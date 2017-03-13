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В Кирове началась активная борьба с сосульками и наледью на крышах.Осмотры кровель на наличие снега и наледи проходят ежедневно. На этот раз «Муниципальный контроль» проверил, как идут работы на улице Розы Люксембург. Несмотря на то, что вначале декабря снега выпало не так много, работы у коммунальщиков много.После осмотра крыш Управляющие компании составляют план работы по дальнейшей уборке снега. Затем информация передают подрядчику. Также управляющие компании предупреждают жителей о планируемых работах и необходимости убрать со двора припаркованные машины.Добавим, что после выполнения работ подрядчик подписывает акт у собственников многоквартирного дома, фиксирует на фото, в каком состоянии была кровля до очистки и после, и только тогда акт выполненных работ принимает управляющая компания. Сразу после того, как снег с крыши будет убран, подрядчик обязан прибрать и придомовую территорию. Добавим, что за несвоевременную уборку кровли предусмотрены штрафы.