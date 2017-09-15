В следующем году в Октябрьском районе Кирова отремонтируют 13 дворов

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В следующем году по программе "Формирование комфортной городской среды" в Октябрьском районе Кирова отремонтируют 13 дворов. Один из них - на улице Добролюбова, 10.Сейчас трудно представить, что еще совсем недавно на этом месте ничего не было. Детскую площадку обустроили этим летом, подобной нет ни в одном из близлежащих дворов.Двор на Добролюбова, 10 - один из ярких примеров активной позиции жителей в Октябрьском районе. А начиналось все в январе 2016-го, когда в доме решили организовать ТОС. Устроили цветники у каждого подъезда, отремонтировали фасад дома, установили видеонаблюдение. Детская игровая площадка "Березки" - результат участия в Проекте по поддержке местных инициатив.Отметим, что этот ТОС уже подавал заявку на ремонт двора в 2017-м, но не прошел по баллам. Однако, жители не отчаялись, проявили настойчивость и снова собрали все документы.Причем, на Добролюбова,10 решили выполнить не только минимальный перечень работ, но и дополнительный.Кроме того, будут благоустроены тротуары, организовано освещение детской площадки.И на достигнутом здесь останавливаться не собираются. В дальнейших планах, после реализации ремонта дворовой территории, обустроить ограждения цветников, высадить цветущие кустарники за детской площадкой и елку во дворе, чтобы наряжать ее перед новогодними праздниками.Добавим, что создать "комфортную городскую среду" в своем дворе могут жители любого дома. Реализация программы рассчитана до 2022 года. Всю информацию можно найти на сайте администрации города и в Центрах местной активности.