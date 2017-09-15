В следующем году в Октябрьском районе Кирова отремонтируют 13 дворов
Вчера, 10:39 | Просмотров: 129 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Сейчас трудно представить, что еще совсем недавно на этом месте ничего не было. Детскую площадку обустроили этим летом, подобной нет ни в одном из близлежащих дворов.
АННА ТАРАСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Я думаю, что у таких домов, где такая сплоченность, где жители единодушны, единогласны в своих решениях, где они готовы принять участие и финансово, и трудовым вкладом, такие дворы у нас преображаются».
Двор на Добролюбова, 10 - один из ярких примеров активной позиции жителей в Октябрьском районе. А начиналось все в январе 2016-го, когда в доме решили организовать ТОС. Устроили цветники у каждого подъезда, отремонтировали фасад дома, установили видеонаблюдение. Детская игровая площадка "Березки" - результат участия в Проекте по поддержке местных инициатив.
АННА ШИРОКИХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ:
«Благодаря тому, что активный председатель в доме появился, она это взяла в свои руки, и поэтапно они благоустраивают территорию, следующий этап - написание заявки на участие в программе "Формирование комфортной городской среды" на 2018 год, всего от Октябрьского района на этот конкурс была подана 41 заявка, 13 из которых были признаны победителями, в том числе, и этот двор».
Отметим, что этот ТОС уже подавал заявку на ремонт двора в 2017-м, но не прошел по баллам. Однако, жители не отчаялись, проявили настойчивость и снова собрали все документы.
НАТАЛЬЯ МИХЕЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС "ДОБРОЛЮБОВА, 10":
«Обязательно нужно пробовать, пусть первый раз не получится, по крайней мере, вы наработаете опыт, и уже во второй раз, как мы, имеешь более четкое представление, что нужно, и делаешь заявку так, чтобы она прошла по конкурсу».
Причем, на Добролюбова,10 решили выполнить не только минимальный перечень работ, но и дополнительный.
НАТАЛЬЯ МИХЕЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС "ДОБРОЛЮБОВА, 10":
«У нас будет асфальтироваться проезжая часть, благоустраиваться парковка щебеночным покрытием».
Кроме того, будут благоустроены тротуары, организовано освещение детской площадки.
И на достигнутом здесь останавливаться не собираются. В дальнейших планах, после реализации ремонта дворовой территории, обустроить ограждения цветников, высадить цветущие кустарники за детской площадкой и елку во дворе, чтобы наряжать ее перед новогодними праздниками.
АННА ТАРАСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Жители смотрят на дворы, как они преображаются, и у них появляется желание сделать так же, почему мы не можем жить в таких же комфортных условиях, пример друг от друга они берут, конечно же, земля слухом полнится, и друг другу председатели рассказывают, что есть такие проекты, можно принять участие, и с каждым годом участников становится все больше и больше».
Добавим, что создать "комфортную городскую среду" в своем дворе могут жители любого дома. Реализация программы рассчитана до 2022 года. Всю информацию можно найти на сайте администрации города и в Центрах местной активности.
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