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Новости / ЖКХ

В Кирове началась активная борьба с сосульками и наледью на крышах

Сегодня, 10:49 | Просмотров: 124 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове началась активная борьба с сосульками и наледью на крышах.

Осмотры кровель на наличие снега и наледи проходят ежедневно. На этот раз «Муниципальный контроль» проверил, как идут работы на улице Розы Люксембург. Несмотря на то, что вначале декабря снега выпало не так много, работы у коммунальщиков много.

В Кирове началась активная борьба с сосульками и наледью на крышахОЛЬГА ОГОРОДНИКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЖИЛИЩНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«В администрации подготовлен проект постановления по очистке крыш в целом. Это будут не только управляющие компании, но и юрлица, владельцы зданий. Эта работа уже организована. Обходят территории, смотрят ситуацию и выдаются предупреждения о необходимости очистки кровли».

После осмотра крыш Управляющие компании составляют план работы по дальнейшей уборке снега. Затем информация передают подрядчику. Также управляющие компании предупреждают жителей о планируемых работах и необходимости убрать со двора припаркованные машины.

В Кирове началась активная борьба с сосульками и наледью на крышахЕКАТЕРИНА СИВКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО «МЕГАПОЛИС»:
«Для качественной и безопасной очистки кровли мы привлекаем подрядную организацию, которая привлекает к работам профессиональных альпинистов и специализированную технику. Обходим жителей, спрашиваем, где еще нужно убрать наледь и снежные массы».

Добавим, что после выполнения работ подрядчик подписывает акт у собственников многоквартирного дома, фиксирует на фото, в каком состоянии была кровля до очистки и после, и только тогда акт выполненных работ принимает управляющая компания. Сразу после того, как снег с крыши будет убран, подрядчик обязан прибрать и придомовую территорию. Добавим, что за несвоевременную уборку кровли предусмотрены штрафы.


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