В службах жизнеобеспечения в праздники организовано дежурство

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В Кирове очистка дорог, тротуаров и крыш от снега, в также вывоз мусора будут проходить ежедневно.



Сегодня в администрации города прошло совещание с представителями подрядных организаций и управляющих компаний по вопросам работы в период новогодних праздников.



Заместитель главы администрации города Александр Ященко подчеркнул: в каждом территориальном управлении и во всех службах жизнеобеспечения, включая управляющие компании, должно быть организовано дежурство ответственных специалистов во все дни новогодних каникул.



Подрядчикам по содержанию улично-дорожной сети поручено держать наготове снегоуборочную технику и запас противогололёдных материалов. В новогодние праздники работа по очистке тротуаров и дорог должна проводиться в обычном режиме.



В связи с наступлением теплой погоды особое внимание управляющим компаниям поручено обратить на состояние крыш и кровель. Как сообщил начальник управления ЖКХ Андрей Кошурников, с начала зимнего сезона на 860 крышах проведены работы по очистке снега, удалению наледи и сосулек. Эта работа будет продолжена и 30-31 декабря, и во время новогодних праздников. Кроме того, специалистам поручено взять на особый контроль кровли домов, входящих в аварийный и ветхий жилищный фонд.



Представитель ООО «САХ» сообщил, что на время праздников будет увеличено количество единиц техники по вывозу мусора и ТБО. Управляющие компании, со своей стороны, должны обеспечить беспрепятственный подъезд к контейнерам.



По вопросам содержания жилого фонда, теплоснабжения, вывоза снега во время новогодних праздников граждане могут обращаться в свою управляющую компанию, в соответствующее теруправление, в единую диспетчерскую службу (тел. 48-00-00) либо в диспетчерскую службу ДДХ (тел. 41-59-50). Всю поступающую информацию службы должны отрабатывать незамедлительно, подчеркнул Александр Ященко.



Добавим, что в администрации Кирова создан штаб в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период новогодних праздников. Штаб возглавил глава горадминистрации Илья Шульгин, в состав также вошли руководители и сотрудники ПАО «Т Плюс», «Гордормостстроя», «Автотранспортного предприятия», «Кировских коммунальных систем», ГИБДД, Федеральной противопожарной службы, других предприятий и спецслужб.

