В снегопад подрядчики сработали на "неуд".
Сегодня, 15:30 | Просмотров: 78 | Версия для печати
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Прошедшей ночью подрядные организации города Кирова, отвечающие за уборку снега, прошли проверку на оперативность и эффективность.
О снегопаде синоптики предупредили всех заранее. Но горожане, которые утром с трудом выбрались из своих дворов, были солидарны с властями города. Глава администрации поставил дорожникам неуд за работу.
Снегоуборочная техника должна была выйти в ночную смену. Но в ходе контрольного выезда сотрудников администрации города выяснилось, что в 4 утра утопали в снегу практически все центральные улицы.
По отчётам подрядчиков, на улицах в течение суток работало 136 единиц техники. Данные GPS-наблюдения показали, что машин было в разы меньше. Власти города дали подрядчикам указание очистить от снега улицы и тротуары к 19 часам.
Завтра в 7 утра в мэрии их ожидает очередной "разбор полетов".
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