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Подрядчики снова не успевают справляться со снегом. Работу дорожников и коммунальщиков обсуждали утром на оперативном совещании в администрации города.В выходные на улицах Кирова работали все 8 подрядных организаций. Но даже несмотря на это, вычистить полностью все дороги, особенно второстепенные, не удалось.Не успевают подрядчики и расчистить тротуары. Зачастую техника там появляется во второй половине дня. Илья Шульгин поручил держать на особом контроле состояние подъездов к детским садам, социальным учреждениям, объектам культуры, а также состояние пешеходных переходов и уличных лестничных спусков. На совещании напомнили и о необходимости вовремя убирать снег около магазинов.И сейчас графики уборки всех служб должны быть согласованы. Добавим, что по всем вопросам, связанным с уборкой снега, горожане могут обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 48-00-00 либо в Дирекцию дорожного хозяйства - 41-59-50.