 39 млн рублей.

16:44 13.12.2017


Житель Кировской области через фирмы-однодневки обналичил более 39 млн рублей.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

16:34 13.12.2017


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Поисковики разыскивают родных кировчанина, погибшего в годы войны в Новгородской области.

16:23 13.12.2017


Поисковики разыскивают родных кировчанина, погибшего в годы войны в Новгородской области.

В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

12:03 13.12.2017


В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

МЧС: река Вятка в черте города Кирова пока опасна для зимней рыбалки.

15:59 12.12.2017


МЧС: река Вятка в черте города Кирова пока опасна для зимней рыбалки.

В Немском районе вора нашли по следам, которые он не успел "замести".

15:01 12.12.2017


В Немском районе вора нашли по следам, которые он не успел "замести".

В кировском "Сквере Трудовой Славы" появятся памятные знаки и аллея Героев Труда.

14:47 12.12.2017


В кировском "Сквере Трудовой Славы" появятся памятные знаки и аллея Героев Труда.

Все новости

Вести. Кировская область

Показ костюмов театра моды "Вдохновение"

17:57 13.12.2017


Показ костюмов театра моды "Вдохновение"

Прорыв на теплотрассе около дома на улице Короленко города Кирова

17:55 13.12.2017


Прорыв на теплотрассе около дома на улице Короленко города Кирова

В центре развития творчества детей и юношества "Лабиринт" проходит Неделя театра

15:15 13.12.2017


В центре развития творчества детей и юношества "Лабиринт" проходит Неделя театра

В регионе активно развивается институт производственных охотничьих инспекторов

15:12 13.12.2017


В регионе активно развивается институт производственных охотничьих инспекторов

Выставка импрессионистов в краеведческом музее

11:57 13.12.2017


Выставка импрессионистов в краеведческом музее

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

ТОСы в Октябрьском районе города Кирова

15.09.2017


ТОСы в Октябрьском районе города Кирова

Елена Ковалёва посетила дворы, отремонтированные по программе «Формирование комфортной городской среды»

07.11.2017


Елена Ковалёва посетила дворы, отремонтированные по программе «Формирование комфортной городской среды»

Проект "Мой город - мой дом": открытие детской площадки на Октябрьском проспекте

14.07.2017


Проект "Мой город - мой дом": открытие детской площадки на Октябрьском проспекте

Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорогу в рамках ППМИ

27.10.2017


Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорогу в рамках ППМИ

Жители региона участвуют в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды"

27.04.2017


Жители региона участвуют в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды"

Кировчане украшают дворы

19.12.2016


Кировчане украшают дворы

Популярные новости

В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

01.12.2017


В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

30.11.2017


В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

13.12.2017


В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

11.12.2017


В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

08.12.2017


Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх