Власти города Кирова проверили качество уборки дворовых территорий

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Глава администрации Кирова предложил директору "Управляющей компании Ленинского района" покинуть свой пост. Эти слова прозвучали после утренней проверки качества уборки снега во дворах домов на улице Хлыновской и на других объектах.С утра пораньше Маргарита Казакова решила вынести мусор. Пенсионерка не ожидала, что лицом к лицу столкнется с главой города. Елена Ковалева попросила рассказать кировчанку, как коммунальщики чистят двор от снега.Трактор, который не убрал снег, принадлежал управляющей компании Ленинского района. Той самой, которая обслуживает дом Маргариты Казаковой. Женщина прочитала название компании на его стекле. Работу коммунальщиков оценили как неудовлетворительную и руководители города. Елена Ковалева и Илья Шульгин осмотрели несколько дворов в районе улицы Хлыновской.Илья Шульгин отчитал коммунальщиков не только за снег. Из-под небольшого сугроба торчит арматурина. Глава администрации ее заметил. Коммунальщики обещали спилить ее болгаркой. Разбор полетов состоялся в здании администрации. Руководители города высказали свои претензии директору управляющей компании Ленинского района.Глава города Елена Ковалева отметила, подобные проверки с участием руководства Кирова будут проходить регулярно. Будет проверены и другие управляющие компании.