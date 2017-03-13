В Кирове началась активная борьба с сосульками и наледью на крышах
Сегодня, 10:49 | Просмотров: 124 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Осмотры кровель на наличие снега и наледи проходят ежедневно. На этот раз «Муниципальный контроль» проверил, как идут работы на улице Розы Люксембург. Несмотря на то, что вначале декабря снега выпало не так много, работы у коммунальщиков много.
ОЛЬГА ОГОРОДНИКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЖИЛИЩНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«В администрации подготовлен проект постановления по очистке крыш в целом. Это будут не только управляющие компании, но и юрлица, владельцы зданий. Эта работа уже организована. Обходят территории, смотрят ситуацию и выдаются предупреждения о необходимости очистки кровли».
После осмотра крыш Управляющие компании составляют план работы по дальнейшей уборке снега. Затем информация передают подрядчику. Также управляющие компании предупреждают жителей о планируемых работах и необходимости убрать со двора припаркованные машины.
ЕКАТЕРИНА СИВКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО «МЕГАПОЛИС»:
«Для качественной и безопасной очистки кровли мы привлекаем подрядную организацию, которая привлекает к работам профессиональных альпинистов и специализированную технику. Обходим жителей, спрашиваем, где еще нужно убрать наледь и снежные массы».
Добавим, что после выполнения работ подрядчик подписывает акт у собственников многоквартирного дома, фиксирует на фото, в каком состоянии была кровля до очистки и после, и только тогда акт выполненных работ принимает управляющая компания. Сразу после того, как снег с крыши будет убран, подрядчик обязан прибрать и придомовую территорию. Добавим, что за несвоевременную уборку кровли предусмотрены штрафы.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
25.01.2015
Суд обязал управляющие организации г. Слободского произвести очистку крыш домов от снега и наледи.
Популярные новости
13.12.2017