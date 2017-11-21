Рейд по газовому оборудованию

Сотрудники МЧС и газовой службы сегодня проверили газовое оборудование в квартирах кировчан. На этот раз в центре внимания оказались новостройки в поселке Садаковском.
Особенность этих домов в поселке Садаковском в том, что в них установлено газоотопительное оборудование. То есть каждая квартира отапливается от газового котла, а это значит, нужна повышенная бдительность.
- Проверяем газовое оборудование, вот вам памятка, можно проверить? Да, пожалуйста.
Семья Фоминых живет в этой квартиры с момента сдачи дома - около трех лет. По мнению хозяйки, Татьяны, газовый котел это благо для всех жильцов - не бывает отключений горячей воды, температуру в батареях можно регулировать самостоятельно. Но, несмотря на все плюсы, семья понимает, что подобное оборудование предполагает большую ответственность.
ТАТЬЯНА ФОМИНЫХ, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. САДАКОВСКОЙ, 4:
«То есть это ТО вовремя, бдительность, чтобы не было запаха, осмотр. Не хочется, чтобы с домом что-то случилось».
МАКСИМ ЯЧМЕНЕВ, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
«При появлении запаха нужно проветрить, если запах не исчезает нужно позвонить 04 или 112».
Даже относительно новое газовое оборудование нуждается в регулярном техническом обслуживании. Достаточно пригласить специалиста раз в год. Самостоятельно ничего разбирать нельзя - только у мастеров газовой службы есть все необходимые приборы для выявления неисправностей и утечек.
РОМАН УСКОВ, МАСТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
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