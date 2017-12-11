ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

23 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.3152
EURO: 69.1268
Погода в городе Кирове:
вечером:  -9...-7°C
ночью:  -9...-7°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Власти города Кирова проверили качество уборки дворовых территорий

21 декабря 2017 17:40 | Просмотров: 466 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Глава администрации Кирова предложил директору "Управляющей компании Ленинского района" покинуть свой пост. Эти слова прозвучали после утренней проверки качества уборки снега во дворах домов на улице Хлыновской и на других объектах.

- Дворник, он не убирает. Я все убираю. У подъезда я все делаю. Это что же такое? Как так можно.

С утра пораньше Маргарита Казакова решила вынести мусор. Пенсионерка не ожидала, что лицом к лицу столкнется с главой города. Елена Ковалева попросила рассказать кировчанку, как коммунальщики чистят двор от снега.

Власти города Кирова проверили качество уборки дворовых территорийМАРГАРИТА КАЗАКОВА:
- Один раз проехал и все. Больше он ничего не сделал. Зачем он приезжал.
- Приехал, но снег не вычистил?
- Нет. Один раз проехал и все.

Трактор, который не убрал снег, принадлежал управляющей компании Ленинского района. Той самой, которая обслуживает дом Маргариты Казаковой. Женщина прочитала название компании на его стекле. Работу коммунальщиков оценили как неудовлетворительную и руководители города. Елена Ковалева и Илья Шульгин осмотрели несколько дворов в районе улицы Хлыновской.

Власти города Кирова проверили качество уборки дворовых территорийИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мне просто объясните, что я вижу перед собой? Мы с утра ходим, там ровно такая же картина. Почищены немножко получше тротуары. Мы идем не по тротуарам, нас большая группа людей. Идем и по дороге и по тротуару. Скользко, все падают».

Илья Шульгин отчитал коммунальщиков не только за снег. Из-под небольшого сугроба торчит арматурина. Глава администрации ее заметил. Коммунальщики обещали спилить ее болгаркой. Разбор полетов состоялся в здании администрации. Руководители города высказали свои претензии директору управляющей компании Ленинского района.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«У меня вопрос к Николаю Лаврентьевичу, давайте поступим так, с понедельника мы будем работать как-то по-другому. У меня будет предложение Николаю Лаврентьевичу продолжить работу где-то в другом месте».

Глава города Елена Ковалева отметила, подобные проверки с участием руководства Кирова будут проходить регулярно. Будет проверены и другие управляющие компании.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Котельничском районе ищут "уксусного" вора.

16:39 22.12.2017


В Котельничском районе ищут "уксусного" вора.

В Котельниче открылась ледовая пешеходная переправа в Затон.

16:29 22.12.2017


В Котельниче открылась ледовая пешеходная переправа в Затон.

45-летняя кировчанка "подарила" мошенникам 369 тысяч рублей.

10:27 22.12.2017


45-летняя кировчанка "подарила" мошенникам 369 тысяч рублей.

В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

10:21 22.12.2017


В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

Следователи СУ СКР по Кировской области раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад.

16:41 21.12.2017


Следователи СУ СКР по Кировской области раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад.

В Яранском районе водитель фуры сбил пенсионерку.

15:30 21.12.2017


В Яранском районе водитель фуры сбил пенсионерку.

В Котельничском районе "десятка" столкнулась с трактором.

15:25 21.12.2017


В Котельничском районе "десятка" столкнулась с трактором.

Все новости

Вести. Кировская область

Жителей дома на улице Попова беспокоит шум от стройки путепровода

14:55 22.12.2017


Жителей дома на улице Попова беспокоит шум от стройки путепровода

В Кирове прошел День единых действий РДШ

14:53 22.12.2017


В Кирове прошел День единых действий РДШ

Совещание у ГФИ о проблемах безопасности дорожного движения

12:03 22.12.2017


Совещание у ГФИ о проблемах безопасности дорожного движения

Жители Юго-Запада обкатали новую лыжню в Кочуровском парке

10:19 22.12.2017


Жители Юго-Запада обкатали новую лыжню в Кочуровском парке

Лучшим кировским призывникам вручили награды за успехи в службе

10:12 22.12.2017


Лучшим кировским призывникам вручили награды за успехи в службе

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове разрабатывают новую схему уборки улиц с включением всех территорий города.

11.12.2017


В Кирове разрабатывают новую схему уборки улиц с включением всех территорий города.

Контроль за очисткой крыш и местами коммунальных раскопок усилят

12.12.2017


Контроль за очисткой крыш и местами коммунальных раскопок усилят

Управляющие компании не смогли за выходные убрать снег со скатных крыш

13.03.2017


Управляющие компании не смогли за выходные убрать снег со скатных крыш

Гендиректора ООО «Управляющая компания Ленинского района города Кирова» отстранили от должности.

03.03.2015


Гендиректора ООО «Управляющая компания Ленинского района города Кирова» отстранили от должности.

В Кирове УК «Промжилсервис» - самая безответственная

15.03.2017


В Кирове УК «Промжилсервис» - самая безответственная

Подрядчики снова не успевают справляться со снегом

19.12.2017


Подрядчики снова не успевают справляться со снегом

Популярные новости

В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

13.12.2017


В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

14.12.2017


В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

11.12.2017


В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

19.12.2017


22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

В Яранском районе иномарка врезалась в фуру: 1 человек погиб.

14.12.2017


В Яранском районе иномарка врезалась в фуру: 1 человек погиб.

Кировчанин убил знакомых за долг в 1,5 тысячи рублей.

12.12.2017


Кировчанин убил знакомых за долг в 1,5 тысячи рублей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх