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Новости / ЖКХ

Рейд по газовому оборудованию

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 147 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Сотрудники МЧС и газовой службы сегодня проверили газовое оборудование в квартирах кировчан. На этот раз в центре внимания оказались новостройки в поселке Садаковском.

Особенность этих домов в поселке Садаковском в том, что в них установлено газоотопительное оборудование. То есть каждая квартира отапливается от газового котла, а это значит, нужна повышенная бдительность.
- Проверяем газовое оборудование, вот вам памятка, можно проверить? Да, пожалуйста.
 
 
Семья Фоминых живет в этой квартиры с момента сдачи дома - около трех лет. По мнению хозяйки, Татьяны, газовый котел это благо для всех жильцов - не бывает отключений горячей воды, температуру в батареях можно регулировать самостоятельно. Но, несмотря на все плюсы, семья понимает, что подобное оборудование предполагает большую ответственность.

Рейд по газовому оборудованиюТАТЬЯНА ФОМИНЫХ, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. САДАКОВСКОЙ, 4:
«То есть это ТО вовремя, бдительность, чтобы не было запаха, осмотр. Не хочется, чтобы с домом что-то случилось».
 
 
 
Рейд по газовому оборудованиюМАКСИМ ЯЧМЕНЕВ, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
«При появлении запаха нужно проветрить, если запах не исчезает нужно позвонить 04 или 112».
 
 
Даже относительно новое газовое оборудование нуждается в регулярном техническом обслуживании. Достаточно пригласить специалиста раз в год. Самостоятельно ничего разбирать нельзя - только у мастеров газовой службы есть все необходимые приборы для выявления неисправностей и утечек.

Рейд по газовому оборудованиюРОМАН УСКОВ, МАСТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
«Горение плиты хорошее, пламя горит ровно, утечки нет».
 
 
Проверка показала, что оборудование исправно. Хозяйке рекомендовано убрать лишние предметы от газораспределителя. Кроме того всем жильцам дали памятки по безопасному использованию газа.


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