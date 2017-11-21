Рейд по газовому оборудованию

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- Проверяем газовое оборудование, вот вам памятка, можно проверить? Да, пожалуйста.

«При появлении запаха нужно проветрить, если запах не исчезает нужно позвонить 04 или 112».

«Горение плиты хорошее, пламя горит ровно, утечки нет».

Сотрудники МЧС и газовой службы сегодня проверили газовое оборудование в квартирах кировчан. На этот раз в центре внимания оказались новостройки в поселке Садаковском.Особенность этих домов в поселке Садаковском в том, что в них установлено газоотопительное оборудование. То есть каждая квартира отапливается от газового котла, а это значит, нужна повышенная бдительность.Семья Фоминых живет в этой квартиры с момента сдачи дома - около трех лет. По мнению хозяйки, Татьяны, газовый котел это благо для всех жильцов - не бывает отключений горячей воды, температуру в батареях можно регулировать самостоятельно. Но, несмотря на все плюсы, семья понимает, что подобное оборудование предполагает большую ответственность.Даже относительно новое газовое оборудование нуждается в регулярном техническом обслуживании. Достаточно пригласить специалиста раз в год. Самостоятельно ничего разбирать нельзя - только у мастеров газовой службы есть все необходимые приборы для выявления неисправностей и утечек.Проверка показала, что оборудование исправно. Хозяйке рекомендовано убрать лишние предметы от газораспределителя. Кроме того всем жильцам дали памятки по безопасному использованию газа.