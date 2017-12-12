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Новости / ЖКХ

Подрядчики снова не успевают справляться со снегом

Сегодня, 10:20 | Просмотров: 143 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Подрядчики снова не успевают справляться со снегом. Работу дорожников и коммунальщиков обсуждали утром на оперативном совещании в администрации города.

В выходные на улицах Кирова работали все 8 подрядных организаций. Но даже несмотря на это, вычистить полностью все дороги, особенно второстепенные, не удалось.

Подрядчики снова не успевают справляться со снегомИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В субботу мобилизовались, и было проведено вечером совещание, в том числе, с ГИБДД, потому что проблема припаркованных машин стояла очень остро, за выходные мы эту ситуацию поправили, но в любом случае, вся неделя довольно снежная, поэтому расслабляться не будем».

Не успевают подрядчики и расчистить тротуары. Зачастую техника там появляется во второй половине дня. Илья Шульгин поручил держать на особом контроле состояние подъездов к детским садам, социальным учреждениям, объектам культуры, а также состояние пешеходных переходов и уличных лестничных спусков. На совещании напомнили и о необходимости вовремя убирать снег около магазинов.

Подрядчики снова не успевают справляться со снегомЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Они должны содержать в чистоте и порядке все парковочные карманы, все подъездные пути к торговым объектам. Я обращаю ваше внимание, необходимо синхронизировать их работу с подрядчиками, сама в выходные наблюдала такую картину - после того, как прочищены улицы, идет активный выброс на дорожную сеть со всех прилегающих территорий снега».

И сейчас графики уборки всех служб должны быть согласованы. Добавим, что по всем вопросам, связанным с уборкой снега, горожане могут обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 48-00-00 либо в Дирекцию дорожного хозяйства - 41-59-50.


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