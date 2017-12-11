Власти города Кирова проверили качество уборки дворовых территорий
- Дворник, он не убирает. Я все убираю. У подъезда я все делаю. Это что же такое? Как так можно.
С утра пораньше Маргарита Казакова решила вынести мусор. Пенсионерка не ожидала, что лицом к лицу столкнется с главой города. Елена Ковалева попросила рассказать кировчанку, как коммунальщики чистят двор от снега.
МАРГАРИТА КАЗАКОВА:
- Один раз проехал и все. Больше он ничего не сделал. Зачем он приезжал.
- Приехал, но снег не вычистил?
- Нет. Один раз проехал и все.
Трактор, который не убрал снег, принадлежал управляющей компании Ленинского района. Той самой, которая обслуживает дом Маргариты Казаковой. Женщина прочитала название компании на его стекле. Работу коммунальщиков оценили как неудовлетворительную и руководители города. Елена Ковалева и Илья Шульгин осмотрели несколько дворов в районе улицы Хлыновской.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мне просто объясните, что я вижу перед собой? Мы с утра ходим, там ровно такая же картина. Почищены немножко получше тротуары. Мы идем не по тротуарам, нас большая группа людей. Идем и по дороге и по тротуару. Скользко, все падают».
Илья Шульгин отчитал коммунальщиков не только за снег. Из-под небольшого сугроба торчит арматурина. Глава администрации ее заметил. Коммунальщики обещали спилить ее болгаркой. Разбор полетов состоялся в здании администрации. Руководители города высказали свои претензии директору управляющей компании Ленинского района.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«У меня вопрос к Николаю Лаврентьевичу, давайте поступим так, с понедельника мы будем работать как-то по-другому. У меня будет предложение Николаю Лаврентьевичу продолжить работу где-то в другом месте».
Глава города Елена Ковалева отметила, подобные проверки с участием руководства Кирова будут проходить регулярно. Будет проверены и другие управляющие компании.
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